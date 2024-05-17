Коутиньо может вернуться в «Васко да Гама». У хавбека «Виллы» истекает аренда в катарском «Аль-Духайле»

Филиппе Коутиньо летом может вернуться в «Васко да Гама».

Президент клуба из Рио-де-Жанейро Педриньо подтвердил, что ведет соответствующие переговоры. Коутиньо – воспитанник « да Гама».

В настоящее время 31-летний бразилец выступает за катарский « » на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня. « » готова продать полузащитника, контракт с ним действует до 2026 года.

В 16 матчах текущего чемпионата Катара на счету 3 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.