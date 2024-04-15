Эдин Терзич: «Атлетико» сразу наказывает за ошибки. «Боруссия» хочет сыграть лучше, чем неделю назад, все в наших руках»
Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча «Боруссии» с «Атлетико».
В первом матче 1/4 финала «Боруссия» Дортмунд на выезде уступила «Атлетико» со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 16 апреля.
«Неделю назад «Атлетико» заставил нас ошибаться. Но завтра все будет в наших руках, чтобы выйти в следующий раунд.
Мы знаем, что соперник очень опытен. Хотим играть лучше с самого начала матча. Когда играешь против «Атлетико», он сразу наказывает за индивидуальные ошибки.
Знаем, чего не должно быть в нашей игре завтра. Реакция футболистов важна, мы готовы исправить ошибки», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Терзич.