«Астон Вилла» вышла в полуфинал еврокубка впервые с 1982-го. Тогда выиграли КЕЧ
«Астон Вилла» вышла в полуфинал еврокубка впервые с 1982 года.
В четверг английский клуб прошел «Лилль» по пенальти в Лиге конференций и вышел в 1/2 финала турнира.
Последний раз «Астон Вилла» играла полуфинале еврокубка в сезоне-1981/82. Тогда команда выиграла Кубок европейских чемпионов.
В АПЛ команда тренера Унаи Эмери сейчас занимает 4-е место.
А ещё он повторил особенное достижение Романцева - выход в полуфиналы трех разных еврокубков (тоже достойно новости :)