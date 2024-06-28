Англия – главный фаворит Евро по оценке суперкомпьютера Opta. Испания – 2-я, Германия – 3-я, Грузия – 16-я
Сборная Англии считается главным фаворитом Евро по версии Opta.
Суперкомпьютер Opta смоделировал возможные исходы Евро-2024 в преддверии матчей 1/8 финала турнира.
По прогнозу системы, главным претендентом на победу является сборная Англии. Перед турниром шансы англичан на выигрыш составляли 19,9%.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Англия – 20%;
2. Испания – 17,2%;
3. Германия – 15,8%;
4. Франция – 13,4%;
5. Португалия – 8,3%;
6. Нидерланды – 6,7%;
7. Италия – 4,9%;
8. Австрия – 3,9%;
9. Бельгия – 2,3%;
10. Швейцария – 2,2%;
11. Турция – 1,8%;
12. Дания – 1,4%;
13. Румыния – 0,9%;
14. Словакия – 0,4%;
15. Словения – 0,4%;
16. Грузия – 0,3%.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Германия/Испания/Франция/Португалия в одной половине сетке, а Англия в другой.
То есть, каждой из 4-х главных фаворитов после Англии команд, по сетке возможно придется обыгрывать 2 команды из 5-ти главных фаворитов. Англии - не одной.
А дальше ты просто перемножаешь вероятности. Какой кэфф будет на Англию в каждом ее матче на турнире, если она его выиграть, и какой кэфф будет у 4-х следующих за Англией претендентов, которым друг с другом играть.
Но даже при этом, прогноз Opta в том, что с 80% вероятностью Англия НЕ выиграет евро, а с 50%+ вероятностью его выиграет Франция/Германия/Испания/Португалия