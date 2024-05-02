«Реймс» уволил 31-летнего тренера Стилла. У клуба лишь 2 победы в 14 последних матчах

«Реймс» объявил об отставке главного тренера.

Французский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 31-летним по обоюдному согласию сторон. Решение было принято на сегодняшней встрече главного тренера с президентом Жаном-Пьером Кайо.

В последних 14 матчах «Реймс» одержал лишь две победы, потерпев 6 поражений и 6 раз сыграв вничью. Клуб занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 40 очками после 31 тура.

Всего во главе « » бельгийский специалист провел 65 матчей. На его счету 26 побед, 17 ничьих и 22 поражения.