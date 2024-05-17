Коутиньо может вернуться в «Васко да Гама». У хавбека «Виллы» истекает аренда в катарском «Аль-Духайле»

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Филиппе Коутиньо летом может вернуться в «Васко да Гама».

Президент клуба из Рио-де-Жанейро Педриньо подтвердил, что ведет соответствующие переговоры. Коутиньо – воспитанник «Васко да Гама».

В настоящее время 31-летний бразилец выступает за катарский «Аль-Духайль» на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня. «Астон Вилла» готова продать полузащитника, контракт с ним действует до 2026 года.

В 16 матчах текущего чемпионата Катара на счету Коутиньо 3 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Самый провальный трансфер Барселоны в истории.
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Ответ MVL
Обалдеть ему всего 31. Играть и играть еще, почему его в АВ не оставить?
Уже не тянет уровень
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