Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Норманн встречается с Люсей Чеботиной («Закулисье спорта»)

Матиас Норманн встречается с Люсей Чеботиной.

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо», выступающий за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии, был замечен на фотографиях с российской певицей.

Как сообщает телеграм-канал «Закулисье спорта», 27-летняя исполнительница песен «Солнце Монако» и «Плакал Голливуд» присутствовала на яхте игрока в Дубае.

В свою очередь, Норманн и его бывшая девушка Иден Файнс не подписаны друг на друга, а их совместные фото удалены.

Известно, что Чеботина болеет за «Динамо» и выступала на одном из матчей московского клуба.

Фото: t.me/sports_backstage2/4361

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