Бальбуэна о «Динамо»: «Можно спасти сезон игрой в чемпионате. Будем биться до последнего» 

Фабиан Бальбуэна считает, что «Динамо» еще может спасти сезон.

Защитник бело-голубых высказался после поражения от «Спартака» (0:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Конечно, можно спасти сезон игрой в чемпионате. Мы отстаем на три очка от «Краснодара» и «Зенита». Осталось четыре матча. Мы будем биться до последнего», — сказал .