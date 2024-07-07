Мостовой о Евро: «Кто не хочет матчи Англии – не смотрите, они могут выиграть турнир. Россия установила антирекорды с Испанией на ЧМ-2018, но все радовались, будто стали чемпионами»

Александр Мостовой считает, что сборная Англии может выиграть Евро-2024.

«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение – Германия, но так сложился жребий.

Кто не хочет матчи – не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что играет не лучше – там похожая ситуация. Давайте теперь уберем Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией.

Наша сборная установила антирекорды по игре с Испанией на – это худшая игра сборной в истории, однако выиграли и все радовались, будто стали чемпионами. Посмотрите сейчас на Грузию – их отвалтузила по полю, однако их встречают как героев.

Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», – отметил экс-игрок сборной России.

В полуфиналах чемпионата Европы сыграют пары Испания – Франция и Нидерланды – Англия.

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