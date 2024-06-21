Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Норманн встречается с Люсей Чеботиной («Закулисье спорта»)
Матиас Норманн встречается с Люсей Чеботиной.
Экс-игрок «Ростова» и «Динамо», выступающий за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии, был замечен на фотографиях с российской певицей.
Как сообщает телеграм-канал «Закулисье спорта», 27-летняя исполнительница песен «Солнце Монако» и «Плакал Голливуд» присутствовала на яхте игрока в Дубае.
В свою очередь, Норманн и его бывшая девушка Иден Файнс не подписаны друг на друга, а их совместные фото удалены.
Известно, что Чеботина болеет за «Динамо» и выступала на одном из матчей московского клуба.
Фото: t.me/sports_backstage2/4361
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Там глядишь и какая-нибудь спортивная новость попадется (но это не точно).
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Хотя, судя по ее выражению лица на фото выше, все весьма гармонично. :)
Про ШМАРУ комментировать не буду.
P.S. Слово Шмара - не МАТ и даже не ругательство. СЛЕНГ.