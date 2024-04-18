«Астон Вилла» вышла в полуфинал еврокубка впервые с 1982-го. Тогда выиграли КЕЧ

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Лига конференций УЕФА Футбол

«Астон Вилла» вышла в полуфинал еврокубка впервые с 1982 года.

В четверг английский клуб прошел «Лилль» по пенальти в Лиге конференций и вышел в 1/2 финала турнира.

Последний раз «Астон Вилла» играла полуфинале еврокубка в сезоне-1981/82. Тогда команда выиграла Кубок европейских чемпионов.

В АПЛ команда тренера Унаи Эмери сейчас занимает 4-е место.

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16 комментариев
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А ещё, кстати, у Эмери седьмой полуфинал еврокубков за 10 лет.
А ещё он повторил особенное достижение Романцева - выход в полуфиналы трех разных еврокубков (тоже достойно новости :)
+28
0
+28
Ответ Рязанский самбист
А ещё, кстати, у Эмери седьмой полуфинал еврокубков за 10 лет. А ещё он повторил особенное достижение Романцева - выход в полуфиналы трех разных еврокубков (тоже достойно новости :)
Эмери прошел школу Спартака и тренировал самого Артема Дзюбу: какие-то Лилли ему теперь не страшны.
+17
-2
+15
Эмери красавчик! Надо брать трофей
+14
0
+14
Помню, как на следующий день после финала с самого утра 27 мая бегал то и дело к почтовому ящику в ожидании "Советского спорта". Знал, что раньше часа не принесут, но все равно бегал и злился. 14 лет было. Спинк тогда выиграл для Астон Виллы, молодой был, шикарно отстоял.
+7
0
+7
Тренеришка рулит)
+5
0
+5
Ответ Рязанский самбист
А ещё, кстати, у Эмери седьмой полуфинал еврокубков за 10 лет. А ещё он повторил особенное достижение Романцева - выход в полуфиналы трех разных еврокубков (тоже достойно новости :)
Везде этот спартаковский след)
+4
0
+4
а великий мегафутболист Дзюба тем временем собирается в Китай, куда его по дружбе может быть пристроит Слуцкий...
+3
0
+3
С 82-го за Астон Виллу
+3
0
+3
Эх , вратарь Лилля всю игру команде заруинил , классный матч сыграли французы, эх вратарь, как жаль догов, заслужили проход!
+1
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+1
Ответ OldRedWhite
Есть ли более отвратительный персонаж в современном футболе , чем Мартинес ? С другой стороны , именно он заставил меня , если не полюбить, то относиться терпимее к Широкову , Дзюбе и прочим Тарасовым ! Спасибо , Эмилиано !
Клаудиньо.
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Ответ OldRedWhite
Это который за Зенит играет ?
Да.
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Ответ OldRedWhite
Это который за Зенит играет ?
Ну и Дзюба, разумеется, тут вы правы полностью. Надеюсь, не настолько терпимы стали к нему, чтобы обидеться.
+1
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Вилла одни из хранителей английских футбольных традиций. Клубов знаковых в Футболной Англии немеряно, но таких, образующих костяк и сердцевину её действительно не так уж много. Тем приятнее успех Всех Вилланов с успехом. За Виллу 1996 )Но с Эмери даже не захочешь - выйдешь))
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Спартаковский борщ рулит
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Ответ I. S.
Клаудиньо.
Это который за Зенит играет ?
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