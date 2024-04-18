«Астон Вилла» вышла в полуфинал еврокубка впервые с 1982-го. Тогда выиграли КЕЧ

«Астон Вилла» вышла в полуфинал еврокубка впервые с 1982 года.

В четверг английский клуб прошел «Лилль» по пенальти в Лиге конференций и вышел в 1/2 финала турнира.

Последний раз « » играла полуфинале еврокубка в сезоне-1981/82. Тогда команда выиграла Кубок европейских чемпионов.

В АПЛ команда тренера Унаи Эмери сейчас занимает 4-е место.