Симэн считает, что Сака часто преувеличивает боль: «Ему нужно перестать постоянно махать руками, потому что это сигнал для врачей. Потом они встают и даже не получают медпомощи»

Дэвид Симэн считает, что Букайо Сака часто преувеличивает боль.

«Ему нужно перестать постоянно махать руками, потому что это обычно служит сигналом для врачей, что у тебя проблемы.

Это касается не только Сака, я видел, как это делают и многие другие игроки. Это всегда было сигналом о том, что тебе очень больно, чтобы они (врачи – Sports) могли быстро подготовиться и выбежать на поле, как только судья даст им сигнал.

Но когда сейчас игроки делают это, они подают сигнал, а потом встают и даже не получают медицинской помощи. Они будут стараться делать все что угодно, поверьте мне, пытаясь обойти правила!» – сказал бывший вратарь « ».