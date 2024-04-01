Решке за назначение Моуринью в «Баварию»: «Мастер мотивации, у него есть харизма. Жозе мог бы стать выходом из ситуации» 

Теги Бавария Жозе Моуринью бундеслига Германия Михаэль Решке Футбол

Михаэль Решке высказался за назначение Жозе Моуринью в «Баварию».

«Моуринью – мастер мотивации, у него есть харизма. Он, безусловно, мог бы стать выходом из ситуации. Нужно рассмотреть его кандидатуру.

«Баварии» стоит всерьез обсудить вариант с Моуринью», – сказал бывший директор «Баварии».

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артист, мотиватор, но про тренера сказать забыли. Обидно.
+31
-6
+25
Ответ Unknown Forusha
Только не моуриньо, токсичный так еще и от обороны играет. Это не футбол Баварии
от обороны и поэтому именно при Жозе Реал побил рекорд по количеству голов Ла Лиги ))
+30
-15
+15
Я бы просто по приколу на это глянул..

Анчи тоже после Наполи и Эвертона списали многие.. А он бац и вернулся в элиту..

Понятно, что футбол Моура несмотрибелен и осторожен, но с другой стороны....его Реал забивал очень много. Пусть и за счет Роналду.. А здесь уже знакомый Кейн будет, тоже забивака.
+18
-5
+13
Только не моуриньо, токсичный так еще и от обороны играет. Это не футбол Баварии
+23
-13
+10
Он с МЮ взял трофей и показывал достойные результаты. С МЮ! С ромой два финала еврокубков за 2 года. Глупо оценивать его работу, когда он тренировал в таких командах. Но даже там он давал результат. Последний топ клуб был Реал Мадрид, где он брал лигу и делал рекорды
+10
-1
+9
Мавриня идеальный кандидат, чтобы утопить клуб еще глубже)
+16
-11
+5
Именно Жозе вывел Реал из кризиса нулевых, когда команда не могла обойти Барсу в Ла Лиге и не могла пройти в ЛЧ дальше 1/4 на протяжении 5 лет.
Именно Жозе собрал и подготовил ту команду, которая потом домрнировала 10 лет в Европе и взяла 10 ЛЧ.

Так же можно сказать, что всех след командах он делал то чего не удавалось его предшествееникам.

Да что говорить даже ТТХ должен был взять титул, но глупый Леви зачем то уволил Жозе перед финалом
+8
-3
+5
Ответ Дима
от обороны и поэтому именно при Жозе Реал побил рекорд по количеству голов Ла Лиги ))
Напомни, когда это было?)
+11
-7
+4
Мне кажется что "мастером мотивации" он был, когда считался великим тренером и непререкаемым авторитетом. А сейчас на него уже смотрят совсем иначе, и громкие мотивационные речи не воспринимаются.
+4
-1
+3
Он и их на шестое скинет
+7
-5
+2
Было бы интересно понаблюдать. Но есть ощущение, что будет очередной провал
+2
0
+2
хороший вариант. посмотрим на автобус баварии против бохума
+4
-2
+2
Ответ SergioRamos92
Как будто это лига чемпионов Если Лигу Европы еще можно подтянуть к достижению Но в лучшие годы фанаты Жозе и сам Жозе такие турниры даже не считал турнирами А теперь это наиважнейшие турниры галактики Вот даю тебе пари если будут свободны одновременно Клопп,Моуринью и Гвардиола Топ клубы будут рассматривать только Клоппа и Гвардиолу Время Жозе ушло,а сказки про не то поколение это отмазки для бедных. У других тренеров такие же игроки,не думаю что в их составе играют те кто побывал в горячих точках
Ну ЛЕ, в которой только в последние 2 сезона играли Ливерпуль, Барселона, МЮ, Милан, Байер, Марсель, Наполи, Ювентус и десяток других сильных команд, не ровня тому Кубку УЕФА, что был 20 лет назад.
Это ты не будешь отвергать.
+2
0
+2
Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
Жозе оставил такие руины в Реале, что эти руины потом выносили всех в Европе попутно взяв 5 ЛЧ
+3
-1
+2
Ответ QWertY
Мавриня идеальный кандидат, чтобы утопить клуб еще глубже)
куда ещё глубже? все закончилась Бавария превращается в позор с помощью новой системы управления.
+2
0
+2
Ответ Дима
от обороны и поэтому именно при Жозе Реал побил рекорд по количеству голов Ла Лиги ))
С того успеха прошло уже 12 лет
Жозе уже сбитый летчик
Но его фанбаза уверена что он все еще топ
+5
-4
+1
Ответ Alexander Zubkov
Артист, мотиватор, но про тренера сказать забыли. Обидно.
Как тренер топового уровня он уже давно закончился. Вряд ли Бавария при нём будет лучше выглядеть, чем сейчас
+4
-3
+1
Ответ banchik1
А чо-как у него по делам в чемпионате было, напомни?
С командой, которая тратила на покупку игроков, меньше чем Сассуолло и Аталанта ??
Да в целом норм. Даже в Еврокубки пробивались.
+4
-3
+1
Ответ Alexander Zubkov
Артист, мотиватор, но про тренера сказать забыли. Обидно.
а про навыки переводчика вдвойне обиднее
+5
-4
+1
конечно назначайте, Моур окончательно развалит Баварию
+1
0
+1
Я понимаю, что нужен выход из ситуации. Но Моуринью, это такой себе выход. Вроде люка в полу.
+2
-1
+1
Я давно за.
+1
0
+1
Ответ QWertY
Мавриня идеальный кандидат, чтобы утопить клуб еще глубже)
он его разве может поднять?? Ну детский сад!!
+1
-1
0
Моуринью не стал выходом из ситуации в МЮ, Тоттенхэме и Роме. С чего вдруг он станет им в Баварии?
0
0
0
Ну в первый год работы Жозе всё ещё способен давать результат. Если найдёт общий язык с футболистами, которые в Мюнхене довольно своенравные. А в долгосрочной перспективе - не вариант совершенно. Так что через год надо будет заплатить приличную неустойку за расторжение и уговаривать Клоппа/Алонсо, или кто там ещё освободится из топов к тому времени.
+1
-1
0
Ответ Дима
ага, 120+ контратак 🤣
Большинство голов на контратаках или быстрых атаках, никаких кружевов там не было, да и барса их выносила постоянно
0
0
0
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Ты адресом ошибся в своих наездах. Хотя? Пеп, да. Хороший был футболист, сейчас хороший тренер. Моур - вообще не футболист, хороший переводчик,
никакущий футбольный тренер с липовым величием.)))
0
0
0
Ответ AryanPamir
И где противоречие? На контратаках и забивали
ага, 120+ контратак 🤣
0
0
0
Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дима
от обороны и поэтому именно при Жозе Реал побил рекорд по количеству голов Ла Лиги ))
И где противоречие? На контратаках и забивали
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий