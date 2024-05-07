Данило может пропустить финал Кубка Италии против «Аталанты». Защитник «Юве» травмировался в игре с «Ромой»
Данило может пропустить финал Кубка Италии из-за травмы.
«Ювентус» подтвердил, что 32-летний защитник прошел медицинское обследование после матча с «Ромой» (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии.
У Данило выявлено повреждение подколенного сухожилия, из-за чего он пропустит домашний матч с «Салернитаной» в 36-м туре чемпионата.
Игрок может не успеть восстановиться к финалу Кубка Италии против «Аталанты», который состоится 15 мая на «Стадио Олимпико».