Скоулз о Майну: «Этот парень особенный. Видел, что Кобби сравнивают со мной – не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет»
Пол Скоулз высоко оценил игру Кобби Майну и Софьяна Амрабата в финале Кубка Англии.
В финальном матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал репост фотографии Амрабата с трофеем и написал: «Сегодня он играл как праймовый Гаттузо».
Также Скоулз высказался о Майну, забившем второй гол «МЮ» на 39-й минуте.
«На прошлой неделе я несколько раз видел, как этого парня сравнивали со мной... Не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет. Мне очень нравится его прием мяча, его спокойствие, понимание того, что происходит вокруг него, и, конечно, отличные голы в важных матчах. Этот парень особенный, и он «красный», черт возьми», – написал Скоулз.