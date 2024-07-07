Мостовой о Евро: «Кто не хочет матчи Англии – не смотрите, они могут выиграть турнир. Россия установила антирекорды с Испанией на ЧМ-2018, но все радовались, будто стали чемпионами»

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Александр Мостовой считает, что сборная Англии может выиграть Евро-2024.

«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение – Германия, но так сложился жребий.

Кто не хочет матчи Англии – не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что Франция играет не лучше – там похожая ситуация. Давайте теперь уберем Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией.

Наша сборная установила антирекорды по игре с Испанией на ЧМ-2018 – это худшая игра сборной в истории, однако выиграли и все радовались, будто стали чемпионами. Посмотрите сейчас на Грузию – их Испания отвалтузила по полю, однако их встречают как героев.

Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», – отметил экс-игрок сборной России.

В полуфиналах чемпионата Европы сыграют пары Испания – Франция и Нидерланды – Англия.

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65 комментариев
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Сравнивать Россию и Англию это, безусловно, надо быть или гением, или идиотом) совершенно разные ситуации, разный потенциал сборной, игроки, уровень команд. Россия против Испании была явным аутсайдером, а Англия против всех соперников была в роли фаворита
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+95
Состав сборной России-2018 и Англии-2024 не пробовал сравнить? Англия с любым соперником может играть с позиции силы. Как в 2018 Россия должна была играть с Испанией?
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+43
Черчес то покруче его чеканил…. Зависть она такая, все-таки
+38
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+33
Ответ Игорь М.
Сравнивать Россию и Англию это, безусловно, надо быть или гением, или идиотом) совершенно разные ситуации, разный потенциал сборной, игроки, уровень команд. Россия против Испании была явным аутсайдером, а Англия против всех соперников была в роли фаворита
Гений и идиот это две стороны одной личности, имя которой - Мостовой
+35
-4
+31
Когда у тебя чуть ли не лучший состав в мире, играть в то, во что играет Англия - преступление. Россия играла опираясь на свои возможности, и это правильно. Англия играет в "доиграй до серии пенальти" имея лучших игроков на каждую позицию. Надеюсь на финал Нидерланды - Испания. Пусть выиграет футбол!
+33
-3
+30
Подобные не совсем умные персонажи, которые кивают: "мол, не нравится- не смотрите, главное результат" подзабыли, что получали или получают свои деньги за умение пинать мяч именно благодаря болельщикам, А им в первую очередь изначально нужно зрелище, за него и платят, вокруг него все и крутится в футболе. Так что будьте добры - засуньте свою унылую ватакатную тактику куда подальше иначе в перспективе ваш футбол сборных никто не смотреть не будет.
Ps: Мостовой не прекращает поражать глубиной всего идиотизма))
+15
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+13
Ответ Хища
Гений и идиот это две стороны одной личности, имя которой - Мостовой
Двуликий!))
+9
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+9
Для меня Англия фаворит этого унылого евро. Более того, я даже поболею за её победу. Ибо она олицетворит тот беспросветно скучный и унылый футбол, который показывают футболисты и команды в Германии. Испанцы - единственное светло пятно турнира, но англичане должны поднапрячься и взять этот слабый трофей, ибо испанцы слишком хороши для этого турнира и их победа была бы слишком банальна и предсказуема.
+8
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+7
Ответ Саня Демкин
Черчес то покруче его чеканил…. Зависть она такая, все-таки
Нужно признать Футбол завели в сраные малины.
Схематоз, отсутствие личностей (хотя бы уровня Зидана, Бекхема, Роберто Карлоса, ХавИньесты, Ибрагимовича, Руни, Ван Бастена ..... про Рональдиньо-Рональдо- Гулита- Месси-Марадону вообще помолчим)
Шаг вправо-шаг влево - побег .
Играют не просто пешком , ползком, а все потому что бежать просто некуда. Везде зона закрыта и есть подстраховка.
Если ничего не изменится , Футбол умрет
+11
-5
+6
Мост базу выдал. Если эта Англия выиграет Евро, уже на следующий день все, в первую очередь в самой Англии забудут о том какой игрой Англия взяла титул. Пора бы уже кузьмичам принять мысль, что им никто ничего не должен и Англия со своим позолоченным поколением не обязана на радость подпивасникам громить Сербию/Данию/Словкию с общим счетом 18-1. Англия играет в энергосберегающем режиме, включяась только тогда, когда это надо. Последние два матча наглядное тому подтверждение. Хоть и раздражает меня Колгейт как тренер тем. что маринует гения Палмера на лавке, хочу, чтобы он спалил пердаки местному экспертному отделению на спорце.
+7
-1
+6
1. Не надо сравнивать сборную России и сборную Англии, Мостовой! Наши так играли по необходимости и безальтернавности, а англичане играют в говнофутбол сознательно! 2. Для кого играют игроки в футбол, для себя и своих боссов? Или, может, для болельщиков?! Результат важен, но важно и то, как ты этого добиваешься!
+6
-1
+5
Да прав Мост, что уж там
+7
-3
+4
Ответ ЫЫыыы
Нужно признать Футбол завели в сраные малины. Схематоз, отсутствие личностей (хотя бы уровня Зидана, Бекхема, Роберто Карлоса, ХавИньесты, Ибрагимовича, Руни, Ван Бастена ..... про Рональдиньо-Рональдо- Гулита- Месси-Марадону вообще помолчим) Шаг вправо-шаг влево - побег . Играют не просто пешком , ползком, а все потому что бежать просто некуда. Везде зона закрыта и есть подстраховка. Если ничего не изменится , Футбол умрет
Роналдиньо и Гуллит выше Зидана, Иньесты и Ван Бастена? Ты совсем футбол не любишь?
+7
-4
+3
Даже не знаю, что абсурднее, сравнение сборной Англии со сборной России или утверждение, что матч с Испанией - худший матч в истории сборной России.
+3
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+3
Ответ Игорь М.
Сравнивать Россию и Англию это, безусловно, надо быть или гением, или идиотом) совершенно разные ситуации, разный потенциал сборной, игроки, уровень команд. Россия против Испании была явным аутсайдером, а Англия против всех соперников была в роли фаворита
ну, быть гением не обязательно, что бы понять простую до идиотизма мысль Мостового - если команда добьется успеха, качество игры будет забыто, и тут уже будет без разницы, лучшие игроки мира эту хорошую игру не показывали, или же игроки со двора эту хорошую игру не показывали, успех все перекроет...
Мостовой на самом деле ни гений, ни идиот, он тот человек, который прекрасно знает - что такое успех в футболе, причем знает на собственной шкуре, в отличие от многих тут "размышляющих" о чужой игре и чужом успехе...
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Ответ Максим Седов
Комментарий скрыт
Отвечать вопросом на вопрос не вежливо.
+5
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+2
Я матчи Англии смотреть не хочу. Но Англия -Нидерланды смотреть буду, так как надеюсь, что это будет матч Нидерландов.
+2
0
+2
Ответ ЫЫыыы
Нужно признать Футбол завели в сраные малины. Схематоз, отсутствие личностей (хотя бы уровня Зидана, Бекхема, Роберто Карлоса, ХавИньесты, Ибрагимовича, Руни, Ван Бастена ..... про Рональдиньо-Рональдо- Гулита- Месси-Марадону вообще помолчим) Шаг вправо-шаг влево - побег . Играют не просто пешком , ползком, а все потому что бежать просто некуда. Везде зона закрыта и есть подстраховка. Если ничего не изменится , Футбол умрет
Ничё ща школьники набегут, объяснят что сейчас настоящие профи: бегают как кенийцы, накаченные как мистеры олимпия, проссчитывают всё как гроссмейстеры , а получают очень мало, им ламборгини бесплатно за вредность полагается.
+4
-2
+2
Ответ Саня Демкин
Черчес то покруче его чеканил…. Зависть она такая, все-таки
Ну нет, Черчесов чеканил так себе:
https://youtu.be/GnPQxoeBVN8
+2
0
+2
Ответ Павел Федин
Подобные не совсем умные персонажи, которые кивают: "мол, не нравится- не смотрите, главное результат" подзабыли, что получали или получают свои деньги за умение пинать мяч именно благодаря болельщикам, А им в первую очередь изначально нужно зрелище, за него и платят, вокруг него все и крутится в футболе. Так что будьте добры - засуньте свою унылую ватакатную тактику куда подальше иначе в перспективе ваш футбол сборных никто не смотреть не будет. Ps: Мостовой не прекращает поражать глубиной всего идиотизма))
Ваши ожидания - ваши проблемы. (с)
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Ответ Бегемотик
Пикфорды и мальчики из Кристал Пэлас топы. Вот она сила пиара АПЛ))
мысли ещё уже: топ игроки могут быть только в реале и ещё в паре топ клубов))
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Ответ Бегемотик
Пикфорды и мальчики из Кристал Пэлас топы. Вот она сила пиара АПЛ))
Дело не только в топах. У какой сборной состав сильнее?
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Ответ chatone gpt0ne
ну, быть гением не обязательно, что бы понять простую до идиотизма мысль Мостового - если команда добьется успеха, качество игры будет забыто, и тут уже будет без разницы, лучшие игроки мира эту хорошую игру не показывали, или же игроки со двора эту хорошую игру не показывали, успех все перекроет... Мостовой на самом деле ни гений, ни идиот, он тот человек, который прекрасно знает - что такое успех в футболе, причем знает на собственной шкуре, в отличие от многих тут "размышляющих" о чужой игре и чужом успехе...
Это ошибочное мнение, что игра забудется и будут помнить результат. Все прекрасно помнят как играла Германия в 14 году на ЧМ, прекрасно помнят феерию французов в 18 году. Когда говорят об Англии 2018 года или 2021, в первую очередь вспоминают не итоговый результат с 4 местом и финалом Евро, а унылый футбол, отталкивающий фаната.
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Ответ Павел Федин
Подобные не совсем умные персонажи, которые кивают: "мол, не нравится- не смотрите, главное результат" подзабыли, что получали или получают свои деньги за умение пинать мяч именно благодаря болельщикам, А им в первую очередь изначально нужно зрелище, за него и платят, вокруг него все и крутится в футболе. Так что будьте добры - засуньте свою унылую ватакатную тактику куда подальше иначе в перспективе ваш футбол сборных никто не смотреть не будет. Ps: Мостовой не прекращает поражать глубиной всего идиотизма))
Болельщики давно уже ничего не решают, иначе бы глейзеров и боули выкинули бы из футбола сразу
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Золотые слова! Учитывая еще и тот мутняк с выигрышем у Испании.
Да бред полный, как и большинство его интервью🤷🏻‍♂️
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Ответ Максим Седов
Комментарий скрыт
Потому что в российскую команду англичан не вызвать. Очевидно же)
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База. Особенно забавляют глоры Реала, которые на протяжении всего сезона, после регулярных автобусных отскоков, с пеной у рта твердили, что такие матчи - это демонстрация истинного чемпионского характера, такие игры приносят кайф, так могут только сильные духом команды… Тогда почему они первыми приходят на ветки других команд и гнобят их за подобный футбол? Я столько фальши давно не видел. А хотя, им переобуваться не впервой, после многолетней истории с закрытыми дверьми перед Мбаппе
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Мостовой сегодня чеканил в 100/1.
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как в одном известном фильме.
дядя Коля?(точно не помню имя)ты дурак?
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Бред очередной
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