Жиру об игре в сборной в 37 лет: «Меня называют «непотопляемым», и это круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, но утонул»
Оливье Жиру ответил на вопрос о своем будущем в сборной Франции.
– Может ли этот Евро стать вашим последним турниром со сборной Франции?
– Может. Да, такое возможно.
Как я сказал, сейчас я нахожусь ближе к концу, чем к началу пути. Нужно максимально наслаждаться каждым моментом, но я еще ни о чем не объявлял.
На Téléfoot меня часто называют «непотопляемым», это хорошо и круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, а в итоге затонул», – сказал смеясь француз в интервью Téléfoot.
В настоящий момент 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. На его счету 57 голов в 131 матче.
У Жиру и Льориса по 88 победных матчей за Францию, больше лишь у Тюрама – 93
При этом коренному населению навязали догму одна семья - один ребенок, продвигают ЛГБТ и феминизм - главные убийцы института семьи.
Ну а дальше концовка сценария понятна.