Фанаты «Ноттингема» пели «Гари Невилл – ну и дрочила! Джейми Каррагер – ну и дрочила!» на игре с «Сити». Экс-защитники критиковали клуб за заявление о пристрастности судьи
Болельщики «Ноттингем Форест» выразили неуважение к Гари Невиллу.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал их любимый клуб за заявление о пристрастности судьи матча с «Эвертоном» (0:2).
Негативно оценил комментарии «Ноттингема» и экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Сегодня «Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ. Во время игры фанаты хозяев распевали: «Гари Невилл – ну и дрочила! Джейми Каррагер – ну и дрочила!»
Sports ведет текстовую трансляцию матча.