Решке за назначение Моуринью в «Баварию»: «Мастер мотивации, у него есть харизма. Жозе мог бы стать выходом из ситуации» 

Михаэль Решке высказался за назначение Жозе Моуринью в «Баварию».

« – мастер мотивации, у него есть харизма. Он, безусловно, мог бы стать выходом из ситуации. Нужно рассмотреть его кандидатуру.

«Баварии» стоит всерьез обсудить вариант с Моуринью», – сказал бывший директор «Баварии».