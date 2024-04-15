Мерсон после 0:2 «Арсенала» с «Виллой»: «Хавертц не может пресечь навес, а Уайт не делает подкат, хотя шансы стать чемпионом АПЛ выпадают в жизни не так уж часто»

Пол Мерсон раскритиковал действия игроков «Арсенала» в матче с «Астон Виллой».

Вчера «канониры» дома проиграли команде Унаи Эмери (0:2) в матче 32-го тура .

Бывший полузащитник « » посетовал на действия Бена Уайта и Кая Хавертца после того, как его бывшая команда пропустила голы от Леона Бэйли и Олли Уоткинса.

«Он должен был пресечь этот навес», – отметил Мерсон, имея в виду попытку Хавертца закрыть Люку Диня в моменте первого гола « ».

«Был момент, когда Бен Уайт не сделал подкат, прежде чем его заменили. Нужно прекратить подобные вещи. Шансы стать чемпионом в Премьер-лиге выпадают в жизни не так уж часто, нужно выходить и останавливать соперников. Но Бен Уайт не совершает подкат, хотя он защитник.

Такие шансы бывают не так часто. Возвращаясь домой, ты думаешь, что все пропало. На мой взгляд, шансов больше нет. Вы так усердно трудились на протяжении 32 матчей и не можете пробежать лишний ярд, чтобы помешать навесу?

Это лень. Все стопроцентно потеряно», – заявил Пол Мерсон в эфире Sky Sports.