Экс-тренер «Осера» требует у клуба 1,5 млн евро – его уволили после того, как он показал средний палец судье и болельщикам соперника

Жан-Марк Фурлан требует у «Осера» 1,5 миллиона евро за увольнение.

Напомним, в октябре 2022 года бывший тренер « » во время матча с « » показал средний палец резервному арбитру после того, как ему не понравилось одно из решений судьи.

Главный арбитр встречи удалил Фурлана с поля. По пути в раздевалку тренер снова показал неприличные жесты болельщикам соперника.

В том матче «Осер» потерпел шестое поражение за десять туров, и они оказался на 16-м месте в Лиге 1. В клубе выразили сожаление по поводу поведения Фурлана, который не извинился во время послематчевой пресс-конференции.

«Публика меня оскорбляла. Я обернулся и показал неприличный жест. Я довольно агрессивен в своих поступках, когда дело касается футбола. Я не жалею. Вообще», – заявил тогда Фурлан.

Теперь Фурлан требует у «Осера» почти 1,5 миллиона евро компенсации за увольнение. Сумма включает: 426 000 евро в качестве компенсации, 360 000 евро за ущерб репутации, 360 000 евро согласно уставу профессионального футбола, 42 000 евро за период приостановки зарплаты, 130 000 евро за потерю возможности получения бонуса за удержание в лиге и 180 000 евро – зарплату за три месяца в связи с процедурными нарушениями.

Заседание по этому делу должно состояться 10 июня. Представитель «Осера» утверждает, что на контакт с бывшим клубом Жан-Марк Фурлан не вышел.