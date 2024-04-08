Бетис – Сельта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 12 апреля
В пятницу, 12 апреля, сыграют Бетис и Сельта в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бетис – Сельта
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Бетис – Сельта
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