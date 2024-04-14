Морено об 1:0 со «Спартаком»: «Сочи» еще ничего не сделал, предстоит еще много работы» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено оценил победу над «Спартаком» (1:0) в Мир РПЛ.

После 23 матчей «Сочи» замыкает таблицу с 18 очками, отставая от 12-го места на 5 баллов.

«Матч был достаточно равный. И у одной, и у другой команды были хорошие возможности, чтобы забить. В конце концов, нам удалось добиться победы. 

Да, это первые три очка [весной], но мы еще ничего не сделали. Нам по-прежнему предстоит еще много работы. Мы будем продолжать работать, чтобы в дальнейшем набирать очки и побеждать», – сказал главный тренер «Сочи».

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