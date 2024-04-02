Твалтвадзе о «Матч ТВ»: «Снимаем фильм про тяжелоатлетов, мне говорят: «Пусть Джиган даст интервью. Скажите ему, что говорить»

Григорий Твалтвадзе рассказал, как «Матч ТВ» советовал ему снять Джигана в фильме.

– Как должна выглядеть хорошая историческая программа?

– Если верить Наталье Билан, должен быть писклявый голос, ничего не понимающий в спорте. Должен быть драйв, экшн. Не знаю, нужен ли там секс, стрельба. Или рецепты с телеканала «Домашний». Но это не должна быть «тягомотина, которую снимает этот Твалтвадзе».

Я просто ей сейчас отвечаю, [потому что] у меня не было возможности этого сделать. Зачем вы тогда показывали эту тягомотину? А в повторах сколько показывали!

– А если серьезно?

– Душа должна быть. Мы не должны зацикливаться на голах, очках, секундах. Мы должны человека увидеть. С какими болями он жил. Не травмами, а человеческими болями. Что в душе его творилось. Того же Федотова Нырков и Николаев уговорили пойти на рыбалку в Архангельское, он поймал щуку. И вдруг ночью Мирков услышал, как Федотов плачет. «Гриша, ты чего?» – «Ты видел ее глаза?» – «Чьи?» – «Щуки!»

Они вместе с Бобровым в 1946-м получили от министра обороны Булганина в подарок машину Opel Kapitan. Бобров гонял по Москве как сумасшедший, а Федотов метрах в трехстах увидел ребенка, переходящего улицу, остановился, закрыл машину и больше никогда за руль не садился.

Ну, давайте все это заменим на голы. Скорость у него какая, удар! Но если все это исключить, будет голая хроника. Наверное, кому-то она и нужна, но это не кино, а документальный отчет.

– Наталья Билан обсуждала с вами фильмы?

– Когда мы делали фильм про тяжелоатлетов Василия Алексеева и Юрия Власова, нам предоставили список тех, кто должен выступить. Я не знаю, кто такой Джиган. Какой-то рэпер. Мне говорят: «Пусть Джиган даст интервью». – «Подождите. Что он знает об Алексееве и Власове?»

Ответ хотите? Ответ был такой: «А вы ему скажите, что говорить».

– Вы серьезно?

– Клянусь здоровьем детей. Мне передали список. Говорю: «Слава богу, жив Александр Нилин». – «Он старый». Еще говорю: «Круче Севы Кукушкина нам никто не расскажет» – «Он толстый».

Так вы че хотите, правду в кадре или работать по критериям «толстый и старый»? Меня сначала убрали из кадра, потом убрали еще и голос, – сказал комментатор в интервью Sports.

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