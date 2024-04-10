«Милану» интересен Абде из «Бетиса». «Барселона» получит 50% суммы трансфера
«Милану» интересен Абде Эззальзули.
Как сообщает As, «Бетис» готов выслушать предложения по вингеру, и «россонери» входят в число клубов, внимание которых он привлек. Итальянская команда изучала ситуацию марокканца еще прошлым летом и продолжает следить за его развитием.
«Барселона» продала футболиста «Бетису» за 7,5 млн евро и имеет право получить 50% суммы, за которую он будет перепродан.
В текущем сезоне Абде Эззальзули провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.