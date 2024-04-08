Бенфика — Марсель: прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига Европы

11 апреля 2024 года в португальском городе Лиссабон, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Марселем». Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Французская команды в 2 последних очных матчах с португальцами не позволяла себя одолеть, пора бы это уже исправить «Бенфике» и воспользоваться тем, что они сейчас находятся не в лучших игровых кондициях. А получится ли это сделать, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ОЗ (да).

Бенфика

Португальская команда оказалась в плей-офф Лиги Европы, заняв 3 строчку на групповом этапе турнира рангом выше (Лиги Чемпионов). В группе D тогда они сражались с «Интером», «Реалом Сосьедад», «Зальцбургом» и набрали в 6 матчах всего 4 очка. От двух лидеров они отстали на 8 баллов, а вот равное количество очков у них оказалось с «Зальцбургом», благо дополнительные показатели у португальцев были лучше и они стали третьими. Единственное кого удалось выиграть в этом квартете, это как раз австрийцев в решающем последнем туре (3:1). Играя в гостях, лиссабонцы с первых минут матча завладели преимуществом и под конец тайма это переросло в 2 забитых мяча в исполнении Ди Марии и Рафы Силвы. Сопернику удалось размочить счет в начале 2 тайма, но не нет все свое в конце матча Кабрал, который забил третий гол для своей команды.

Лиссабонская команда, заняв 3 место в своей группе ЛЧ, отправилась в стадию 1/16 финала ЛЕ, где померилась силами с французской «Тулузой» и по итогу прошла дальше. В первом матче двухматчевого противостояния «Бенфике» удалось одержать непростую победу (2:1), где Ди Мария отметился голевым дублем, забив оба мяча с пенальти. Победный мяч аргентинец забил аж на 98 минуте матча, после чего прозвучал финальный свисток.

А в ответной встрече команды разошлись миром (0:0), где каждая из команд могла победить, но своими моментами не воспользовалась.

В следующей стадии 1/8 финала было не менее упорное противостояние с «Рейнджерс», которого по сумме 2 встреч удалось обыграть (3:2). В первом матче португальцы дома разошлись миром с шотландцами (2:2), где дважды уступали в счете, но смогли уйти от поражения после автогола Голдсона. А в ответной встрече Бенфика» проявила характер и за счет единственного мяча Рафы Силвы на 66 минуте встречи победила.

В своем внутреннем чемпионате Португалии «Бенфика» уверенно сейчас идет на 2 строчке, уступая на 4 очка лидирующему «Спортингу». При этом есть гандикап в 9 баллов от третьего «Порту». Всего же команда набрала в 28 встречах 67 очков и всего 3 раза проиграла соперникам. У команды 2 показатель по результативности в чемпионате и на их счету 62 забитых мяча, и вторые они по пропущенным (23 гола).

Последний матч в рамках португальского чемпионата «Бенфика» провела в гостях с лидером первенства «Спортингом» и уступила ему (1:2). Хозяева открыли счет первыми, но гости смогли под конец первого тайма отыграться. Казалось бы матч шел к своему логическому завершению и ничье, как в компенсированное время «Спортинг» все же вырвал на зубах победу, за счет чего и оторвался в таблице.

Результаты «Бенфики» в 5 последних сыгранных матчах:

06.04.24 «Спортинг» — «Бенфика» 2 :1;

— «Бенфика» :1; 02.04.24 «Бенфика» — «Спортинг» 2:2;

29.03.24 «Бенфика» — «Шавиш» 1 :0;

— «Шавиш» :0; 17.03.24 «Каса Пиа» — «Бенфика» 0: 1 ;

0: ; 14.03.24 «Рейнджерс» — «Бенфика» 0:1.

Интересные статические факты последних матчей «Бенфики»:

Команда не проигрывает в 6 из 7 последних встречах, побеждая в 4 из них;

Последний домашний матч закончился ничейным счетом;

В 2 последних матчах лиссабонцев забивают обе команды;

В 2 последних встречах за игру было забито более 2 голов;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча за игру;

Команда отличается забитым мячом в 7 последних играх.

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Марсель

Французская команда в групповом этапе Лиги Европы играла в квартете B, где смогла занять 2 строчку, набрав 11 баллов в 6 турах. Всего на 2 балла они отстали от лидера таблицы «Брайтона», с которым встречались в последнем туре и уступили с минимальной разницей в счете (0:1), пропустив гол в концовке встречи. И это стало единственное поражение французов на групповом этапе ЛЕ. Ближайшего оппонента снизу по таблице «Аякс» они обогнали на 6 очков. Марсельцы закончили групповой этап с 14 забитыми и 10 пропущенными мячами.

Марсельский клуб за счет занятой 2 строчки в группе вышел в плей-офф в стадию 1/16 финала и там встретился с донецким «Шахтером», которого по сумме 2 встреч удалось обыграть со счетом (5:3). Первый матч в качестве гостей для французов завершился ничейным счетом (2:2), где дважды марсельцы вели в счете, но их оппонент не захотел проигрывать и чудом ушел от поражения на последних минутах встречи. А вот в ответном поединке у себя дома «Марсель» показал очень уверенную игру и несмотря на то что пропустил первым, смог свое преимущество воплотить в забитые мячи, победив (3:1).

В стадии 1/8 финала французы с тем же счетом по сумме 2 игр (5:3) одолели испанский «Вильярреал». Все решил удачный исход в первом домашнем матче, где марсельцам удалось забить 4 безответных мяча, 3 из них еще в первом тайме. А Обамеянг отметился в нем голевым дублем, 1 гол из которого забил с пенальти.

В ответной игре испанцы смогли создать интригу под конец матча, ведя в счете (3:0), но немного не хватило сил отыграться, а французы все их шансы перечеркнули своим мячом, забитым на 94 минуте встречи.

Во французском чемпионате «Марсель» в этом сезоне выступает не лучшим образом и сейчас идет в таблице лишь восьмым. В 28 турах Лиги 1 им удалось набрать 39 баллов и от лидирующей тройки они отстают на 13 очков. Есть шансы попасть в еврокубковую шестерку, но для этого нужно хорошо пройти финиш чемпионата, который им пока не удается. Да и таблица в чемпионате сейчас очень плотная, что есть вариант спуститься еще ниже, ведь десятый «Лион» в активе имеет всего на 1 балл меньше.

В последнем сыгранном матче «Марсель» уступил в рамках Лиги 1 «Лиллю» (1:3). Мало что получалось в атаке у марсельцев, да и в обороне был проходной двор, за что они по итогу и поплатились.

Результаты «Марселя» в 5 последних сыгранных матчах:

05.04.24 «Лилль» — «Марсель» 3 :1;

— «Марсель» :1; 31.03.24 «Марсель» — ПСЖ 0: 2 ;

0: ; 17.03.24 «Ренн» — «Марсель» 2 :0;

— «Марсель» :0; 14.03.24 «Вильярреал» — «Марсель» 3 :1;

— «Марсель» :1; 10.03.24 «Марсель» — «Нант» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Марселя»:

В 4 последних матчах команда проигрывает и во всех с разницей в 2 мяча;

В последних 3 гостевых встречах были поражения;

В 2 из 4 последних играх марсельцев забивают обе команды;

В 6 из 9 последних матчах было забито более 2 мячей за игру;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает чуть менее чем 1 гол за игру;

Клуб отличается голом в 7 из 9 последних играх.

Бенфика – Марсель: история личных встреч

Клубы в истории очных игр провели между собой 7 матчей. 3 из них стали победными для лиссабонцев и 2 виктории были на стороне марсельцев. А 2 матча закончились ничейным результатом.

«Бенфика» в этих матчах забивали в среднем 1,29 гола (9 мячей), а марсельцы 1 (7 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа португальцев (2:0) в 2012 году в товарищеском матче.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

25.07.21 «Бенфика» – «Марсель» (1:1).

23.07.14 «Марсель» – «Бенфика» ( 2 :1).

– «Бенфика» ( :1). 13.07.12 «Марсель» – «Бенфика» (0: 2 ).

(0: ). 18.03.10 «Марсель» – «Бенфика» (1: 2 ).

(1: ). 11.03.10 «Бенфика» – «Марсель» (1:1).

Французы не проигрывали португальцам в 2 последних встречах, но при этом имеют на 1 поражение больше в 5 последних играх. Последний раз «Бенфика» победила марсельцев в 2012 году.

В 4 из 5 последних сыгранных очных встречах обе команды забивали друг другу, в том числе и последнем. И в 2 из 4 последних играх было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бенфика – Марсель

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Бенфики» — 1.87;

Ничья — 3.91;

Победа «Марселя» — 4.06;

Ф1 (-1) — 2.54;

Ф2 (1,5) — 1.93;

Ф1 (-1,5) — 3.36;

Ф2 (1) — 1.53;

Ф2 (0) — 3.10;

ТБ (2,5) — 1.76;

ТМ (2,5) — 2.13;

ТБ (3) — 2.31;

ТМ (3) — 1.63;

ОЗ (да) — 1.67;

ОЗ (нет) — 2.24.

Учитывая что португальцы играют дома в первой встрече, да еще и с соперником, у которого в последних матчах наблюдаются серьезные проблемы, я все же думаю их победе не миновать. «Бенфика» в неплохой игровой форме сейчас и зачастую хорошо играет на домашнем стадионе, с такими марсельцами они должны уверенно справляться.

Здесь можно заключить П1 за очень неплохой коэффициент 1.87.

Оба оппонента показывают в этом сезоне приличную результативность в различных турнирах. К тому же 4 из 5 последних сыгранных очных поединках обе команды отличались, в том числе и последнем. Еще можно заключить пари на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.67.

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