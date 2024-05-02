Бальбуэна о «Динамо»: «Можно спасти сезон игрой в чемпионате. Будем биться до последнего»
Фабиан Бальбуэна считает, что «Динамо» еще может спасти сезон.
Защитник бело-голубых высказался после поражения от «Спартака» (0:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Конечно, можно спасти сезон игрой в чемпионате. Мы отстаем на три очка от «Краснодара» и «Зенита». Осталось четыре матча. Мы будем биться до последнего», — сказал Бальбуэна.
– Тебе, что ли, обещал, клоун? )))
Классика)))
Да для Динамо попасть в медали это невероятный успех