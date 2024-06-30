«Когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно. Надоели современные технологии, это уже не футбол». Тумилович о ВАР

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Геннадий Тумилович Евро-2024 Ромелу Лукаку видеоповторы Матч ТВ брань контент Футбол

Геннадий Тумилович высказался о роли ВАР в футболе.

В матче 1/8 финала Евро-2024 Бельгия сыграет с Францией. Матч пройдет 1 июля в 19:00 по московскому времени.

– Верите ли в бельгийцев и их тренера?

– Во всех прогнозах ставлю именно на них. По подбору футболистов и качеству игры бельгийцы не должны побеждать, но такое ощущение, что они пройдут французов. На групповом этапе у них не было серьезных соперников, моментов они создали достаточно. В обороне присутствует легкий бардачок, но и французы не впечатляют на турнире.

– Лукаку после трех отмененных голов чуть аккуратнее станет относиться к моментам?

– Честно, он обычный нападающий, которого непонятно когда может прорвать.

– Но трех голов его лишил ВАР.

– Даже не хочется это комментировать, это уже не футбол. Все современные технологии уже надоели, когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно.

– В пляжном футболе куда проще, где есть тренерский запрос?

– Да, у нас самый оптимальный вариант. Есть один просмотр, ошибся – до свидания, у тебя больше шанса нет. Если подал правильный протест, то можно еще раз запросить посмотреть эпизод.

Понятно, что все в футболе с ВАР происходит оперативно, не так много таких моментов, но с введением линий офсайдов вообще край наступил.

Хотя, уверен, будут и дальше экспериментировать, развивать технологии, – сказал бывший вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович.

Требовать офсайд Венгера – глупо

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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55 комментариев
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У Лукаку так и было. Колено, колено... да конечно, все знают что не колено на самом деле в офсайд залезло. ))
+60
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+58
"Это уже не футбол"

А футбол - когда судьи без видеопомощников и современных технологий творят беспредел на поле?

По поводу кончиков - ну да, такие правила. Технологии позволяют соблюдать эти правила. Но ничего несправедливого в этом нет. Задача технологий - чтобы судейство было как можно более справедливым. С ВАР судейство стало более справедливым. Далее уже задача стоит перед людьми по усовершенствованию футбольных правил. Чтобы судейские трактовки были едиными.
+42
-7
+35
Спортс ру и приключения кончика пиписьки
+34
-1
+33
Ответ Peter Parker
Спортс ру и приключения кончика пиписьки
Через 7 лет- где этот кончик пиписьки
+19
-2
+17
Вошёл в оффсайд на пол шишечки.
+11
0
+11
"кончик пиписьки", "должно быть видно с луны", "я не понимаю правила". Им всем что-то в воду помешали?
+11
-2
+9
Ответ U
"кончик пиписьки", "должно быть видно с луны", "я не понимаю правила". Им всем что-то в воду помешали?
Кончик пиписьки должно быть видно с луны
+11
-2
+9
Ответ Кросс Тони Кросса
У женщин преимущество
там соски
+8
0
+8
Ответ maskers
не понимаю почему смотрят по разным частям тела .. если нудно смотреть на ступни.. чья ближе .. а то стоит нападающий за пол метра от защитника и его голова наклонена или локоть и афсайд по-моему несправедливо совсем.. по ьутсам делайте линии и всё окей будит
головой как бы гол забить можно
+8
-1
+7
Ответ Диандерталец
Да. Это её бесполезность в пограничных ситуациях, т.е. тоже самое, что и было.
это неумение пользоваться крутым инструментом
надо не инструмент отменять, а судей учить им пользоваться
+5
0
+5
Ответ Диандерталец
С ВАР судьи творят точно такой же беспредел.
ну так это не проблемы ВАР
+6
-1
+5
Очень переживаю, чтобы из-за вот такого бессмысленного визга у людей не сформировалось негативное мнение о ВАР. Часто для общества не важно, что сказанное просто не имеет смысла, а главное какая эмоция и как часто.
Если по итогу из-за обиженок и просто глупых людей в футболе отменят ВАР, то футбол сделает большой шаг назад.
+5
-1
+4
Ответ 44ndfwwgbr
Надо изменять трактовку офсайда как это предлагает Венгер. Офсайдом считаться должно положение при зазоре между нападающим и защитником. В этом случае нападающий действительно получает преимущество, а не вот это вот всё с кончиками пиписьки и ногтем большого пальца ноги за офсайдной линией.
так а что концептуально поменяется?
точно так же под микроскопом будут рассматривать, есть ли зазор между кончиком пиписьки и ногтем большого пальца
+3
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+3
Конечно не футбол. И когда мяч пересекает линию ворот на этот самый кончик - тоже смех такое засчитывать (подумаешь, на пару см пересёк) Давайте лучше как в старые добрые трактовать "такие" эпизоды в пользу атаки, а потом месяцами, до хрипоты, выяснять какие - такие 👍
Эхх, заживём
+3
-1
+2
Может тогда и вместо мяча мочевые пузыри свиней использовать как раньше? Зачем эти все технологии? Офигиваю конечно что есть люди которые против ВАР. Всех всегда бесили судейские ошибки влияющие на исход игры, а он предлагает их вернуть
+1
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Кончик кончику рознь
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спортс вы кончики Пиписьки )
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Лукаку: «Согласен, брат»😼
Ну там линия будет далеко от тела))
+3
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В женском футболе определение офсайда будет более справедливым.
+1
0
+1
Так вот почему Лукаку постоянно в офсайд попадает!!!
+2
-1
+1
Ответ U
"кончик пиписьки", "должно быть видно с луны", "я не понимаю правила". Им всем что-то в воду помешали?
Насколько я в курсе репутации Тумиловича, он воду не пил, наверно, со старших классов.
+2
-1
+1
Ответ Диандерталец
Ну-да, ну-да. Это мантру об обучении читаете уже с самого начала использования ВАР. "Вот сейчас научатся.."
я где-то писал, что вот сейчас научатся?
я писал, что надо учить
+1
0
+1
Так у Лукаку кончик на 45 см впереди него. А полметра это уже серьёзное преимущество.
+2
-1
+1
Лукаку: «Согласен, брат»😼
+6
-5
+1
Ответ maskers
не понимаю почему смотрят по разным частям тела .. если нудно смотреть на ступни.. чья ближе .. а то стоит нападающий за пол метра от защитника и его голова наклонена или локоть и афсайд по-моему несправедливо совсем.. по ьутсам делайте линии и всё окей будит
Как в правилах написано, так и судят, любая часть тела, которой легально забить гол. Локоть, кстати, к ним не относится.
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Ответ 44ndfwwgbr
Надо изменять трактовку офсайда как это предлагает Венгер. Офсайдом считаться должно положение при зазоре между нападающим и защитником. В этом случае нападающий действительно получает преимущество, а не вот это вот всё с кончиками пиписьки и ногтем большого пальца ноги за офсайдной линией.
Это ничего не изменит, только усложнит судьям определение офсайда без видеокамер и графики. Сейчас то еще можно по полосам газона понять кто ближе к воротам, а зазор если чуть под углом вообще не разглядеть есть он или нет. Опять будут расстроенные тренеры говорить про луну, а нетрезвые эксперты про пиписьки.
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Ну наконец-то и пипиське на спортсе место нашлось
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Кто в новостях еще расскажет нам про "кончик пиписьки" кроме спортсру
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у темнокожих должно быть преимущество или наоборот)
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Через пять лет на Спортсе:
Кончики пиписьки с Евро-2024. Где они сейчас?

ps. Нужен "офсайд Венгера", правда, боюсь, у Лукаку и там могут возникнуть проблемы... Ну или просто по положению ступней определять, от того, что голова "выступает", преимущества никакого, бежать-то все равно ногами.
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