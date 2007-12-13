Виллаш-Боаш о своем «Порту»: «Это было порно, одна из лучших команд мира»

Теги Марсель высшая лига Португалия Порту Жоау Моутинью лига 1 Франция Халк Николас Отаменди Радамель Фалькао Хамес Родригес Андре Виллаш-Боаш Футбол

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о своей работе в «Порту».

«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» гадали, кто будет играть. Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш тренировал «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья