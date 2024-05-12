Сухина о победном голе в матче «Динамо» – «Балтика»: «Контакт есть, но не акцентированный, без грубости. ВАР правильно не позвал арбитра»

Станислав Сухина высказался об эпизоде с третьим голом «Динамо» «Балтике».

Вчера команды встречались в матче 28-го тура Мир . Бело-голубые одержали победу со счетом 3:2, дважды забив в добавленное время.

На 99-й минуте встречи защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, возможно, заблокировал защитника калининградцев Фернандеса Торо, который в итоге не смог помешать Муми Нгамале забить гол. Главный арбитр матча Евгений Буланов не зафиксировал фол. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия судьи.

«Мое мнение – это гол. Два игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости.

ВАР поступил правильно, что не позвал арбитра к монитору», – сказал бывший арбитр.

После 28 туров «Динамо» набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу чемпионата России. « » с 26 очками опустилась на 15-е место.

«Динамо» забило 3-й гол с нарушением правил. Мы не заслужили поражение». Форвард «Балтики» Энрикес о 2:3