Твалтвадзе о «Матч ТВ»: «Снимаем фильм про тяжелоатлетов, мне говорят: «Пусть Джиган даст интервью. Скажите ему, что говорить»

Теги Григорий Твалтвадзе телевидение Юрий Власов Василий Алексеев Матч ТВ Наталья Билан Футбол

Григорий Твалтвадзе рассказал, как «Матч ТВ» советовал ему снять Джигана в фильме.

– Как должна выглядеть хорошая историческая программа?

– Если верить Наталье Билан, должен быть писклявый голос, ничего не понимающий в спорте. Должен быть драйв, экшн. Не знаю, нужен ли там секс, стрельба. Или рецепты с телеканала «Домашний». Но это не должна быть «тягомотина, которую снимает этот Твалтвадзе».

Я просто ей сейчас отвечаю, [потому что] у меня не было возможности этого сделать. Зачем вы тогда показывали эту тягомотину? А в повторах сколько показывали!

– А если серьезно?

– Душа должна быть. Мы не должны зацикливаться на голах, очках, секундах. Мы должны человека увидеть. С какими болями он жил. Не травмами, а человеческими болями. Что в душе его творилось. Того же Федотова Нырков и Николаев уговорили пойти на рыбалку в Архангельское, он поймал щуку. И вдруг ночью Мирков услышал, как Федотов плачет. «Гриша, ты чего?» – «Ты видел ее глаза?» – «Чьи?» – «Щуки!»

Они вместе с Бобровым в 1946-м получили от министра обороны Булганина в подарок машину Opel Kapitan. Бобров гонял по Москве как сумасшедший, а Федотов метрах в трехстах увидел ребенка, переходящего улицу, остановился, закрыл машину и больше никогда за руль не садился.

Ну, давайте все это заменим на голы. Скорость у него какая, удар! Но если все это исключить, будет голая хроника. Наверное, кому-то она и нужна, но это не кино, а документальный отчет.

– Наталья Билан обсуждала с вами фильмы?

– Когда мы делали фильм про тяжелоатлетов Василия Алексеева и Юрия Власова, нам предоставили список тех, кто должен выступить. Я не знаю, кто такой Джиган. Какой-то рэпер. Мне говорят: «Пусть Джиган даст интервью». – «Подождите. Что он знает об Алексееве и Власове?»

Ответ хотите? Ответ был такой: «А вы ему скажите, что говорить».

– Вы серьезно?

– Клянусь здоровьем детей. Мне передали список. Говорю: «Слава богу, жив Александр Нилин». – «Он старый». Еще говорю: «Круче Севы Кукушкина нам никто не расскажет» – «Он толстый».

Так вы че хотите, правду в кадре или работать по критериям «толстый и старый»? Меня сначала убрали из кадра, потом убрали еще и голос, – сказал комментатор в интервью Sports.

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19 комментариев
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Жесть. А чего мелочиться Джиганом? Нужно было сразу Руки-базуки звать) Две некомпетентные женщины угробили потенциально топовый спортивный канал. Ничего удивительного. Известно, как Тина добивается продвижения по карьерной лестнице)
+69
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+68
Зато теперь на канале все стройные, молодые, рафинированные и одинаковые, как жены футболистов. Можно в принципе сделать голограммы и нейронкой текст записать - и готово!
+36
-4
+32
ригоберка в своем стиле накинул, и как обычно не по существу. Видимо обидно за Джигана ему.

А Твалтвадзе в данном конкретном случае совершенно точно описывает весь 💩💩💩 продакшн от Матч ТВ

upd: и ригоберка удалил свой комент 🤭😅🤭
+19
-2
+17
Джигану всегда надо обьяснять что говорить, у него проблемы с составлением предложений.
+9
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«А вы ему скажите, что говорить».
Сейчас так все новости и делаются.
+7
0
+7
Ну в целом "надо подкачаться, надо, надо подкачаться" вполне подходит под программу про Власова и Алексеева
+9
-3
+6
Ответ justburn
Рулит карьерой, так сказать
У неё просто жажда скорости. Идеал мужчины - Доминик Торетто
+5
0
+5
Ответ Homelander_666
Жесть. А чего мелочиться Джиганом? Нужно было сразу Руки-базуки звать) Две некомпетентные женщины угробили потенциально топовый спортивный канал. Ничего удивительного. Известно, как Тина добивается продвижения по карьерной лестнице)
Рулит карьерой, так сказать
+5
0
+5
В результате реализации вот такой концепции на Матч ТВ полным полно стройных с правильным тембром голоса, но абсолютно бездарных комментаторов и ведущих разных программ! Авторы этого безобразия - Канделаки и её подруга вот эта самая Билан! Поэтому народ и смотрит матчи зачастую без звука. Канал плохой.
+4
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+4
Ну так ТВ и захватили бандиты

Как будто непонятно было, когда Листьева грохнули

Просто в руководство на некоторых каналах дебилов ставят. Где рулит Газпром
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Прости Уткин, мы всё про###ли
+2
0
+2
ТП нельзя подпускать к руководству спортивных каналов!
+1
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Ответ Ебздрогыч
Ну в целом "надо подкачаться, надо, надо подкачаться" вполне подходит под программу про Власова и Алексеева
Да и про правильное питание у него было
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Пострадал от кухарки в управлении😏
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Ответ justburn
Рулит карьерой, так сказать
ПОДРУЛивает
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Так кто же такой джиган?
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Одним словом - срач тв
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Ответ Homelander_666
Жесть. А чего мелочиться Джиганом? Нужно было сразу Руки-базуки звать) Две некомпетентные женщины угробили потенциально топовый спортивный канал. Ничего удивительного. Известно, как Тина добивается продвижения по карьерной лестнице)
За счёт большого таланта!
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