«Милану» интересен Абде из «Бетиса». «Барселона» получит 50% суммы трансфера

Теги Милан Барселона Бетис серия А Италия Ла Лига возможные трансферы деньги Абде Эззальзули Футбол

«Милану» интересен Абде Эззальзули.

Как сообщает As, «Бетис» готов выслушать предложения по вингеру, и «россонери» входят в число клубов, внимание которых он привлек. Итальянская команда изучала ситуацию марокканца еще прошлым летом и продолжает следить за его развитием.

«Барселона» продала футболиста «Бетису» за 7,5 млн евро и имеет право получить 50% суммы, за которую он будет перепродан.

В текущем сезоне Абде Эззальзули провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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