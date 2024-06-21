«Ростов» подпишет Саравию за 2 млн евро. Зимой уругваец отказался от трансфера из-за соседства города с Украиной (Вилсон Мендес)

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария высшая лига Аргентина Химнасия Ла-Плата возможные трансферы Валерий Карпин высшая лига Уругвай Пеньяроль Лудогорец деньги Родриго Саравия Футбол

Уругвайский полузащитник Родриго Саравия присоединится к «Ростову».

По информации журналиста Вилсона Мендеса, на трансфере опорника настоял Валерий Карпин.

«Пеньяроль» продаст футболиста примерно за 2 млн евро. Отмечается, что условия российского клуба удовлетворили игрока больше, чем предложение от «Лудогорца».

«Ростов» уже пытался подписать игрока в зимнее трансферное окно, однако в конечном счете Саравия отказался от перехода из-за соседства города с Украиной.

Прошедший сезон 23-летний игрок провел в аренде в «Химнасии». За аргентинский клуб он сыграл 17 матчей, отметившись одним голом. Его полная статистика доступна здесь.

«У «Ростова» есть все, но город на границе с Украиной». Уругваец Саравия об отказе от трансфера в клуб РПЛ

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32 комментария
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Ответ Pertinax Gandi
За это время там сдвинулась какая-то тектоническая плита и Ростов отодвинулся от Украины?
Посмотрел на игру сборной Украины и понял что украинцы вряд-ли попадут по Ростову
+50
-6
+44
За это время там сдвинулась какая-то тектоническая плита и Ростов отодвинулся от Украины?
+19
-2
+17
Ответ Alex DeLarge
Вместо кого? Зачем нам опорник за 2 ляма, когда у нас Глебов. Нам нужно усиливать фланг атаки, и кого-то вместо Байрамяна.
Во-первых, Байрамяна не трогай.
Во-вторых,Глебов должен пахать весь сезон без замены?
+9
0
+9
Нужно ему подыскивать кого то типа Люси Чеботиной. Был у нас уже один , который взрывов боялся даже в Москва Сити
+8
0
+8
Ответ Pertinax Gandi
За это время там сдвинулась какая-то тектоническая плита и Ростов отодвинулся от Украины?
Границы Украины отодвинули от Ростова))
+8
-1
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если линия фронта продвинется дальше на запад, приток легионеров в Ростов и Краснодар может вырасти в разы.
В Краснодаре недостаток легионеров?
+5
0
+5
Если линия фронта продвинется дальше на запад, приток легионеров в Ростов и Краснодар может вырасти в разы.
+7
-2
+5
Ответ Vano from Tbilisi
выбрать между Лудогорцем и Ростовом последних, мда. Чувак явно только ради бабок едет И дело не в Ростове, а в рпл
То есть ты серьёзно считаешь, что болгарская лига сильнее российской??? Может, к врачу?
+2
0
+2
Только пусть попробует не оправдать доверие Карпина 😁
+4
-2
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Только пусть попробует не оправдать доверие Карпина 😁
Привет,Алексеич!
+1
0
+1
Теперь он понял,что Украины скоро не будет как государства,а ТЦК подчистит все досконально,что кроме малышей и пожилых,на Украине не останется никого.
+5
-4
+1
Ответ Игорь Желудков
значит Глебова продадут
11 можешь умножить на 2 или помочь. В заявке 25 человек по два на каждую позицию и ещё три в зависимости от предпочтений тренера.А у нас чистый опорник только Глебов.
+1
0
+1
Ответ missMarpl
Уткин, Миронов, Кучаев - кого выкинуть?
Кучаев и Миронов, не уровень первой восьмёрки.
0
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Ответ Сергей Волуйский
Нужно ему подыскивать кого то типа Люси Чеботиной. Был у нас уже один , который взрывов боялся даже в Москва Сити
Так он к вам с Ростова же и приехал
0
0
0
Ответ Александр Панфилов
11 можешь умножить на 2 или помочь. В заявке 25 человек по два на каждую позицию и ещё три в зависимости от предпочтений тренера.А у нас чистый опорник только Глебов.
Всё так, только Глебов пашет весь сезон от звонка до звонка. Согласится ли уругваец протирать лавку в ожидании травмы Глебова и играть только в Кубке?
0
0
0
Карту показали в российской версии🗺️
+2
-2
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если линия фронта продвинется дальше на запад, приток легионеров в Ростов и Краснодар может вырасти в разы.
Краснодар и сейчас еле вписывается в лимит
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Ответ -DF-
Карту СССР )
На карте СССР та же Украина
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Карту показали в российской версии🗺️
Карту СССР )
+1
-1
0
Ответ damondiamond
Он что-то знает
Язык денег наверное
+1
-1
0
Ответ Alex DeLarge
Где я трогаю Хорена!? По факту, он не может уже бегать все 90 минут. Поэтому нам нужно на его позицию брать усиление.
Уткин, Миронов, Кучаев - кого выкинуть?
0
0
0
Ответ Александр Панфилов
Во-первых, Байрамяна не трогай. Во-вторых,Глебов должен пахать весь сезон без замены?
Так он и пахал 30 матчей без замен
0
0
0
Ответ Александр Панфилов
Во-первых, Байрамяна не трогай. Во-вторых,Глебов должен пахать весь сезон без замены?
Где я трогаю Хорена!? По факту, он не может уже бегать все 90 минут. Поэтому нам нужно на его позицию брать усиление.
+2
-2
0
Ответ Александр Панфилов
Привет,Алексеич!
Привет, Яковлич!
0
0
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Ответ Pertinax Gandi
За это время там сдвинулась какая-то тектоническая плита и Ростов отодвинулся от Украины?
Денежная плита
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