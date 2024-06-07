Деку убедил Маркеса остаться в «Барсе Б» еще на год, удвоив зарплату. Рафаэль может сменить Флика в случае провала немца
Рафаэль Маркес не уйдет из «Барселоны».
Diario Sport сообщает, что работающий с «Барселоной Б» тренер собирался уйти по окончании сезона. Он хотел возглавить основную команду после отставки Хави, а также был интересен нескольким другим клубам.
Деку, спортивный директор «блауграны», сумел убедить мексиканца остаться еще на сезон, почти вдвое увеличив ему зарплату. Также Маркес может сменить Ханси Флика, если немец не добьется успеха в «Барселоне».