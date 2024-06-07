Деку убедил Маркеса остаться в «Барсе Б» еще на год, удвоив зарплату. Рафаэль может сменить Флика в случае провала немца

Рафаэль Маркес не уйдет из «Барселоны».

Diario Sport сообщает, что работающий с «Барселоной Б» тренер собирался уйти по окончании сезона. Он хотел возглавить основную команду после отставки Хави, а также был интересен нескольким другим клубам.

, спортивный директор «блауграны», сумел убедить мексиканца остаться еще на сезон, почти вдвое увеличив ему зарплату. Также Маркес может сменить , если немец не добьется успеха в «Барселоне».