«Шахтер» выиграл Кубок Украины в 14-й раз и опередил киевское «Динамо»

Теги Чемпионат Украины по футболу Кубок Украины Динамо Киев Шахтер Ворскла рекорды Николай Ковталюк Ефим Конопля Даниил Сикан Футбол

«Шахтер» обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1 в финале Кубка Украины.

На 40-й минуте игры нападающий Даниил Сикан открыл счет, на 55-й защитник Ефим Конопля удвоил преимущество «Шахтера». В конце второго тайма форвард «Ворсклы» Николай Ковталюк смог отыграть один гол. 

Таким образом, «Шахтер» выиграл Кубок Украины в 14-й раз – это рекорд. Киевское «Динамо» завоевывало этот трофей 13 раз.

Ранее «Шахтер» стал чемпионом Украины.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Настоящий российский Шахтер в Донецке на Донбасс Арене. Это львовский Шахтар
+16
-12
+4
Один из последних кубков этой страны ценен в двойне
+8
-8
0
ЧУ , года с 16 находится в состоянии клинической смерти. Скандалы, коррупция, много классических клубов прекратили свое существование, сам футбол очень низкокачественный, что сказывается на игре в еврокубках всех команд.
Война - это воздух в вену украинскому футболу. Я не верю, что ещё увижу сильные выступления украинских клубов в еврокубках.
+5
-5
0
Совсем не сразу нашел место проведения финала - стадион "Авангард" в Ровно.
0
0
0
Золотой дубль есть.😎😎😎
0
0
0
Ответ Барыга блинами
Настоящий российский Шахтер в Донецке на Донбасс Арене. Это львовский Шахтар
Лол, у тебя там все совсем плохо? Уже вымышленные клубы настоящими зовешь
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий