Адвокат экс-жены Сафонова о долге по алиментам: «Будем добиваться банкротства Матвея в России. Судебный процесс продолжится во Франции»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Экс-жена Матвея Сафонова намерена добиваться его банкротства в России.

Об этом рассказал адвокат бывшей супруги футболиста Максим Шилов.

Сообщалось, что Сафонов тренируется на базе «ПСЖ», выехав из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Ранее появилась информация, что со счетов Матвея в счет долга по алиментам было списано 250 тысяч рублей – на сегодняшний день задолженность составляет 59,23 млн рублей.

«В России мы будем добиваться банкротства Матвея Сафонова. А судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции», – сказал Шилов.

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42 комментария
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Адвокат не дурак, теперь покатается за счёт клиентки по Парижам. А дело это не быстрое, ездить придется много...
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Алиментная система это, конечно, безумие в чистом виде. Нужно устанавливать верхний предел сбора алиментов, в противном случае богатый супруг становится источником роскошного образа жизни своей бывшей жены. 59 миллионов это сумма, которую не заработает за всю жизнь 99 процентов населения России. Что в таких случаях нужно делать по справедливости? Устанавливать лимит выплат. Например, максимальное пособие в 100 тысяч рублей, не выше этого. Для ребенка этого будет достаточно. А то что сейчас происходит это издевательство над мужским населением. Мало того, что суды в большинстве случаев изымают детей в пользу женщин, так последние еще и настраивают их против отцов и фактически собирают с них дань на свое потребление. Хуже того, даже если бывшая жена снова выходит замуж, с бывшего мужа не снимают ответственности за алименты, продолжая выдаивать его досуха.
+18
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+14
ФЗ для ФЛ "о банкротстве" не распространяется на долги по алиментам, лол
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+8
Ответ Ком иль фо
Если это правда, то Мотя очень подло поступил, но другое дело, что жёны, в основном о себе заботятся, хотят под прикрытием алиментов, обеспечить прежде всего себе а не ребёнку, сладкую жизнь, практически не работая. Другое дело, что во Франции адвокатов жены, пошлют далеко и на долго....такова ситуация мировая к сожалению
Даже с учетом того, что понимаю мысль о том, что жены футболистов далеко не святые. Не вижу ничего плохого в действиях жены. Все в рамках правового поля.

Понятное дело ей на ребенка не нужны 60 миллионов. Но закон и сумма алиментов такие, какие прописаны в законе. Поэтому будь добр исполняй.
+8
-1
+7
По-моему, после всей той не бьющейся с реальностью фигни, которую он наговорил (например, про то, что Сафонов не сможет выехать с территории РФ и трансфер вероятно сорвётся) можно смело слова этого адвоката умножать на ноль.
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+6
Пошёл по комнате дымок.........
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+4
Ответ Katalan
Даже с учетом того, что понимаю мысль о том, что жены футболистов далеко не святые. Не вижу ничего плохого в действиях жены. Все в рамках правового поля. Понятное дело ей на ребенка не нужны 60 миллионов. Но закон и сумма алиментов такие, какие прописаны в законе. Поэтому будь добр исполняй.
Так я и пишу о том)) Но дело в том что эти 60 млн, думаю фейк, Мотя хоть и псих(это видно по поведению его) но не дурак....наверняка в налоговую о его доходах, приходили другие данные, котрорых хотят заполучить
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+4
Ответ Этнолог
Алиментная система это, конечно, безумие в чистом виде. Нужно устанавливать верхний предел сбора алиментов, в противном случае богатый супруг становится источником роскошного образа жизни своей бывшей жены. 59 миллионов это сумма, которую не заработает за всю жизнь 99 процентов населения России. Что в таких случаях нужно делать по справедливости? Устанавливать лимит выплат. Например, максимальное пособие в 100 тысяч рублей, не выше этого. Для ребенка этого будет достаточно. А то что сейчас происходит это издевательство над мужским населением. Мало того, что суды в большинстве случаев изымают детей в пользу женщин, так последние еще и настраивают их против отцов и фактически собирают с них дань на свое потребление. Хуже того, даже если бывшая жена снова выходит замуж, с бывшего мужа не снимают ответственности за алименты, продолжая выдаивать его досуха.
Вот это другой разговор. Верхняя планка (как и нижняя) имеет смысл. А то все такие вешают на жену Сафонова (с которой они со школы вместе, задолго до денег) ярлык Аланы Мамаевой. Хотя она просто добивается положенного по закону (что делал бы любой из комментаторов, если бы ему светило 60 лямов) .
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Ответ sd4fmwrvz8
Вот прицепились то к парню,который сам стараниями,потом,усиленными тренировками шел к своей мечте , а эти решили на халяву денежек срубить,сами причем ничего не делая палец об палец не ударяя,был бы Матвей простым парнем без такой зп,про него и думать не думали бы и еще бы сказала отказаться от ребенка , такова реальность этих шкур , сами тоже виноваты футболисты связываются с такими
Можно с тобой согласиться, или не согласиться, но закон един для всех, развëлся - плати алименты на ребëнка, тут без исключения. А как бывшая жена тратит эти деньги, это второй вопрос.
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Адвоката менять надо для начала
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Ответ tankist231
А интересно, можно ли отдать эти деньги и потом спросить с неё на что они потрачены, на ребёнка или личные нужды, ну всем же понятно что на ребёнка с этой суммы даже процентов 10 не потратиться... Столько девок знаю, им мужики алименты платят, они их с иборями просаживают в саунах, в клубах, реально десятки таких знаю и им за это ничего
Как на ребёнка можно потратить 60 лямов? 5 квартир ему купить и Бугатти? )))
На счёт отдельный и до совершеннолетия пусть лежат, кроме текущих расходов.
Хотя понятно что ей сейчас так бабки ляжку жечь начнут что явно начнёт скупать всё что увидит.
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Ответ tankist231
А интересно, можно ли отдать эти деньги и потом спросить с неё на что они потрачены, на ребёнка или личные нужды, ну всем же понятно что на ребёнка с этой суммы даже процентов 10 не потратиться... Столько девок знаю, им мужики алименты платят, они их с иборями просаживают в саунах, в клубах, реально десятки таких знаю и им за это ничего
Не хочется выступать защитником жены - но глобально это не жены проблемы, что такая сумма прописана в законе (процент от ЗП).

Если Матвей вместо жены с ребенком выбрал другую - то это только его выбор и его обязанность закон соблюдать. А на что это будет тратится - это дело вторичное. Хоть на БМВ последней серии, хоть на косметолога.
+2
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+1
Ответ tankist231
А интересно, можно ли отдать эти деньги и потом спросить с неё на что они потрачены, на ребёнка или личные нужды, ну всем же понятно что на ребёнка с этой суммы даже процентов 10 не потратиться... Столько девок знаю, им мужики алименты платят, они их с иборями просаживают в саунах, в клубах, реально десятки таких знаю и им за это ничего
>потом спросить с неё на что они потрачены,
Думаю, что нет.
А даже если бы это было так, это максимально невозможно администрировать. Вы чеки из магазина будете разносить, что для ребенка, а что нет? Кусок мяса делить в пропорции, 100 грамм ребенку, 200 маме?
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Ответ tankist231
А интересно, можно ли отдать эти деньги и потом спросить с неё на что они потрачены, на ребёнка или личные нужды, ну всем же понятно что на ребёнка с этой суммы даже процентов 10 не потратиться... Столько девок знаю, им мужики алименты платят, они их с иборями просаживают в саунах, в клубах, реально десятки таких знаю и им за это ничего
Можно.
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Ответ serginn
Адвокат не дурак, теперь покатается за счёт клиентки по Парижам. А дело это не быстрое, ездить придется много...
Может и с самой клиенткой, и на самой клиентке. Чего бы не совместить приятное с полезным. Процессу раздевания бывшего мужа до футбольных трусов это не помешает
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Ответ Кирилл.С-Пб
Упорная шкурка
посмела потребовать то, что ей положено законом
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Пошёл по комнате дымок.........
Сгорит баблишко в уголек
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могла бы договориться с отцом ребенка по человечески. Но видимо запах больших денег не даёт разумно решить этот вопрос. Можно ведь договориться, и эти 60.0 миллионов рублей положить на депозит в банке, даже при 10 процентах годовых, она могла бы получать для ребенка 6.0 миллионов рублей в год, по 500.0 тысяч в месяц. Сто тысяч тратила бы на ребенка, остальные на себя любимую.
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Ответ Этнолог
Алиментная система это, конечно, безумие в чистом виде. Нужно устанавливать верхний предел сбора алиментов, в противном случае богатый супруг становится источником роскошного образа жизни своей бывшей жены. 59 миллионов это сумма, которую не заработает за всю жизнь 99 процентов населения России. Что в таких случаях нужно делать по справедливости? Устанавливать лимит выплат. Например, максимальное пособие в 100 тысяч рублей, не выше этого. Для ребенка этого будет достаточно. А то что сейчас происходит это издевательство над мужским населением. Мало того, что суды в большинстве случаев изымают детей в пользу женщин, так последние еще и настраивают их против отцов и фактически собирают с них дань на свое потребление. Хуже того, даже если бывшая жена снова выходит замуж, с бывшего мужа не снимают ответственности за алименты, продолжая выдаивать его досуха.
Если новый муж усыновляет (удочеряет) ребëнка, то алименты можно не выплачивать.
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+1
Ответ tankist231
А интересно, можно ли отдать эти деньги и потом спросить с неё на что они потрачены, на ребёнка или личные нужды, ну всем же понятно что на ребёнка с этой суммы даже процентов 10 не потратиться... Столько девок знаю, им мужики алименты платят, они их с иборями просаживают в саунах, в клубах, реально десятки таких знаю и им за это ничего
нет конечно, она может тебе глязя в глаза купить новую тачку своему новому пихарю и ты ничего не сможешь поделать
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Ответ schwein
>Как на ребёнка можно потратить 60 лямов? Подождите, 60 лямов это только за прошедшие сколько лет 1, 2? У ребенка еще 16 впереди, умножайте эту сумму смело на 8 минимум. То есть к своим 40 годам Матвей отгрузит бывшей жене почти пол миллиарда.
Упросит ПСЖ в контракте МРОТ прописать )))
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Ответ Ком иль фо
Если это правда, то Мотя очень подло поступил, но другое дело, что жёны, в основном о себе заботятся, хотят под прикрытием алиментов, обеспечить прежде всего себе а не ребёнку, сладкую жизнь, практически не работая. Другое дело, что во Франции адвокатов жены, пошлют далеко и на долго....такова ситуация мировая к сожалению
а что подлого? я думаю тысяч 100 в месяц на ребенка за глаза, это уже больше, чем зарплата 80% работающих людей в России
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если новый муж усыновляет (удочеряет) ребëнка, то алименты можно не выплачивать.
Часто отчим усыновляет?
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Ответ rodjer22
могла бы договориться с отцом ребенка по человечески. Но видимо запах больших денег не даёт разумно решить этот вопрос. Можно ведь договориться, и эти 60.0 миллионов рублей положить на депозит в банке, даже при 10 процентах годовых, она могла бы получать для ребенка 6.0 миллионов рублей в год, по 500.0 тысяч в месяц. Сто тысяч тратила бы на ребенка, остальные на себя любимую.
ты чо, там миллионы в глазах горят, и куча коршунов вокруг нее, которые хотят урвать свой кусок
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0
Ответ Katalan
Не хочется выступать защитником жены - но глобально это не жены проблемы, что такая сумма прописана в законе (процент от ЗП). Если Матвей вместо жены с ребенком выбрал другую - то это только его выбор и его обязанность закон соблюдать. А на что это будет тратится - это дело вторичное. Хоть на БМВ последней серии, хоть на косметолога.
Так речь не о том, что конкретно жена виновата, что требует 60 млн, а в том что систему нужно донастроить.
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Ответ Overkiller
Как на ребёнка можно потратить 60 лямов? 5 квартир ему купить и Бугатти? ))) На счёт отдельный и до совершеннолетия пусть лежат, кроме текущих расходов. Хотя понятно что ей сейчас так бабки ляжку жечь начнут что явно начнёт скупать всё что увидит.
>Как на ребёнка можно потратить 60 лямов?
Подождите, 60 лямов это только за прошедшие сколько лет 1, 2? У ребенка еще 16 впереди, умножайте эту сумму смело на 8 минимум. То есть к своим 40 годам Матвей отгрузит бывшей жене почти пол миллиарда.
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Ответ serginn
Адвокат не дурак, теперь покатается за счёт клиентки по Парижам. А дело это не быстрое, ездить придется много...
Губерниев задумался сменить амплуа на адвоката экс-жены Сафонова
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Ответ AlKRD
Дымок окутал потолооооок
Зашёл Шилов из налива. Закинул за алименты 8 литров пива.
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"Лига 1 становится местом сбора всех преступников! Позор!"
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так по банкротству же долги по налогам и алиментам не списываются?
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