Генич заявил, что «Рубин» хочет уволить Рахимова. Клуб опроверг: «Руководство высоко оценивает работу специалиста. Игра и результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее»

В «Рубине» опровергли слухи о возможном увольнении Рашида Рахимова.

Ранее комментатор «Матч ТВ» в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» заявил, что, по его информации, казанцы хотят «подвинуть» главного тренера, так как в клубе есть «внутренние дрязги».

В « » опровергли эту информацию.

«Новости о том, что в клубе есть «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», – заявили в пресс-службе казанского клуба.