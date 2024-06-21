«Ростов» подпишет Саравию за 2 млн евро. Зимой уругваец отказался от трансфера из-за соседства города с Украиной (Вилсон Мендес)
Уругвайский полузащитник Родриго Саравия присоединится к «Ростову».
По информации журналиста Вилсона Мендеса, на трансфере опорника настоял Валерий Карпин.
«Пеньяроль» продаст футболиста примерно за 2 млн евро. Отмечается, что условия российского клуба удовлетворили игрока больше, чем предложение от «Лудогорца».
«Ростов» уже пытался подписать игрока в зимнее трансферное окно, однако в конечном счете Саравия отказался от перехода из-за соседства города с Украиной.
Прошедший сезон 23-летний игрок провел в аренде в «Химнасии». За аргентинский клуб он сыграл 17 матчей, отметившись одним голом. Его полная статистика доступна здесь.
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