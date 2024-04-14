Товен о Балотелли в «Марселе»: «Он положил себе много хариссы в обед – через 5 минут по его лицу лился пот. Мы плакали от смеха»

Флориан Товен вспомнил забавный случай с участием Марио Балотелли в «Марселе».

, сейчас выступающий за « », играл в « » в 2019 году, когда Марио Балотелли присоединился к клубу.

« подписал контракт с « ». Мы готовились к матчу и обедали. В то время в клубе был , и он всегда просил, чтобы на столе была харисса (соус из острого перца чили, чеснока, специй и оливкового масла – Sports). Так что шеф-повар всегда ставил для него на стол хариссу.

Приходит Балотелли. Это был его первый предматчевый сбор с клубом, и для него все было в новинку. Будучи итальянцем, он взял себе пасту и подумал, что харисса – это томатный соус. Он положил себе в тарелку большую порцию хариссы.

Мы с остальными игроками посмотрели друг на друга и подумали: «Это острая штука, и он много положил». Мы думали, что он знает, что делает.

Его мы не знали, поэтому нам показалось, что он понимает, и нет никаких проблем. Но Марио начал есть, и через пять минут он уже плакал, а по его лицу лился пот.

Все игроки начали говорить: «Добро пожаловать в клуб!» Мы плакали от смеха – это было исключительно», – рассказал французский полузащитник.

В настоящее время Балотелли выступает за турецкий клуб « ».