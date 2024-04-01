Решке за назначение Моуринью в «Баварию»: «Мастер мотивации, у него есть харизма. Жозе мог бы стать выходом из ситуации»
Михаэль Решке высказался за назначение Жозе Моуринью в «Баварию».
«Моуринью – мастер мотивации, у него есть харизма. Он, безусловно, мог бы стать выходом из ситуации. Нужно рассмотреть его кандидатуру.
«Баварии» стоит всерьез обсудить вариант с Моуринью», – сказал бывший директор «Баварии».
Анчи тоже после Наполи и Эвертона списали многие.. А он бац и вернулся в элиту..
Понятно, что футбол Моура несмотрибелен и осторожен, но с другой стороны....его Реал забивал очень много. Пусть и за счет Роналду.. А здесь уже знакомый Кейн будет, тоже забивака.
Именно Жозе собрал и подготовил ту команду, которая потом домрнировала 10 лет в Европе и взяла 10 ЛЧ.
Так же можно сказать, что всех след командах он делал то чего не удавалось его предшествееникам.
Да что говорить даже ТТХ должен был взять титул, но глупый Леви зачем то уволил Жозе перед финалом
Это ты не будешь отвергать.
Жозе уже сбитый летчик
Но его фанбаза уверена что он все еще топ
Да в целом норм. Даже в Еврокубки пробивались.
никакущий футбольный тренер с липовым величием.)))