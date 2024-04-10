Пеп о замене Фодена в матче с «Реалом»: «Фил потерялся на поле. Но он обладает невероятным даром забивать» 

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Филип Фоден Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, почему заменил Фила Фодена в матче с «Реалом» (3:3).

Хавбек «Ман Сити» отметился голом в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Фил не был вовлечен в игру, он потерялся на поле. Но он обладает невероятным даром забивать, творить вещи. Это правда.

У него лишь ушиб. Он поворчал, когда я менял его. Это значит, что с ним все в порядке!» – сказал главный тренер «Ман Сити».

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11 комментариев
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Я думаю, с Де Брюйне игра будет совсем другая. По сути Пеп свою ключевую опцию не использовал против Реала, да ещё и с ничьей уехал.
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Дал понять, что всего один гол для Фодена мало.
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Главное это с Фоденом всё в порядке, там Сити возьмёт своё
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Ответ Кино Музыка
Дал понять, что всего один гол для Фодена мало.
сам не пойми зачем поставил его на правый полуфланг , когда он весь сезон играл либо на флангах или под напом
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Фоден потерялся потому, что Холанд ему нихрена не помогает. А один в поле, даже футбольном, не воин. Что толку - у Фодена мяч, против него двое или трое, пока Холанд смотрит и ждет, когда ему на пустые выкатят. Тоже мне, гелевый номер два. Убрать это дерево и выпустить Альвареса, хотя и тот в последнее время какой-то потеряный. Призрак себя прошлогоднего.
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Ответ Владимир Владимир
Я думаю, с Де Брюйне игра будет совсем другая. По сути Пеп свою ключевую опцию не использовал против Реала, да ещё и с ничьей уехал.
Де Брюйне форму бы набрать, довольно блекло играет сейчас
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Ответ Владимир Владимир
Я думаю, с Де Брюйне игра будет совсем другая. По сути Пеп свою ключевую опцию не использовал против Реала, да ещё и с ничьей уехал.
Это да. Но нельзя забывать, что и Реал далеко не в оптимальном составе весь сезон играет. Плюс Тчаумени уже на первой минуте получил ЖК, что сильно влияет на дальнейшую игру. Но в ответке действительно МанСити фаворит...
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Ответ Topar Topovic
Эрлинг настолько потерялся на поле,что Гвардиола даже не понял или Эрлинг вообще играл
Холанд хорош в играх, где МС доминирует на протяжении всего матча. Против команд, которые могут дать отпор, Эрлинг теряется, т.к. мяч до него практически не доходит. В принципе, команды Гвардиолы играют практически без центрфорвардов, там каждый атакующий полузащитник может им стать в определенный момент.
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Ответ Альварес 10
Если Фоден потерялся на поле, почему было не выпустить Де Брюйне на 30 минут ??? Гвардиола опять намудрил и упустил возможную победу ...
Кдб плохо было, он рыгал перед матчем
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