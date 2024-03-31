«Не понимаю людей, которые негативно отзываются о России. Они в своем глазу бревна не видят. Ни разу не чувствовал себя небезопасно за последние 2 года». Тренер «Пари НН» Кашчелан об РФ
Младен Кашчелан рассказал, задумывался ли он о том, чтобы уехать из России.
«Ни одной секунды. Когда все только началось, люди сильно себя накручивали, у всех была какая-то паника. Я же пережил в детстве моменты намного хуже: застал Югославские войны, потом – бомбардировки НАТО.
Могу с уверенностью сказать: за последние два года в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно. Мыслей возвращаться в Черногорию вообще не было. Не понимаю людей, которые негативно отзываются о России. Они в своем глазу бревна не видят», – сказал тренер «Пари НН» Младен Кашчелан, ранее выступавший в России за тульский «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику».
- А правда в том сынок, что один из бомжатника перебежал в другой бомжатник, и другой лучше потому что есть насиженное место которое его кормит. Отсюда и все серенады.