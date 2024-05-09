Рахимов о Дне Победы: «Один из самых важных дней в году. Мы должны помнить о том, что было, помнить ветеранов»

Рашид Рахимов назвал 9 мая одним самых важных дней в году.

Сегодня отмечается 79‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Основная команда «Рубина», руководство и персонал возложили цветы к мемориалу в Парке Победы в Казани.

«Считаю, что это один из самых важных дней в году. Мы должны помнить о том, что было, должны помнить наших ветеранов и тех, кто воевал за то, чтобы мы сейчас так жили. К сожалению, время уходит, и их становится все меньше.

У нас в команде достаточно много иностранцев. Они все знают об этом, спрашивают, они чтят такие дни. Все были готовы приехать, все хотели. Считаю, что это очень важный момент», – сказал главный тренер « ».