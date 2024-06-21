Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Норманн встречается с Люсей Чеботиной («Закулисье спорта»)

Теги Ростов премьер-лига Россия светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Динамо Аль-Раэд соцсети Матиас Норманн Люся Чеботина Футбол

Матиас Норманн встречается с Люсей Чеботиной.

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо», выступающий за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии, был замечен на фотографиях с российской певицей.

Как сообщает телеграм-канал «Закулисье спорта», 27-летняя исполнительница песен «Солнце Монако» и «Плакал Голливуд» присутствовала на яхте игрока в Дубае.

В свою очередь, Норманн и его бывшая девушка Иден Файнс не подписаны друг на друга, а их совместные фото удалены.

Известно, что Чеботина болеет за «Динамо» и выступала на одном из матчей московского клуба.

Фото: t.me/sports_backstage2/4361

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68 комментариев
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И что нам делать с этой информацией?
+107
-4
+103
Ответ Усатый КозлоБык
И что нам делать с этой информацией?
Читать очевидно и ждать новости с Заремой и Зухрой. Или Мостовым, Ротенбергом и Конюховым.
Там глядишь и какая-нибудь спортивная новость попадется (но это не точно).
+33
-3
+30
Кто из них Люся Чеботина ?
+33
-4
+29
Ответ zip13
Встречается?! Наверно под хвоста пару раз дал на яхте, и всё
Думаешь страпонит его?
+27
-1
+26
кайфарик🤟
сбежал из России, но дам наших по-прежнему коллекционирует
+25
-4
+21
Долг для родного клуба выбивает, преданная поклонница Динамо )
+15
-1
+14
Много у него таких на яхте Настей Рыбок)
+13
-1
+12
Я думал, что Люся Чиботина - это какой-то мем, а оказывается, кто-то и правда взял себе такой псевдоним.
Хотя, судя по ее выражению лица на фото выше, все весьма гармонично. :)
+12
0
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Значит так, да? Как в певицу российскую войти - так это пожалуйста, а как в российский футбольный клуб, так сразу - ой, небезапасно, не могу тут быть.
+9
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Встречается?! Наверно под хвоста пару раз дал на яхте, и всё
+12
-4
+8
Чеботина в шутку называет Норманна бес-пилотник.
+6
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+6
Ответ Великий Алонсо
Неудивительно. Ещё пару лет назад заметила, что Норманн очень видный парень модельной внешности
Лучше переключи внимание на женщин🙄
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Ответ damondiamond
Норманн жестами показывает как они проводят время
Два в парадный, один в шоколадный?
+5
0
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Норманн жестами показывает как они проводят время
+6
-1
+5
ждём ответную песню «зачем мне солнце Эр Рияда, для чего, скажи мне, миллионов мешки?»
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-1
+3
Топовая аналитика во время Евро
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Люся болеет за Динамо, Норманн Динамо продинамил. Люся в ответ наградит Норманна мягким шанкром.
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Это тот УРОД который кинул Ростов и сбежал оттуда ?

Про ШМАРУ комментировать не буду.

P.S. Слово Шмара - не МАТ и даже не ругательство. СЛЕНГ.
+6
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+3
Ответ Усатый КозлоБык
И что нам делать с этой информацией?
как что, доставать приборы.
+2
0
+2
Ответ vincent vega
Кто это??? И зачем???
И зачем ей солнце монакоооо?
+2
0
+2
Это важная спортивная новость! Но без откровенных фото Люси не интересно.
+2
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на фото главная болельщица Динамо и Люся Чеботина
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Променяла солнце Монако на тучки Осло😁
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Как можно встречаться (в смысле отношений) с человеком, который не говорит с тобой на одном языке на одном уровне? Ну если встречаться только в постели, то там да, можно и без слов обойтись.
+1
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Наконец-то качественная аналатика межсезонья
+1
0
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Лучше переключи внимание на женщин🙄
Так Алонсо это девушка ..
+3
-2
+1
Ответ DedSkyWalker
Два в парадный, один в шоколадный?
Two in the pink, one in the stink... Classic!!
+1
0
+1
Ответ Balt
Значит так, да? Как в певицу российскую войти - так это пожалуйста, а как в российский футбольный клуб, так сразу - ой, небезапасно, не могу тут быть.
певичка сама не против покайфовать на яхте в эмиратах
+1
0
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Ответ ОЛЛС1911
Как можно встречаться (в смысле отношений) с человеком, который не говорит с тобой на одном языке на одном уровне? Ну если встречаться только в постели, то там да, можно и без слов обойтись.
У него была девушка израильтянка вообще соска (как можно ее бросить), они на англ общались
0
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Ответ Александр Александров
певичка сама не против покайфовать на яхте в эмиратах
Ну да. А клуб такой: "эй, играй давай, мяч туда, мяч сюда, работай!" Певичка в этом плане мягче конечно. Так что не в стране и дело то.
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