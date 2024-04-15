Эдин Терзич: «Атлетико» сразу наказывает за ошибки. «Боруссия» хочет сыграть лучше, чем неделю назад, все в наших руках»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча «Боруссии» с «Атлетико».

В первом матче 1/4 финала «Боруссия» Дортмунд на выезде уступила «Атлетико» со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 16 апреля.

«Неделю назад «Атлетико» заставил нас ошибаться. Но завтра все будет в наших руках, чтобы выйти в следующий раунд.

Мы знаем, что соперник очень опытен. Хотим играть лучше с самого начала матча. Когда играешь против «Атлетико», он сразу наказывает за индивидуальные ошибки.

Знаем, чего не должно быть в нашей игре завтра. Реакция футболистов важна, мы готовы исправить ошибки», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Терзич.

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1 комментарий
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все в руках Атлетико как раз-таки . они своего не упустят
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