Сухина о победном голе в матче «Динамо» – «Балтика»: «Контакт есть, но не акцентированный, без грубости. ВАР правильно не позвал арбитра»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика Станислав Сухина Роман Галимов видеоповторы Евгений Буланов Алексей Амелин Фабиан Бальбуэна Муми Нгамале Роберто Фернандес Торо Футбол

Станислав Сухина высказался об эпизоде с третьим голом «Динамо» «Балтике».

Вчера команды встречались в матче 28-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые одержали победу со счетом 3:2, дважды забив в добавленное время.

На 99-й минуте встречи защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, возможно, заблокировал защитника калининградцев Фернандеса Торо, который в итоге не смог помешать Муми Нгамале забить гол. Главный арбитр матча Евгений Буланов не зафиксировал фол. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия судьи.

«Мое мнение – это гол. Два игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости.

ВАР поступил правильно, что не позвал арбитра к монитору», – сказал бывший арбитр.

После 28 туров «Динамо» набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу чемпионата России. «Балтика» с 26 очками опустилась на 15-е место.

«Динамо» забило 3-й гол с нарушением правил. Мы не заслужили поражение». Форвард «Балтики» Энрикес о 2:3

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5 комментариев
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Я всегда смотрю на реакцию игрока. Защитник претензией не предъявлял. Я тоже считаю, что это чистый гол
+7
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Сейчас судьи позволяют вести более контактную игру, чем раньше. Так что правильно что гол был защитан. Динамо заслуженно, победило в этом матче. Больше всего в Динамо достаётся, самому тнхничному Бителло. 6-8 фолов за игру обычно. Но наказание за нарушение, тоже бывают очень редкие. Новые веяния, более жёсткий и контактный футбол.
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Ответ ЗЕНИТ65
Судьи должны следить за соблюдением правил. В этом моменте правила были нарушены.
Со стороны Балтики вчера, было больше нарушений. Но почему-то жёлтые карточки, получали только игроки Динамо. Судья всячески старались, чтобы Динамо вчера проиграло, но почему то это у них, вчера не сработало.
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Ответ ЗЕНИТ65
Судьи должны следить за соблюдением правил. В этом моменте правила были нарушены.
Да это понятно, как же ещё по-другому у вас может быть.
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