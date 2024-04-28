Фанаты «Ноттингема» пели «Гари Невилл – ну и дрочила! Джейми Каррагер – ну и дрочила!» на игре с «Сити». Экс-защитники критиковали клуб за заявление о пристрастности судьи

Болельщики «Ноттингем Форест» выразили неуважение к Гари Невиллу.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал их любимый клуб за заявление о пристрастности судьи матча с «Эвертоном» (0:2).

Негативно оценил комментарии «Ноттингема» и экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Сегодня «Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ. Во время игры фанаты хозяев распевали: «Гари Невилл – ну и дрочила! Джейми Каррагер – ну и дрочила!»

Sports ведет текстовую трансляцию матча.