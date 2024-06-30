«Когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно. Надоели современные технологии, это уже не футбол». Тумилович о ВАР

Геннадий Тумилович высказался о роли ВАР в футболе.

В матче 1/8 финала Евро-2024 Бельгия сыграет с Францией. Матч пройдет 1 июля в 19:00 по московскому времени.

– Верите ли в бельгийцев и их тренера?

– Во всех прогнозах ставлю именно на них. По подбору футболистов и качеству игры бельгийцы не должны побеждать, но такое ощущение, что они пройдут французов. На групповом этапе у них не было серьезных соперников, моментов они создали достаточно. В обороне присутствует легкий бардачок, но и французы не впечатляют на турнире.

– Лукаку после трех отмененных голов чуть аккуратнее станет относиться к моментам?

– Честно, он обычный нападающий, которого непонятно когда может прорвать.

– Но трех голов его лишил ВАР.

– Даже не хочется это комментировать, это уже не футбол. Все современные технологии уже надоели, когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно.

– В пляжном футболе куда проще, где есть тренерский запрос?

– Да, у нас самый оптимальный вариант. Есть один просмотр, ошибся – до свидания, у тебя больше шанса нет. Если подал правильный протест, то можно еще раз запросить посмотреть эпизод.

Понятно, что все в футболе с ВАР происходит оперативно, не так много таких моментов, но с введением линий офсайдов вообще край наступил.

Хотя, уверен, будут и дальше экспериментировать, развивать технологии, – сказал бывший вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович.

Требовать офсайд Венгера – глупо

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