Англия – главный фаворит Евро по оценке суперкомпьютера Opta. Испания – 2-я, Германия – 3-я, Грузия – 16-я

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу рейтинги Сборная Грузии по футболу Сборная Румынии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии считается главным фаворитом Евро по версии Opta.

Суперкомпьютер Opta смоделировал возможные исходы Евро-2024 в преддверии матчей 1/8 финала турнира.

По прогнозу системы, главным претендентом на победу является сборная Англии. Перед турниром шансы англичан на выигрыш составляли 19,9%.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Англия – 20%;

2. Испания – 17,2%;

3. Германия – 15,8%;

4. Франция – 13,4%;

5. Португалия – 8,3%;

6. Нидерланды – 6,7%;

7. Италия – 4,9%;

8. Австрия – 3,9%;

9. Бельгия – 2,3%;

10. Швейцария – 2,2%;

11. Турция – 1,8%;

12. Дания – 1,4%;

13. Румыния – 0,9%;

14. Словакия – 0,4%;

15. Словения – 0,4%;

16. Грузия – 0,3%.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

73 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не дай бог чтобы Англия с такой игрой выиграла евро
+75
-8
+67
Англия, наверное, чисто из-за сетки.
+27
-2
+25
Ответ Ага Угу
Не дай бог чтобы Англия с такой игрой выиграла евро
А что, первый раз скучная команда выигрывает что-то. Франция 98-00, Греция 04, Италия 06, Испания 10, Португалия 16, Италия 20. Что в этих победах было гениального? Куча отскоков у всех, скучный перекат. Какие то матчи были и хороши, но большинство матчей были скучны, а то и откровенно убоги. Это я вспоминаю, те, что я видел. Просто распределение сил по дистанции, и отсутствие конфликтов - сыграло свою роль.
+24
-5
+19
17. Аргентина - 0.2%🤣
+24
-6
+18
Если англия выиграет, компьютер стоит переименовать в Epta
+18
-1
+17
Ответ Ага Угу
Не дай бог чтобы Англия с такой игрой выиграла евро
Просто супер компьютер завис!
+16
-2
+14
Финал Испания - Италия. Приятного просмотра. Англия надеюсь отлетит от Словакии...
+14
-4
+10
Ответ Герман Сергеевич
Испания 10? Разве они там не всех разнесли или это евро 08?
Проиграли Швейцарии 0:1, выиграли у Гондураса 2:0, выиграли у Чили 2:1, у Португалии 1:0, у Парагвая 1:0, у Германии 1:0, у Голландии 1:0. Великая игра.
+9
-2
+7
Всегда скептически отношусь к этим компьютерным прогнозам, но сейчас технологии шагнули далеко вперёд. Посмотрите, компьютер явно опирается не только на уровень игры Англии, но и на то, что соперники просто уснут!
+6
0
+6
Ответ Герман Сергеевич
Испания 10? Разве они там не всех разнесли или это евро 08?
Это евро, в 10м был ватокат жесточайший по 1-0
+6
0
+6
Ответ alschafer2014
А что, первый раз скучная команда выигрывает что-то. Франция 98-00, Греция 04, Италия 06, Испания 10, Португалия 16, Италия 20. Что в этих победах было гениального? Куча отскоков у всех, скучный перекат. Какие то матчи были и хороши, но большинство матчей были скучны, а то и откровенно убоги. Это я вспоминаю, те, что я видел. Просто распределение сил по дистанции, и отсутствие конфликтов - сыграло свою роль.
Испания 10? Разве они там не всех разнесли или это евро 08?
+5
-1
+4
они хотят нас усыпить ??))
+4
0
+4
Англы - вечные фавориты и лузеры! Чемпионами будут немцы или итальянцы...
+5
-1
+4
Всем селом за Словакию будем топить, чтоб эти «фавориты» на англичанах вылетели
+4
-1
+3
Ответ СержМиранэн
Если англия выиграет, компьютер стоит переименовать в Epta
Football stays at home, epta!
+3
0
+3
Смешно.
+3
0
+3
Ответ Кирилл Лавров
Opta Analyst – это ведь английский источник, верно? Иного объяснения этого бреда не вижу. Или они решили показать рейтинг, который составили перед Евро?
Иное обьяснение этого "бреда" - теория вероятности.
Германия/Испания/Франция/Португалия в одной половине сетке, а Англия в другой.
То есть, каждой из 4-х главных фаворитов после Англии команд, по сетке возможно придется обыгрывать 2 команды из 5-ти главных фаворитов. Англии - не одной.

А дальше ты просто перемножаешь вероятности. Какой кэфф будет на Англию в каждом ее матче на турнире, если она его выиграть, и какой кэфф будет у 4-х следующих за Англией претендентов, которым друг с другом играть.

Но даже при этом, прогноз Opta в том, что с 80% вероятностью Англия НЕ выиграет евро, а с 50%+ вероятностью его выиграет Франция/Германия/Испания/Португалия
+3
0
+3
Ответ Real Madrid 04
Англия, наверное, чисто из-за сетки.
Или мы чего-то не знаем ))
+2
0
+2
Ответ Real Madrid 04
Англия, наверное, чисто из-за сетки.
так-то ещё семь команд в той половине сетки
+3
-1
+2
Ответ cektor
они хотят нас усыпить ??))
Футбольная эвтаназия ))
+2
0
+2
Ответ Timur Sagitov
А Франция?
Франция отлетит от Бельгии. И так французы засиделись на евро, давно пора домой, агитировать за Макрона.
+3
-1
+2
Ответ alschafer2014
А что, первый раз скучная команда выигрывает что-то. Франция 98-00, Греция 04, Италия 06, Испания 10, Португалия 16, Италия 20. Что в этих победах было гениального? Куча отскоков у всех, скучный перекат. Какие то матчи были и хороши, но большинство матчей были скучны, а то и откровенно убоги. Это я вспоминаю, те, что я видел. Просто распределение сил по дистанции, и отсутствие конфликтов - сыграло свою роль.
Франция 98 - скучная??? Друг, а ты вообще смотрел этот чемпионат то? По моему, был шикарная состав и очень качественная игра.
+2
-1
+1
Ответ alschafer2014
Проиграли Швейцарии 0:1, выиграли у Гондураса 2:0, выиграли у Чили 2:1, у Португалии 1:0, у Парагвая 1:0, у Германии 1:0, у Голландии 1:0. Великая игра.
Франция 98 здесь явно лишняя.
+1
0
+1
Ответ Ивванов
Франция отлетит от Бельгии. И так французы засиделись на евро, давно пора домой, агитировать за Макрона.
Чёткая аналитика 👍
+2
-1
+1
Учитывая сетку, все логично. То, что у Англии лишь небольшой перевес над топами из верхней половины как раз говорит о том, что по "чистой" силе суперкомпьютер ее не так уж высоко оценивает
+1
0
+1
Ответ Vovanello
Франция 98 - скучная??? Друг, а ты вообще смотрел этот чемпионат то? По моему, был шикарная состав и очень качественная игра.
Где там особенно в плей-офф была качественная игра? Вымученная победа надо Парагваем, невнятная ничья с Италией... Я уж молчу про игру в полуфинале где два года забил защитник который до того за всю карьеру один или два мяча забил.... Не было там фейерии. Состав был да хорошийН но и то с нападающими проблема. Анри и Трезеге ещё оч молоды, в основе выходил по началу Гиварш.. Кто его помнит, а тем более знает)))) Дюгари, это просто Дюгари)))) больше наповал не помню, может и не было))))
0
0
0
Ответ ros01
Англичане вполне могут допылить до кубка. На больших турнирах всегда топлю за голландцев (язык не поворачивается называть их нидерландцами :)) и англичан. Но очень не хотелось бы, чтобы Англия стала ЧЕ с такой игрой. Ну нафиг. А предпосылок чтобы их игра изменилась в плофе как-то не видно. ((
Почему не поворачивается? Голландцы - жители провинции Северная или Южная Голландия. А нидерландцы - жители страны Нидерландов. Причём - официально.
0
0
0
Ответ Melnikov1968
Англия в футболе, это вам не Канада в хоккее. Без шансов.
Без шансов на титул🔥
0
0
0
Ответ Джон Силвер_1116158947
Италия - седьмая?))
У меня она 6.После Испании, Германии, Франции, Португалии и Англии. Они могут прибавить. Плей офф это как раз про Италию, он им подходит под стиль.
0
0
0
Ответ Dimon62 77
Чёткая аналитика 👍
а евро возьмет Португалия,в итоге) вот увидешь)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий