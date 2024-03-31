Жиру об игре в сборной в 37 лет: «Меня называют «непотопляемым», и это круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, но утонул»

Оливье Жиру ответил на вопрос о своем будущем в сборной Франции.

– Может ли этот Евро стать вашим последним турниром со сборной Франции?

– Может. Да, такое возможно.

Как я сказал, сейчас я нахожусь ближе к концу, чем к началу пути. Нужно максимально наслаждаться каждым моментом, но я еще ни о чем не объявлял.

На Téléfoot меня часто называют «непотопляемым», это хорошо и круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, а в итоге затонул», – сказал смеясь француз в интервью Téléfoot.

В настоящий момент 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной . На его счету 57 голов в 131 матче.

У Жиру и Льориса по 88 победных матчей за Францию, больше лишь у Тюрама – 93