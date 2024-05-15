«Шахтер» выиграл Кубок Украины в 14-й раз и опередил киевское «Динамо»

«Шахтер» обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1 в финале Кубка Украины.

На 40-й минуте игры нападающий открыл счет, на 55-й защитник удвоил преимущество « ». В конце второго тайма форвард «Ворсклы» Николай Ковталюк смог отыграть один гол.

Таким образом, «Шахтер» выиграл в 14-й раз – это рекорд. Киевское « » завоевывало этот трофей 13 раз.

Ранее «Шахтер» стал чемпионом Украины.