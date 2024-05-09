Симэн считает, что Сака часто преувеличивает боль: «Ему нужно перестать постоянно махать руками, потому что это сигнал для врачей. Потом они встают и даже не получают медпомощи»

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы судьи Дэвид Симэн Букайо Сака Футбол

Дэвид Симэн считает, что Букайо Сака часто преувеличивает боль.

«Ему нужно перестать постоянно махать руками, потому что это обычно служит сигналом для врачей, что у тебя проблемы.

Это касается не только Сака, я видел, как это делают и многие другие игроки. Это всегда было сигналом о том, что тебе очень больно, чтобы они (врачи – Sports) могли быстро подготовиться и выбежать на поле, как только судья даст им сигнал.

Но когда сейчас игроки делают это, они подают сигнал, а потом встают и даже не получают медицинской помощи. Они будут стараться делать все что угодно, поверьте мне, пытаясь обойти правила!» – сказал бывший вратарь «Арсенала».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
какие же дурные у нас киперы были всегда ей богу)
+2
0
+2
На последной игре шёл кров и ноги у Саки
+1
-1
0
Слишком часто на Сака грубо играют, а он молодец, не стеклянный, держится
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий