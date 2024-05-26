Скоулз о Майну: «Этот парень особенный. Видел, что Кобби сравнивают со мной – не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет»

Пол Скоулз высоко оценил игру Кобби Майну и Софьяна Амрабата в финале Кубка Англии.

В финальном матче « » обыграл « » со счетом 2:1.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал репост фотографии с трофеем и написал: «Сегодня он играл как праймовый Гаттузо».

Также Скоулз высказался о , забившем второй гол «МЮ» на 39-й минуте.

«На прошлой неделе я несколько раз видел, как этого парня сравнивали со мной... Не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет. Мне очень нравится его прием мяча, его спокойствие, понимание того, что происходит вокруг него, и, конечно, отличные голы в важных матчах. Этот парень особенный, и он «красный», черт возьми», – написал Скоулз.