Эдин Терзич: «Атлетико» сразу наказывает за ошибки. «Боруссия» хочет сыграть лучше, чем неделю назад, все в наших руках»

Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча «Боруссии» с «Атлетико».

В первом матче 1/4 финала « » Дортмунд на выезде уступила « » со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 16 апреля.

«Неделю назад «Атлетико» заставил нас ошибаться. Но завтра все будет в наших руках, чтобы выйти в следующий раунд.

Мы знаем, что соперник очень опытен. Хотим играть лучше с самого начала матча. Когда играешь против «Атлетико», он сразу наказывает за индивидуальные ошибки.

Знаем, чего не должно быть в нашей игре завтра. Реакция футболистов важна, мы готовы исправить ошибки», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» .