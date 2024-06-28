Англия – главный фаворит Евро по оценке суперкомпьютера Opta. Испания – 2-я, Германия – 3-я, Грузия – 16-я

Сборная Англии считается главным фаворитом Евро по версии Opta.

Суперкомпьютер Opta смоделировал возможные исходы Евро-2024 в преддверии матчей 1/8 финала турнира.

По прогнозу системы, главным претендентом на победу является сборная Англии. Перед турниром шансы англичан на выигрыш составляли 19,9%.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Англия – 20%;

2. Испания – 17,2%;

3. Германия – 15,8%;

4. Франция – 13,4%;

5. Португалия – 8,3%;

6. Нидерланды – 6,7%;

7. Италия – 4,9%;

8. Австрия – 3,9%;

9. Бельгия – 2,3%;

10. Швейцария – 2,2%;

11. Турция – 1,8%;

12. Дания – 1,4%;

13. Румыния – 0,9%;

14. Словакия – 0,4%;

15. Словения – 0,4%;

16. Грузия – 0,3%.

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