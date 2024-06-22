Божович о том, хочет ли он возглавить «Зенит»: «Если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Ни к чему мне задавать подобный вопрос»

Теги Зенит премьер-лига Россия Миодраг Божович контент Футбол

Миодраг Божович рассказал, хочет ли поработать в «Зените».

«В России я тренировал многие клубы, но только не «Зенит». Но кто только там не тренировал!

Пошел бы я работать туда? А кто не пойдет? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Поэтому ни к чему мне задавать подобный вопрос.

Еще раз повторю: кто там только не тренировал и среди них были действительно большие тренеры», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

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35 комментариев
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Кто только там не тренировал? Ну... только топ-тренеры (правда, с разной степенью успешности): Адвокаат. Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини. Как в этом ряду смотрится Божович?
+49
-4
+45
Ну, то есть ответ - "да".
+46
-4
+42
Ответ СкептикК
Кто только там не тренировал? Ну... только топ-тренеры (правда, с разной степенью успешности): Адвокаат. Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини. Как в этом ряду смотрится Божович?
Как смотрится? Примерно как жопа.
+39
-7
+32
Ответ СкептикК
Кто только там не тренировал? Ну... только топ-тренеры (правда, с разной степенью успешности): Адвокаат. Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини. Как в этом ряду смотрится Божович?
Божович клубов только в РПЛ тренировал больше чем тренеров в Зените было))
+30
0
+30
Большое искусство - сказать да, формально не сказав)
+27
0
+27
кто там не тренировал-а лучше всех получилось у Семака....
ой не толерантно ,..,надо Семака не хвалить а ругать -это ж модно свежо оригинально
+28
-2
+26
Ответ mbauer
Большое искусство - сказать да, формально не сказав)
Большое искусство - лизнуть ненавязчиво
+27
-2
+25
Задайте этот вопрос мне, я скажу да хотя-бы месяц🤔
+6
0
+6
Динамо станет чемпионом скорее, чем его пригласят в Зенит
+6
0
+6
Кто такой Божович, чтоб ему задавать такие вопросы про Зенит? Совсем одурели .
Вы еще спросите про Мостового
Тот бы согласился в Зенит даже массажистом. Даже на один час. 😁😁😁😁
+6
-1
+5
Ответ ПавелПавел
Задайте этот вопрос мне, я скажу да хотя-бы месяц🤔
Мостовой и на 1 день согласился,лишь бы неустойку за увольнение выплатили миллион
+8
-3
+5
Чем руководствуется журналист, который звонит Божовичу с такими вопросами?
+7
-2
+5
А что ему уже кто-то предлагал? Сергей Богданович прекрасно справляется со своими обязанностями!👍
+6
-1
+5
Зато честно !!!
+3
0
+3
Спортс.ру опубликовал очередной бред.Поздравляю!
+4
-1
+3
Божович: уж кому я только жопу не лизал...
+3
0
+3
Лижи или нет, не позовут)
+3
-1
+2
А как он попал в Динамо,Локомотив и Ростов?
+2
0
+2
Божович о том, хочет ли он возглавить Реал...
Даже не уточняя какой.
+2
0
+2
Хам обычный….европеец?????
+2
0
+2
Вся современная журналистика в одной этой "новости"
+2
0
+2
Тупее вопроса и не придумать.
+1
0
+1
Миодраг, хотели бы вы кресло гос.думе?
+1
0
+1
Ответ Ramon Mercader
Ну, то есть ответ - "да".
Да
+5
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наиксйтыникомуне нужен))так и говори
+1
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То есть готов полизать им жопу, но не озвучивать данное обстоятельство...
+1
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Фактически он и сказал «да».
Время помыть язык :)
+3
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Божович давно уже сжёг мосты, в России никому не нужен...
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Неплохо лизнул
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Да ты можешь лизать спереди и сзади, все равно в Зените не окажешься. Интересно, а когда он возглавлял другие клубы, он получал место с помощью языка или за иные заслуги?
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