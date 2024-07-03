Адвокат экс-жены Сафонова о долге по алиментам: «Будем добиваться банкротства Матвея в России. Судебный процесс продолжится во Франции»
Экс-жена Матвея Сафонова намерена добиваться его банкротства в России.
Об этом рассказал адвокат бывшей супруги футболиста Максим Шилов.
Сообщалось, что Сафонов тренируется на базе «ПСЖ», выехав из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Ранее появилась информация, что со счетов Матвея в счет долга по алиментам было списано 250 тысяч рублей – на сегодняшний день задолженность составляет 59,23 млн рублей.
«В России мы будем добиваться банкротства Матвея Сафонова. А судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции», – сказал Шилов.
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Понятное дело ей на ребенка не нужны 60 миллионов. Но закон и сумма алиментов такие, какие прописаны в законе. Поэтому будь добр исполняй.
На счёт отдельный и до совершеннолетия пусть лежат, кроме текущих расходов.
Хотя понятно что ей сейчас так бабки ляжку жечь начнут что явно начнёт скупать всё что увидит.
Если Матвей вместо жены с ребенком выбрал другую - то это только его выбор и его обязанность закон соблюдать. А на что это будет тратится - это дело вторичное. Хоть на БМВ последней серии, хоть на косметолога.
Думаю, что нет.
А даже если бы это было так, это максимально невозможно администрировать. Вы чеки из магазина будете разносить, что для ребенка, а что нет? Кусок мяса делить в пропорции, 100 грамм ребенку, 200 маме?
Подождите, 60 лямов это только за прошедшие сколько лет 1, 2? У ребенка еще 16 впереди, умножайте эту сумму смело на 8 минимум. То есть к своим 40 годам Матвей отгрузит бывшей жене почти пол миллиарда.