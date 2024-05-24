Радамель Фалькао: «Мир ждет от Мбаппе шага в сторону новой лиги, борьбы за победу в ЛЧ и за «Золотой мяч». Еще в «Монако» было видно, что он чрезвычайно одаренный»

Радамель Фалькао высказался о будущем Килиана Мбаппе, покидающего «ПСЖ».

«Я очень доволен всем тем, чего он достиг, но считаю, что у него есть потенциал для того, чтобы продолжать развиваться и добиваться важных успехов. Уже тогда, когда мы играли вместе, было видно его мастерство, видно, что он чрезвычайно одаренный футболист, который отличается от других.

Думаю, мир ждет от него следующего шага, вероятно, в сторону новой лиги, где он сможет побороться за победу в Лиге чемпионов, а также за « », – сказал форвард « », выступавший с за « ».