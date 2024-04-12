Бетис — Сельта: прогноз на матч 12.04.2024, Примера

Чемпионат Испании по футболу входит в решающую стадию. В ближайшие два месяца команды определят, которые из них окажутся в будущем сезоне в еврокубках, а какие расстанутся с Примерой. В этой связи практически каждый матч вызывает интерес. Очередной, 31-й тур откроют своим матчем «Бетис» и «Сельта». Команду Мануэля Пеллегрини можно отнести ко второму эшелону в Испании после первой троицы в виде «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Зелено-белые с приходом опытного чилийского наставника стали регулярно участвовать в еврокубках, но в Лигу чемпионов попасть пока не получается. На этот раз под угрозой оказалась не то что Лига чемпионов, но и еврокубки вообще. Команда в последних четырех турах проиграла все матчи и оказалась на восьмом месте с отрывом от шестого в семь очков. За все предыдущие поединки сезона «зелено-белые» проиграли ровно столько же. Теперь из этого мини-кризиса требуется выход, еще не все потеряно.

«Сельта», с одной стороны, твердый середняк, коллектив Клаудио Хиральдеса уже давно о еврокубках только мечтает, с другой стороны, команда каждый год играет на нервах своих болельщиков, в основном принимая участие в гонке на выживание. За последние пять сезонов команда дважды занимала спасительное 17 место, еще два раза финишировала неподалеку, и один раз заняла вполне почетное восьмое место. Прямо сейчас «Сельта» находится все на том же 17 месте и опережает «Кадис» на три очка. В отличие от «Реала Бетис» последние результаты галисийцев говорят о том, что команда скорее жива, при этом текущий отрезок чемпионата выдался для них очень сложным. Матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТБ 2,5

Бетис

Сложно сказать, что случилось в последнее время с «Бетисом». Команда в сезоне и так не феерила, но при этом показывала свой высокий уровень и все время уверенно занимала 6-7 позицию с перспективой подняться выше. У севильцев есть травмированные, но всех можно заменить, и это не главная причина поражений. Если рассматривать каждый матч по отдельности, то лишь первый проигрыш в этой череде в гостях мадридскому «Атлетико» можно назвать в какой-то степени закономерным, да и то сопротивление «Бетис» оказывал довольно серьезное.

Затем последовало поражение на своем поле от «Вильярреала». Команда Пеллегрини после первого тайма вела со счетом 2 : 1. Лучший ее бомбардир Виллиан Жозе забил в компенсированное время первого тайма, но в самом начале второго Сократис Папастатопулос сыграл как заправский нападающий и срезал мяч в собственные ворота. В дальнейшем Александер Серлот забил победный мяч. На выезде с «Райо Вальекано» севильцы владели преимуществом, нанесли больше ударов по воротам, но итог вновь получился печальным. Последний поединок «Бетис» играл в Каталонии против «Жироны». Там преимущество было у хозяев, за 15 минут до конца встречи тот же Виллиан Жозе сравнял счет, но на этот раз пропустили уже в компенсированное время.

Всего понемногу, но в совокупности получается команда без очков начиная с 25 февраля. В предстоящем матче их терять точно нельзя. После очень важная игра против прямого конкурента в сражении за еврокубки «Валенсии» в гостях, а затем на своем поле дерби против «Севильи». Апрельский отрезок чемпионата будет для «Бетиса» во многом решающим. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Примера. 31.03.2024, «Жирона» — «Бетис» — 3 : 2

— «Бетис» — : 2 Примера. 17.03.2024, «Райо Вальекано» — «Бетис» — 2 : 0

— «Бетис» — : 0 Примера. 10.03.2024, «Бетис» — «Вильярреал» — 2 : 3

— 2 : Примера. 03.03.2024, «Атлетико Мадрид» — «Бетис» — 2 : 1

— «Бетис» — : 1 Примера. 25.02.2024, «Бетис» — «Атлетик Бильбао» — 3 : 1

Факты и цифры

На счету «Реала Бетис» одна победа в чемпионате Испании, она была одержана в сезоне 1934-1935 года

В прошлом сезоне команда Мануэля Пеллегрини заняла 6 место, набрав 60 очков, сейчас за 8 туров до конца чемпионата на ее счету 42 очка

Лучшим бомбардиром команды в нынешнем чемпионате является бразильский нападающий Виллиан Жозе, на его счету 10 забитых мячей

Он же лидирует среди ассистентов вместе с Иско, на счету обоих по 3 результативные передачи

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Сельта

Если «Бетис» в последнее время испытывает определенные проблемы, то «Сельта» встала на путь исправления. В шести последних матчах у галисийцев поровну распределились победы, ничьи и поражения. Безоговорочным стало фиаско в Мадриде, где было пропущено четыре мяча, а вот на своем поле в матче против «Барселоны» команда тогда еще Рафы Бенитеса до последнего претендовала на ничью. Матч с «сине-гранатовыми» получился приблизительно равным по опасным моментам, но пенальти в компенсированное время все испортил.

В гостях с «Кадисом» удалось добиться ничьей, но там преимущество по ходу матча было у гостей, и они смогли спастись от поражения тоже в компенсированное время на десятой добавленной минуте. Дальше был разгром в Мадриде и смена тренера. Теперь командой руководит Клаудио Хиральдес. На этом же отрезке уже при нем удалось одержать очень важную гостевую победу над «Севильей», причем она получилась волевой, была сложная победа над «Альмерией». Семь очков в последних четырех матчах позволили подняться в турнирной таблице, покинуть зону вылета и хотя бы на короткое время вздохнуть спокойно.

Практически всю первую половину чемпионата «Сельта» шла третьей с конца. В ближайших матчах будет решаться ее судьба. Можно сказать, что из грандов впереди остался только мадридский «Атлетико», но в такой ситуации для галисийцев любой соперник гранд. Можно посетовать на значительное количество травм, но игроки постепенно восстанавливаются, для концовки чемпионата это очень важно. Перед вами результаты пяти последних поединков команды.

Примера. 31.03.2024, «Сельта» — «Райо Вальекано» — 0 : 0

Примера. 17.03.2024, «Севилья» — «Сельта» — 1 : 2

— 1 : Примера. 10.03.2024, «Реал Мадрид» — «Сельта» — 4 : 0

— «Сельта» — : 0 Примера. 01.03.2024, «Сельта» — «Альмерия» — 1 : 0

— «Альмерия» — : 0 Примера. 25.02.2024, «Кадис» — «Сельта» — 1 : 2

Факты и цифры

Золотые годы «Сельты» в Ла Лиге пришлись на конец XIX – начало ХХ веков, когда команда не опускалась в чемпионате ниже 7 места

В прошлом сезоне галисийцы заняли 13 место, набрав 43 очка, от зоны вылета отставание составило всего 3 балла

Лучшим бомбардиром «Сельты» в нынешнем сезоне является датский нападающий Йорген Ларсен, на его счету 10 забитых мячей

Лидер среди ассистентов еще один форвард Яго Аспас, на его счету 6 результативных передач

История личных встреч Бетиса и Сельты

Впервые команды сыграли друг с другом в рамках второго испанского дивизиона в 1929 году. «Бетис» выиграл на своем поле со счетом 3 : 1. Учитывая, что галисийцы были не частым гостем в Примере, на сегодняшний день команды сыграли друг с другом 85 матчей. Преимущество по победам у «Бетиса», но оно небольшое.

Победы «Реала Бетис» — 33

Победы «Сельты» — 28

Ничьи — 24

Самая крупная победа «Реала Бетис» — 4 : 0

Самая крупная победа «Сельты» — 5 : 1, 4 : 0

«Сельта» за 30 сыгранных матчей в нынешнем чемпионате одержала не так много побед, всего шесть. Одна из них над «Бетисом» в первом круге. Тенденция последних матчей этих команд такова, что галисийцы стали очень неудобным соперником для «зелено-белых». «Бетис» не может выиграть в пяти матчах подряд, результаты этих поединков перед вами.

Примера. 03.01.2024, «Сельта» — «Бетис» — 2 : 1

— «Бетис» — : 1 Примера. 04.02.2023, «Бетис» — «Сельта» — 3 : 4

— 3 : Примера. 02.10.2022, «Сельта» — «Бетис» — 1 : 0

— «Бетис» — : 0 Примера. 20.03.2022, «Сельта» — «Бетис» — 0 : 0

Примера. 02.01.2022, «Бетис» — «Сельта» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Бетис — Сельта

Противостояние команд становится принципиальным. Судите сами, в прошлом сезоне в матче первого круга «Сельта» уже на девятой минуте повела в счете, а на 20-й минуте у гостей был удален Луис Фелипе за фол последней надежды. Счет остался прежним, но в дальнейшем команды заработали на двоих 7 предупреждений. Во втором круге было обилие забитых мячей, причем команды поочередно выходили вперед в счете, но при этом снова удаление у «Бетиса» и 6 желтых карточек. В этом сезоне в первом матче удаление было уже у «Сельты» при счете 1 : 1, но хозяева забили в компенсированное время победный мяч. Букмекеры отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Реала Бетис» — 2,15

Ничья — 3,46

Победа «Сельты» — 3,46

«Сельта» при новом тренере не проиграла в двух матчах подряд, но сколько продлится такой настрой, неизвестно. Хозяевам терять очки нельзя, в противном случае в еврокубками в будущем сезоне можно будет распрощаться. Рано или поздно «Бетис» должен выиграть у своего соперника. Почему бы не в предстоящую пятницу?

Где смотреть матч Бетис – Сельта

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