Морено об 1:0 со «Спартаком»: «Сочи» еще ничего не сделал, предстоит еще много работы» 

Роберт Морено оценил победу над «Спартаком» (1:0) в Мир РПЛ.

После 23 матчей «Сочи» замыкает таблицу с 18 очками, отставая от 12-го места на 5 баллов.

«Матч был достаточно равный. И у одной, и у другой команды были хорошие возможности, чтобы забить. В конце концов, нам удалось добиться победы.

Да, это первые три очка [весной], но мы еще ничего не сделали. Нам по-прежнему предстоит еще много работы. Мы будем продолжать работать, чтобы в дальнейшем набирать очки и побеждать», – сказал главный тренер « ».