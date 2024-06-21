«Динамо» и «Локо» могут купить вингера «Ференцвароша» Маркиньоса за 5,5 млн евро. «Ростов» вышел из переговоров из-за цены игрока (Иван Карпов)
Маркиньос может перейти из «Ференцвароша» в «Динамо» или «Локомотив».
Венгерский клуб хочет выручить за 24-летнего вингера 5,5 миллиона евро.
Ранее поступала информация об интересе «Спартака» к бразильцу.
По данным инсайдера Ивана Карпова, московские клубы еще не делали официальных предложений.
«Ростов», который также интересовался бразильцем, вышел из переговоров из-за высокой стоимости игрока.
В минувшем сезоне на счету Маркиньоса 48 матчей во всех турнирах, 7 голов и 10 результативных передач.
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