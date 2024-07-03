Адвокат экс-жены Сафонова о долге по алиментам: «Будем добиваться банкротства Матвея в России. Судебный процесс продолжится во Франции»

Экс-жена Матвея Сафонова намерена добиваться его банкротства в России.

Об этом рассказал адвокат бывшей супруги футболиста Максим Шилов.

Сообщалось, что Сафонов тренируется на базе « », выехав из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Ранее появилась информация, что со счетов Матвея в счет долга по алиментам было списано 250 тысяч рублей – на сегодняшний день задолженность составляет 59,23 млн рублей.

«В России мы будем добиваться банкротства . А судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции», – сказал Шилов.

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