Виллаш-Боаш о своем «Порту»: «Это было порно, одна из лучших команд мира»

Главный тренер Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о своей работе в .

«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» гадали, кто будет играть. Правда в том, что та команда – это порно. С , Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш тренировал «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.