Деку убедил Маркеса остаться в «Барсе Б» еще на год, удвоив зарплату. Рафаэль может сменить Флика в случае провала немца

Теги Барселона Рафаэль Маркес Деку Ла Лига Ханс-Дитер Флик Барселона Б деньги Футбол

Рафаэль Маркес не уйдет из «Барселоны».

Diario Sport сообщает, что работающий с «Барселоной Б» тренер собирался уйти по окончании сезона. Он хотел возглавить основную команду после отставки Хави, а также был интересен нескольким другим клубам.

Деку, спортивный директор «блауграны», сумел убедить мексиканца остаться еще на сезон, почти вдвое увеличив ему зарплату. Также Маркес может сменить Ханси Флика, если немец не добьется успеха в «Барселоне».

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8 комментариев
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Деку вредитель
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Будет шило на мыло значит))
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Ламасия, Барса Б... Пора уже начинать набирать игроков со школы.
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Получается Маркес в душе будет надеяться на провал Флика, чтобы наконец его мечта сбылась быть главным тренером основной команды. Лучше бы потренировал условный Бетис, если он показал бы себя, то там добавились бы топ клубы желающие Маркеса к себе взять, а то глядишь в следующем сезоне Пеп передумает о сказанном ранее, и захочет Барсу вновь возродить
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Не знаю в чём прикол? Лучо Энрике в своё время знатно так провалился в Италии, но однако это не помешало дальнейшей карьере. В чём смысл ещё год сидеть в Барсе Б если есть умные мысли в голове?
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В случае провала Флика, надо лапорту и деко гнать в первую очередь. Пускай новое руководство решит потом кого назначить.
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И как теперь Флику работать, зная, что есть потенциальная замена
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