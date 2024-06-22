Божович о том, хочет ли он возглавить «Зенит»: «Если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Ни к чему мне задавать подобный вопрос»
Миодраг Божович рассказал, хочет ли поработать в «Зените».
«В России я тренировал многие клубы, но только не «Зенит». Но кто только там не тренировал!
Пошел бы я работать туда? А кто не пойдет? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Поэтому ни к чему мне задавать подобный вопрос.
Еще раз повторю: кто там только не тренировал и среди них были действительно большие тренеры», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
ой не толерантно ,..,надо Семака не хвалить а ругать -это ж модно свежо оригинально
Вы еще спросите про Мостового
Тот бы согласился в Зенит даже массажистом. Даже на один час. 😁😁😁😁
Даже не уточняя какой.
Время помыть язык :)