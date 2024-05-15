«Шахтер» выиграл Кубок Украины в 14-й раз и опередил киевское «Динамо»
«Шахтер» обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1 в финале Кубка Украины.
На 40-й минуте игры нападающий Даниил Сикан открыл счет, на 55-й защитник Ефим Конопля удвоил преимущество «Шахтера». В конце второго тайма форвард «Ворсклы» Николай Ковталюк смог отыграть один гол.
Таким образом, «Шахтер» выиграл Кубок Украины в 14-й раз – это рекорд. Киевское «Динамо» завоевывало этот трофей 13 раз.
Ранее «Шахтер» стал чемпионом Украины.
Война - это воздух в вену украинскому футболу. Я не верю, что ещё увижу сильные выступления украинских клубов в еврокубках.