Фанаты «Ноттингема» пели «Гари Невилл – ну и дрочила! Джейми Каррагер – ну и дрочила!» на игре с «Сити». Экс-защитники критиковали клуб за заявление о пристрастности судьи

Теги Гари Невилл Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Ноттингем Форест брань Футбол

Болельщики «Ноттингем Форест» выразили неуважение к Гари Невиллу.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал их любимый клуб за заявление о пристрастности судьи матча с «Эвертоном» (0:2).

Негативно оценил комментарии «Ноттингема» и экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Сегодня «Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ. Во время игры фанаты хозяев распевали: «Гари Невилл – ну и дрочила! Джейми Каррагер – ну и дрочила!»

Sports ведет текстовую трансляцию матча.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Артём Дзюба - ну и дрочила)
+12
0
+12
Совпадение ли, что ниже этой новости идёт интервью Дзюбы?
+7
0
+7
Народ врать не будет! ))
+3
0
+3
Ответ Барыга блинами
Артём Дзюба - ну и дрочила)
«Гари Невилл – ну и Дзюба! Джейми Каррагер – ну и Дзюба!»
+2
0
+2
Дзюба приуныл что это не к нему
+1
0
+1
Кому?
0
0
0
В целом согласен, эти недоэксперты себя давно дискредитировали
+1
-1
0
Ааххах
0
0
0
Ответ лицемерные клоуны
Кому?
Дзюбе
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий