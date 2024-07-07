Мостовой о Евро: «Кто не хочет матчи Англии – не смотрите, они могут выиграть турнир. Россия установила антирекорды с Испанией на ЧМ-2018, но все радовались, будто стали чемпионами»
Александр Мостовой считает, что сборная Англии может выиграть Евро-2024.
«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение – Германия, но так сложился жребий.
Кто не хочет матчи Англии – не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что Франция играет не лучше – там похожая ситуация. Давайте теперь уберем Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией.
Наша сборная установила антирекорды по игре с Испанией на ЧМ-2018 – это худшая игра сборной в истории, однако выиграли и все радовались, будто стали чемпионами. Посмотрите сейчас на Грузию – их Испания отвалтузила по полю, однако их встречают как героев.
Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», – отметил экс-игрок сборной России.
В полуфиналах чемпионата Европы сыграют пары Испания – Франция и Нидерланды – Англия.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Ps: Мостовой не прекращает поражать глубиной всего идиотизма))
Схематоз, отсутствие личностей (хотя бы уровня Зидана, Бекхема, Роберто Карлоса, ХавИньесты, Ибрагимовича, Руни, Ван Бастена ..... про Рональдиньо-Рональдо- Гулита- Месси-Марадону вообще помолчим)
Шаг вправо-шаг влево - побег .
Играют не просто пешком , ползком, а все потому что бежать просто некуда. Везде зона закрыта и есть подстраховка.
Если ничего не изменится , Футбол умрет
Мостовой на самом деле ни гений, ни идиот, он тот человек, который прекрасно знает - что такое успех в футболе, причем знает на собственной шкуре, в отличие от многих тут "размышляющих" о чужой игре и чужом успехе...
https://youtu.be/GnPQxoeBVN8
дядя Коля?(точно не помню имя)ты дурак?