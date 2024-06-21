«Динамо» и «Локо» могут купить вингера «Ференцвароша» Маркиньоса за 5,5 млн евро. «Ростов» вышел из переговоров из-за цены игрока (Иван Карпов)

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Динамо Москва Ференцварош Маркиньос Коста деньги Футбол

Маркиньос может перейти из «Ференцвароша» в «Динамо» или «Локомотив».

Венгерский клуб хочет выручить за 24-летнего вингера 5,5 миллиона евро.

Ранее поступала информация об интересе «Спартака» к бразильцу.

По данным инсайдера Ивана Карпова, московские клубы еще не делали официальных предложений.

«Ростов», который также интересовался бразильцем, вышел из переговоров из-за высокой стоимости игрока.

В минувшем сезоне на счету Маркиньоса 48 матчей во всех турнирах, 7 голов и 10 результативных передач.

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29 комментариев
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У Динамо нет места в заявке для нового легионера, а если место и освободится, то, надеюсь, для защитника.
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Игрок неплохой, судя по паре нарезок что я видел. Но несколько я понял, он играет на позиции Бителло. Че то слабо верится что он прям нужен Динамо. Скорее для Локо вариант
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судя по заголовку, каждому достанется по половине вингера, примерно...
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Ответ Slavnov
Почти 25 лет, до сих пор в венгрии, отличный трансфер...
А если клубы АПЛ покупают игроков из Чехии такого же возраста это нормально? Или там тоже можно написать что-то типа: "Им по 25, а они до сих пор в Чехии играют. Какой ужас".
+11
-7
+4
Статистика хорошая, но мне интересно зачем в Динамо ещё один вингер? Где он будет играть? Динамо нужно усиление, на другие позиции.
+5
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+4
Ответ D-M
У Динамо нет места в заявке для нового легионера, а если место и освободится, то, надеюсь, для защитника.
есть место. и нап нужен. посмотрим утка это или нет.
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Блин, может в самой Бразилии кого-нибудь поискать и помоложе? Что-то слабо верится что в 24 года с такой статой в венгерском чемпионате игрок действительно стоящий и обладает большим потенциалом.
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Ответ verhowen
Статистика хорошая, но мне интересно зачем в Динамо ещё один вингер? Где он будет играть? Динамо нужно усиление, на другие позиции.
Личка видит в нём второго нападающего.
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+1
Ответ verhowen
Статистика хорошая, но мне интересно зачем в Динамо ещё один вингер? Где он будет играть? Динамо нужно усиление, на другие позиции.
Статистика хорошая ,но урвоень лиги не хороший
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Мне ещё интересно у всех клубов РПЛ один скаут на всех? Вот именно из венгерского чемпионата все прям обратили внимание на одного футболиста.
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И зачем Локо вингер? Продав лучшего игрока за 6 млн, взять за 5,5 не нужного, где берут таких руководителей?
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Локо не продлевает контракт с нашими опытным игроками основы, других продаёт, а завозить будет легов.
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На замену Глушенкова было бы интересно посмотреть
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7 голов за 48 матчей.
не исключено, что это нападающий уровня Заболотного или Мелкадзе.
потом локти будут кусать, что упустили
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Играть будет по очереди?

Максимка, иди школу окончи, прежде чем на публичной платформе писать.
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Динамовцам лучше защитника поискать и центр форвард бы не помешал на подмену лучшему игроку чемпионата. А Маркиньос не плохой игрок за 4-5 лямов и бежит и бьет не плохо
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Кто-нибудь напишите Карпову как протрезвеет, что у Локо нет денег. Он видать, пропустил эту новость, когда был в очередном запое.
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Ответ Рагнар Лодброк
либо это офигеть какие деньги для цыган ,либо это какая то чепуха ,а не футболист ..
Каких цыган?
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Ответ Amalfitano
Ну дык таким ма4аром можно довести до абсурда любую новость. Откуда инфа, что Мирпнчука не будет в Локо? Только потому что Шпинёв написал?
Ну может тогда стоит фильтровать инфу и дожидаться официальных источников, не?
Миранчука точно не будет в Локо ровно до того момента, пока не подпишет контракт с другим клубом.
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Ответ Amalfitano
Ну дык таким ма4аром можно довести до абсурда любую новость. Откуда инфа, что Мирпнчука не будет в Локо? Только потому что Шпинёв написал?
Как вообще можно сравнить информацию от агента игрока и от журналиста?🤦🏻‍♂️
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отдайте Локо ,за 7.5 заберут там сложно с лидерами 🤣
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либо это офигеть какие деньги для цыган ,либо это какая то чепуха ,а не футболист ..
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А вот вингер нам нужен, хоть убей.
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