Товен о Балотелли в «Марселе»: «Он положил себе много хариссы в обед – через 5 минут по его лицу лился пот. Мы плакали от смеха»
Флориан Товен вспомнил забавный случай с участием Марио Балотелли в «Марселе».
Товен, сейчас выступающий за «Удинезе», играл в «Марселе» в 2019 году, когда Марио Балотелли присоединился к клубу.
«Марио Балотелли подписал контракт с «Марселем». Мы готовились к матчу и обедали. В то время в клубе был Адиль Рами, и он всегда просил, чтобы на столе была харисса (соус из острого перца чили, чеснока, специй и оливкового масла – Sports). Так что шеф-повар всегда ставил для него на стол хариссу.
Приходит Балотелли. Это был его первый предматчевый сбор с клубом, и для него все было в новинку. Будучи итальянцем, он взял себе пасту и подумал, что харисса – это томатный соус. Он положил себе в тарелку большую порцию хариссы.
Мы с остальными игроками посмотрели друг на друга и подумали: «Это острая штука, и он много положил». Мы думали, что он знает, что делает.
Его мы не знали, поэтому нам показалось, что он понимает, и нет никаких проблем. Но Марио начал есть, и через пять минут он уже плакал, а по его лицу лился пот.
Все игроки начали говорить: «Добро пожаловать в клуб!» Мы плакали от смеха – это было исключительно», – рассказал французский полузащитник.
В настоящее время Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».