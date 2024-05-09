Генич заявил, что «Рубин» хочет уволить Рахимова. Клуб опроверг: «Руководство высоко оценивает работу специалиста. Игра и результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Константин Генич ТАСС Футбол

В «Рубине» опровергли слухи о возможном увольнении Рашида Рахимова.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» заявил, что, по его информации, казанцы хотят «подвинуть» главного тренера, так как в клубе есть «внутренние дрязги». 

В «Рубине» опровергли эту информацию. 

«Новости о том, что в клубе есть «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», – заявили в пресс-службе казанского клуба. 

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33 комментария
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Генич в очередной раз погружается на дно, вчерашнего позорного комментария с незнанием матчасти, видимо, не хватило.
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+53
Так же не соответствует действительности, что Генич комментатор.
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-4
+28
Ответ Милдронат Бромантанов
Генич в очередной раз погружается на дно, вчерашнего позорного комментария с незнанием матчасти, видимо, не хватило.
Отвратный комментарий во вчерашнем матче.
+30
-4
+26
Ответ Милдронат Бромантанов
Генич в очередной раз погружается на дно, вчерашнего позорного комментария с незнанием матчасти, видимо, не хватило.
Вчера в студии он чуть ли не плакал после выхода Реала в финал
Ныл как рядовой болельщик сине-гранатовых
+25
-8
+17
У Генича и Тухель ЛЧ не выигрывал
+17
-1
+16
Надоела эта команда девочек Черданцева. Нужно собрать петицию на увольнение жоры, остальные уйдут следом. Сил нет из слушать
+8
0
+8
Ответ Особенный1
А что он сказал? Упустил
Тухель у него не брал финалы лч, а в конце распетушился о своем (!) величии в контексте своих ошибок
+4
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+3
Гениталич неисправим конечно. Сколько раз уже позорился из-за своих слов и всё равно продолжает. Ну это как и со ставками, он же лудоманией страдает.
+2
0
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Не пора ли привлекать к ответственности за фейки?
+2
0
+2
Пора уже привлекать за фейки.
+2
0
+2
Ответ Александр Зубков
Отвратный комментарий во вчерашнем матче.
А что он сказал?
Упустил
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+2
Это наплёл ему его агент.. по кличке Чердак)
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Генич вчера заявил, что разбирается в футболе и он великий! правда иногда ошибается)))
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Генич заявил.. Ну и что, слушать его теперь или отвечать тем более клубу не стоило. Что он, что Зарема, что Мостовой. Это кто такие чтобы что-то заявлять и тем более их "мысли" комментировать ещё. Ладно тут на спортсе, а клуб то зачем.
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А с чего Генич так решил? С точки зрения футбола, в Казани всё нормально. Есть и игра и результаты. Или опять черчесовский агент денег дал?))
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Ответ Барсик91
Тухель у него не брал финалы лч, а в конце распетушился о своем (!) величии в контексте своих ошибок
🤡
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Думаю, что после того, как человек 19 лет нигде не работал, как Мостовой, он уже не сможет работать никогда. Так и будет до конца жизни интервью раздавать.
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Примерно так же про Слуцкого говорили незадолго до увольнения...
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Токсичность Рахимова не всем по нутру. Но результат налицо.
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На самом деле у нас в чемпионате могут уволить любого, ну кроме Семака, там контакт до 2030 года.
Ну еще скорее всего Личка до 2025 тоже доработает.
А вот все остальные не могут быть уверены, что дотянут хотя бы до 2025 года.
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