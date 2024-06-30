«Когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно. Надоели современные технологии, это уже не футбол». Тумилович о ВАР
Геннадий Тумилович высказался о роли ВАР в футболе.
В матче 1/8 финала Евро-2024 Бельгия сыграет с Францией. Матч пройдет 1 июля в 19:00 по московскому времени.
– Верите ли в бельгийцев и их тренера?
– Во всех прогнозах ставлю именно на них. По подбору футболистов и качеству игры бельгийцы не должны побеждать, но такое ощущение, что они пройдут французов. На групповом этапе у них не было серьезных соперников, моментов они создали достаточно. В обороне присутствует легкий бардачок, но и французы не впечатляют на турнире.
– Лукаку после трех отмененных голов чуть аккуратнее станет относиться к моментам?
– Честно, он обычный нападающий, которого непонятно когда может прорвать.
– Но трех голов его лишил ВАР.
– Даже не хочется это комментировать, это уже не футбол. Все современные технологии уже надоели, когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно.
– В пляжном футболе куда проще, где есть тренерский запрос?
– Да, у нас самый оптимальный вариант. Есть один просмотр, ошибся – до свидания, у тебя больше шанса нет. Если подал правильный протест, то можно еще раз запросить посмотреть эпизод.
Понятно, что все в футболе с ВАР происходит оперативно, не так много таких моментов, но с введением линий офсайдов вообще край наступил.
Хотя, уверен, будут и дальше экспериментировать, развивать технологии, – сказал бывший вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович.
Требовать офсайд Венгера – глупо
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А футбол - когда судьи без видеопомощников и современных технологий творят беспредел на поле?
По поводу кончиков - ну да, такие правила. Технологии позволяют соблюдать эти правила. Но ничего несправедливого в этом нет. Задача технологий - чтобы судейство было как можно более справедливым. С ВАР судейство стало более справедливым. Далее уже задача стоит перед людьми по усовершенствованию футбольных правил. Чтобы судейские трактовки были едиными.
надо не инструмент отменять, а судей учить им пользоваться
Если по итогу из-за обиженок и просто глупых людей в футболе отменят ВАР, то футбол сделает большой шаг назад.
точно так же под микроскопом будут рассматривать, есть ли зазор между кончиком пиписьки и ногтем большого пальца
Эхх, заживём
я писал, что надо учить
Кончики пиписьки с Евро-2024. Где они сейчас?
ps. Нужен "офсайд Венгера", правда, боюсь, у Лукаку и там могут возникнуть проблемы... Ну или просто по положению ступней определять, от того, что голова "выступает", преимущества никакого, бежать-то все равно ногами.