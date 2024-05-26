Скоулз о Майну: «Этот парень особенный. Видел, что Кобби сравнивают со мной – не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Софьян Амрабат соцсети Кобби Майну Футбол

Пол Скоулз высоко оценил игру Кобби Майну и Софьяна Амрабата в финале Кубка Англии.

В финальном матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал репост фотографии Амрабата с трофеем и написал: «Сегодня он играл как праймовый Гаттузо».

Также Скоулз высказался о Майну, забившем второй гол «МЮ» на 39-й минуте.

«На прошлой неделе я несколько раз видел, как этого парня сравнивали со мной... Не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет. Мне очень нравится его прием мяча, его спокойствие, понимание того, что происходит вокруг него, и, конечно, отличные голы в важных матчах. Этот парень особенный, и он «красный», черт возьми», – написал Скоулз.

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18 комментариев
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Рыжий скромняга)
+26
-1
+25
Ответ Сергей Пацаваца
Иньеста назвал сына в честь Скоулза
Скоулзом?
+21
0
+21
Иньеста назвал сына в честь Скоулза
+15
-2
+13
Ответ Любезный Коссутий
Скоулзом?
Рыжим
+10
0
+10
Хорошие слова поддержки для парня, главное голову не терять)
+6
0
+6
Ответ Любезный Коссутий
ну слава богу, а то я перепугался, что пацаненка реально зовут Скоулз Иньеста
А я думал его прозвали в честь напольного покрытия
+5
0
+5
Ответ Кефтеме
Полом
ну слава богу, а то я перепугался, что пацаненка реально зовут Скоулз Иньеста
+4
0
+4
Ответ олдовый манк
Ну вроде парень с головой на плечах, без этого всего пафоса который был у Погба
Решфорд сначала тоже норм был. Потом пошел детей кормить, политика и все такое
+4
0
+4
легенда не соврет, Майну и вправду очень хорош для своего возраста, теперь главное, чтобы не зазвездился раньше времени
+2
0
+2
Ответ Rad0
Главное - не прос*ать его, как Погбу в своё время
Ну вроде парень с головой на плечах, без этого всего пафоса который был у Погба
+2
0
+2
Ответ Только Крылья
Решфорд сначала тоже норм был. Потом пошел детей кормить, политика и все такое
Ну тут только время покажет, остаётся надеяться что всё это не про него))
+2
0
+2
Главное - не прос*ать его, как Погбу в своё время
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
Скоулзом?
Полом
+1
0
+1
Ответ Иван Иванов
Значит ли это, что тенхаг лучше Фергюсона хотябы на 0.1?
Тен Хаг < жвачка Фергюсона в конце матча
+2
-1
+1
Он на столько легко играет, в кайф. Нет никакой суеты, все по делу... Будущий топ
0
0
0
Ответ Сергей Пацаваца
Иньеста назвал сына в честь Скоулза
Хави так восторгался Скоулзом, что однажды, на какой-то из церемоний, встретив сэра Алекса Фергюсона, он первым делом спросил: «Как дела у Скоулза?»
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