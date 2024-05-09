Рахимов о Дне Победы: «Один из самых важных дней в году. Мы должны помнить о том, что было, помнить ветеранов»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Рашид Рахимов назвал 9 мая одним самых важных дней в году.

Сегодня отмечается 79‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Основная команда «Рубина», руководство и персонал возложили цветы к мемориалу в Парке Победы в Казани.

«Считаю, что это один из самых важных дней в году. Мы должны помнить о том, что было, должны помнить наших ветеранов и тех, кто воевал за то, чтобы мы сейчас так жили. К сожалению, время уходит, и их становится все меньше.

У нас в команде достаточно много иностранцев. Они все знают об этом, спрашивают, они чтят такие дни. Все были готовы приехать, все хотели. Считаю, что это очень важный момент», – сказал главный тренер «Рубина». 

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12 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Хочу добавить. Когда-то были предложения от людей прошедших через все ужасы войны сделать 9 мая не праздником, а Днëм памяти и скорби. Но конечно не приняли, нашим мудрым руководителям праздники милее и нужнее.
От прошедших войну или 0,2% ов? Для памяти и скорби есть 22 июня. И не нужно путать одно с другим.
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Ответ Антон Фалафель
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Скрепы, скрепы, скрепы! Смените пластинку уже. Праздник победы отмечали до Путина, будут и после него! А вы 8-го мая отмечайте день чего там.
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Ответ suwor
Ветераны есть и чувствуют себя хорошо, некоторым уже 100 лет! Так что прекращайте оставлять такие комментарии. Они неуместны! И чествуют не только ветеранов, а празднуют Великий День Победы над фашисткой гадиной! 27 миллионов советских граждан за эту Победу погибли! Это надо помнить вечно!
Именно помнить, и ещë скорбеть.
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Ну спасибо, родимый, а мы и не знали.
Что за манера, лишь бы засветиться в СМИ, изрекает прописные истины.
А по поводу "ветеранов" - где они? Простой расчëт, даже если в самом конце войны призвали 18летних, то сейчас им должно быть минимум 96 лет. А уж тех кто воевал всю войну, были изранены, практически просто нет в живых. На чествованиях "ветеранов" сидят бодрые старички и старушки с головы до ног увешанные боевыми орденами и медалями.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
За такое вечный бан влепить нужно!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С хрена ли скорби? Всегда был и будет Праздником Победы! От каких людей? Что ты придумываешь тут? Мой дед прошел всю войну, был командиром "Катюши" и 9мая всегда был для него праздником!!! А ты можешь скорбить идти.
Рад что твоему деду повезло вернуться. Моей родне повезло меньше, 6 человек лежат на Пискарëвке.
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