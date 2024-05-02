«Реймс» уволил 31-летнего тренера Стилла. У клуба лишь 2 победы в 14 последних матчах

Теги лига 1 Франция отставки Реймс Вилл Стилл Футбол

«Реймс» объявил об отставке главного тренера.

Французский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 31-летним Виллом Стиллом по обоюдному согласию сторон. Решение было принято на сегодняшней встрече главного тренера с президентом Жаном-Пьером Кайо. 

В последних 14 матчах «Реймс» одержал лишь две победы, потерпев 6 поражений и 6 раз сыграв вничью. Клуб занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 40 очками после 31 тура. 

Всего во главе «Реймса» бельгийский специалист провел 65 матчей. На его счету 26 побед, 17 ничьих и 22 поражения. 

9 комментариев
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обратно в ФМ
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А если б остался, англоязычные СМИ могли бы придумать такой каламбур как Will Still still will coach of Reims
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зря, он только только бардак разобрал
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Ответ ДедаДома.нет
Это же этот дурачок из игры в реальный футбол пришел ?)
почему он дурачок?
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Вот и сказочке конец.
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Сохранятся забыл
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В Вест Хэм вероятно пойдёт, слухи были, да и тренер он перспективный.
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Ответ Vatikan
зря, он только только бардак разобрал
Абаскаля пусть теперь берут !
Он по возрасту как раз подходит !
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