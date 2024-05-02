Бальбуэна о «Динамо»: «Можно спасти сезон игрой в чемпионате. Будем биться до последнего» 

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Футбол

Фабиан Бальбуэна считает, что «Динамо» еще может спасти сезон.

Защитник бело-голубых высказался после поражения от «Спартака» (0:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Конечно, можно спасти сезон игрой в чемпионате. Мы отстаем на три очка от «Краснодара» и «Зенита». Осталось четыре матча. Мы будем биться до последнего», — сказал Бальбуэна.

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11 комментариев
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-Федор, вы обещали Кубок, фанатам!
– Тебе, что ли, обещал, клоун? )))
Классика)))
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два гола со Спартаком это детские ошибки Бальбуена и Шунина который всегда был плох на выходах. Оборона никакая, два вратаря мешки с дерьмом, деревянный Смолов, Бителло сдал, Нгамале играет сам по себе, эффективность нулевая, Личка чудит с составом, всё это говорит о том, что дай бог сохранить хотя бы третье место.
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Все видели как Бальбуэна умеет биться испоттишка...
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"Спасти сезон"?
Да для Динамо попасть в медали это невероятный успех
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Меньше болтовни а больше дела словоблудие пока одно от всех...
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Если так спасать, как вчера Генерал во время первого гола, то не в тему...
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В следующий раз будем играть ещё лучше )
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Ответ Дмитрий Мухин
Когда уже личка прозреет на счет этого деревянного!!! 90% голов привозит он. Мячи отскакивают как от стены!!! Абсолютно не видит поле!!! Теряет игроков, отпускает напов на 20 метров!! Вчера лез вперед по кой-то хер!!! Ему совершенно насрать за какой клуб он играет!! Хуже защитника еще не было в этом веке!! У человека банально не хватает мозгов признать свои ошибки и извиниться перед болельщиками.
Ну не скажи, там патлатый перед игрой интервью раздавал, никогда его не забуду....
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Ответ Вячеслав Припузов
Все видели как Бальбуэна умеет биться испоттишка...
Ну неправда, это было на глазах бокового судьи)
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