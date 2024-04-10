Пеп о замене Фодена в матче с «Реалом»: «Фил потерялся на поле. Но он обладает невероятным даром забивать» 

Пеп Гвардиола рассказал, почему заменил Фила Фодена в матче с «Реалом» (3:3).

Хавбек «Ман Сити» отметился голом в первой игре 1/4 финала чемпионов.

«Фил не был вовлечен в игру, он потерялся на поле. Но он обладает невероятным даром забивать, творить вещи. Это правда.

У него лишь ушиб. Он поворчал, когда я менял его. Это значит, что с ним все в порядке!» – сказал главный тренер « ».