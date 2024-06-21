«Динамо» и «Локо» могут купить вингера «Ференцвароша» Маркиньоса за 5,5 млн евро. «Ростов» вышел из переговоров из-за цены игрока (Иван Карпов)

Маркиньос может перейти из «Ференцвароша» в «Динамо» или «Локомотив».

Венгерский клуб хочет выручить за 24-летнего вингера 5,5 миллиона евро.

Ранее поступала информация об интересе «Спартака» к бразильцу.

По данным инсайдера Ивана Карпова, московские клубы еще не делали официальных предложений.

«Ростов», который также интересовался бразильцем, вышел из переговоров из-за высокой стоимости игрока.

В минувшем сезоне на счету Маркиньоса 48 матчей во всех турнирах, 7 голов и 10 результативных передач.

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