Товен о Балотелли в «Марселе»: «Он положил себе много хариссы в обед – через 5 минут по его лицу лился пот. Мы плакали от смеха»

Теги Марсель Удинезе лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Турция Марио Балотелли Адиль Рами Адана Демирспор Флориан Товен ахахаха Питание Футбол

Флориан Товен вспомнил забавный случай с участием Марио Балотелли в «Марселе».

Товен, сейчас выступающий за «Удинезе», играл в «Марселе» в 2019 году, когда Марио Балотелли присоединился к клубу.

«Марио Балотелли подписал контракт с «Марселем». Мы готовились к матчу и обедали. В то время в клубе был Адиль Рами, и он всегда просил, чтобы на столе была харисса (соус из острого перца чили, чеснока, специй и оливкового масла – Sports). Так что шеф-повар всегда ставил для него на стол хариссу.

Приходит Балотелли. Это был его первый предматчевый сбор с клубом, и для него все было в новинку. Будучи итальянцем, он взял себе пасту и подумал, что харисса – это томатный соус. Он положил себе в тарелку большую порцию хариссы.

Мы с остальными игроками посмотрели друг на друга и подумали: «Это острая штука, и он много положил». Мы думали, что он знает, что делает.

Его мы не знали, поэтому нам показалось, что он понимает, и нет никаких проблем. Но Марио начал есть, и через пять минут он уже плакал, а по его лицу лился пот.

Все игроки начали говорить: «Добро пожаловать в клуб!» Мы плакали от смеха – это было исключительно», – рассказал французский полузащитник.

В настоящее время Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».

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5 комментариев
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В детстве я с братом пришли к другу а у них на столе стояла бутылка с минералкой. Мой брат такой: о Боржоми! Схватил и глотнул. Это оказался самогон. Было жёстко на него смотреть.😂😂😂
+7
-1
+6
Ответ Антон Фалафель
В детстве я с братом пришли к другу а у них на столе стояла бутылка с минералкой. Мой брат такой: о Боржоми! Схватил и глотнул. Это оказался самогон. Было жёстко на него смотреть.😂😂😂
Тоже в такую ситуацию влетал😂
+4
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+4
Ответ кирилл
а ведь тавен того времени вполне мог стать топом(
Как и Марио
+1
0
+1
а ведь тавен того времени вполне мог стать топом(
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Ответ Сергей Лютый
Как и Марио
у флорена больше амбиций было, да и времени впереди, а так да, в марселе марио был неплох
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