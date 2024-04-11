«Аталанта» – «Верона»: прогноз на матч 15 апреля 2024, итальянская Серия А, 32 тур

В 32 туре итальянской Серии А «Аталанта» сыграет с «Вероной». Поединок состоится в понедельник, 15 апреля, начнется в 21:45 по московскому времени. Отметим, игру проведут в Бергамо, на стадионе «Гевисс Стэдиум». Синоптики обещают 11 градусов тепла и ясную погоду – футболисты смогут показать свою лучшую игру, а фанаты наверняка насладятся атмосферой итальянского футбола.

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Рекомендованные варианты ставок:

победа «Аталанты» – 1.50;

ТБ 2.5 – 1.79.

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи. Хозяева ведут борьбу за место в еврокубках и гипотетически могут закончить сезон на лигочемпионских позициях. У гостей ситуация менее радужная – команда на один балл обгоняет коллективы из зоны вылета и вполне вероятно, рискует начать новый сезон в Серии Б.

На первый взгляд, в предстоящей встрече исход очевиден, однако подробный обзор статистики выступления команд, разговор о персональных достижениях футболистов, списки травмированных и дисквалифицированных игроков, а также история противостония коллективов помогут сделать осмысленный прогноз на матч «Аталанта» – «Верона».

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда в 30 поединках чемпионата Италии выиграла 15 встреч, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Аталанта» забила 55 голов и пропустила 34 мяча. Отметим, бергамаски имеют в своем активе 50 очков, идут в зоне Лиги конференций, обгоняют «Наполи» на два балла, уступают четвертой «Роме» пять очков. А от зоны Лиги чемпионов отстают на восемь баллов.

В последних пяти матчах команда одержала три победы – «Ливерпуль» и «Наполи» были обыграны со счетом 3:0, лиссабонский «Спортинг» побежден со счетом 2:1. При этом команда потерпела поражения от «Фиорентины» (0:1), и «Кальяри» (1:2).

Приводим список последних пяти поединков команды:

11.04.24 «Ливерпуль» 0 – 3 «Аталанта»;

07.04.24 «Кальяри» – «Аталанта» 2:1;

03.04.24 «Фиорентина» – «Аталанта» 1:0;

30.03.24 «Наполи» – «Аталанта» 0:3;

14.03.24 «Аталанта» – «Спортинг Лиссабон» 2:1.

Подопечные Гасперини наколотили в последних пяти матчах девять голов, а пропустили четыре мяча, или 1.8 и 0.8 гола за игру. Команда бьет в сторону ворот противника 9.8 раз, до створа доходит 4.6 ударов. «Аталанта» допускае по своим воротам 15.4 удара, но в свтор доходит только 4.4. удара.

«Аталанта» владеет мячом на протяжении 45,6% игрового времени, подает по 3.4 угловых за матч, допускает 16.8 нарушений. На игроках бергамасков фолят 10 раз.

Лучшим бомбардиром команды является Джанлука Скамакка. Итальянец наколотил 13 голов в 33 матчах. На втором месте идет Тейн Копмейнерс с 13 голами (три были забиты с пенальти) в 38 встречах, а третью строчку занимает Шарль де Кетеларе с 10 голами (одним с пенальти) в 36 матчах.

Россиянин Алексей Миранчук провел 30 матчей, в которых отдал восемь результативных передач – это лучший результат команды. На втором месте идет Шарль де Кетеларе с восемью ассистами но в 36 встречах, а вот на третьем месте располагается Марио Пашалич с шестью ассистами в 36 поединках.

В предстоящей встрече команде из-за перебора «горчичников» не помогут ДавидеЗаппакоста и Мартен де Рон. Из-за травм не сыграют Сеад Колашинац и Джорджо Скалвини.

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«Верона»

Команда Марко Барони занимает 17 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 27 очков и ведет борьбу за выживание в Серии А. Отрыв от зоны вылета составляет только один балл. Отметим, «Верона» провела 31 матч в чемпионате страны, выиграла шесть поединков, девять раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. «Верона» забила 28 голов и пропустила 42 мяча.

В последних пяти матчах команда одержала две победы – над «Лечче» и «Сассуоло». Оба поединка закончились с одинаковым счетом 1:0, команда сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), а также проиграла «Милану» (1:3) и «Дженоа» (1:2).

Приводим список последних пяти матчей «Вероны»:

07.04.24 «Верона» – «Дженоа» 1:2;

01.04.24 «Кальяри» – «Верона» 1:1;

17.03.24 «Верона» – «Милан» 1:3;

10.03.24 «Лечче» – «Верона» 0:1;

03.03.24 «Верона» – «Сассуоло» 1:0.

Команда забила пять и пропустила шесть мячей или 1 и 1.2 гола за матч соответственно. «Верона» бьет в направлении ворот соперника 11.6 раз, в створ доходит 4.2 удара, допускает команда по своим воротам 13.6 ударов, в створ доходит 3.6 удара.

«Верона» владеет мячом на протяжении 49.6% игрового времени, подает 3.6 угловых за матч, допускает 16.2 нарушения за игру. На футболистах «Вероны» фолят 11.8 раз.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Милан Дюрич. Босниец забил шесть голов (два с пенальти) в 21 встрече. На втором месте идет Сирил Нгонге с шестью голами в 21 матче, а на третьем месте расположился Майкл Фолоруншо с четырьмя голами в 29 поединках.

Лучший ассистент команды – Томаш Суслов. Словак отдал четыре ассиста в 26 встречах, на втором месте идет Ондржей Дуда с тремя результативными передачами в 28 матчах, третье место занимает Сирил Нгонге с двумя голевыми пасами в 21 матче.

В предстоящем матче команде из-за перебора желтых карточек не поможет Суат Сердар, а Хуан Мануэль Круз не сыграет из-за травмы.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аталанта» – «Верона»

История противостояния команд насчитывает 51 матч, в котором 25 раз побеждала «Аталанта», а в 12 матчах выигрывала «Верона». Остальные игры завершились ничейным исходом. В последних пяти очных встречах были продемонстрированы следующие результаты:

27.09.23 «Верона» – «Аталанта» 0:1;

20.05.23 «Аталанта» – «Верона» 3:1;

28.08.22 «Верона» – «Аталанта» 0:1;

18.04.22 «Аталанта» – «Верона» 1:2;

12.12.21 «Верона» – «Аталанта» 1:2.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» совершенно не верят в гостей. Так, на победу команды Гасперини дают коэффициент 1.50, ничью котируют в 4.82, а вот победу «Вероны» – в 7.19. В предстоящем матче «Аталанта» фаворит, даже несмотря на два поражения от середняков турнира. Предположим, команда выиграет поединок (1.50), также поставим на ТБ 2.5 (1.79).

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