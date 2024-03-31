«Не понимаю людей, которые негативно отзываются о России. Они в своем глазу бревна не видят. Ни разу не чувствовал себя небезопасно за последние 2 года». Тренер «Пари НН» Кашчелан об РФ

Теги премьер-лига Россия Балтика Арсенал Тула Младен Кашчелан Тосно Тамбов Политика Пари НН Футбол

Младен Кашчелан рассказал, задумывался ли он о том, чтобы уехать из России.

«Ни одной секунды. Когда все только началось, люди сильно себя накручивали, у всех была какая-то паника. Я же пережил в детстве моменты намного хуже: застал Югославские войны, потом – бомбардировки НАТО.

Могу с уверенностью сказать: за последние два года в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно. Мыслей возвращаться в Черногорию вообще не было. Не понимаю людей, которые негативно отзываются о России. Они в своем глазу бревна не видят», – сказал тренер «Пари НН» Младен Кашчелан, ранее выступавший в России за тульский «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику».

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12 комментариев
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Ответ расформировать московские кабинеты
А медведь на улице не напал? Очень странно
Александр Иванович?
+4
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+2
Ответ Blu-red
Это где такая?
На окраине
+1
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+1
А медведь на улице не напал? Очень странно
+7
-7
0
Комментарий удален модератором
ну так сгоняй в БНР
+4
-4
0
А в чём правда батя?

- А правда в том сынок, что один из бомжатника перебежал в другой бомжатник, и другой лучше потому что есть насиженное место которое его кормит. Отсюда и все серенады.
+2
-2
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Ответ Tsar (Omsk)
Александр Иванович?
Этот разве что рассмешить может
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Ответ Чебурашка от Гены
НАТО бомбила Черногорию. Столтенберг выразил сожаление, но не извинился за гибель мирных людей. Черногория вошла в состав НАТО. Нормалек. Разделяй и властвуй.
НАТО так то особо не задело Черногорию. Единичные прилеты по Подгорице и объектам в Средиземном море. Причем уже тогда в Черногории была сильна оппозиция, выступающая за независимость республики и вестернищацию. Это прежде всего Либеральный альянс Черногории во главе со Славко Петровичем, который имел большую популярность в Черногории и выступал против введения югославских войск в Хорватию с юга
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