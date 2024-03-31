Жиру об игре в сборной в 37 лет: «Меня называют «непотопляемым», и это круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, но утонул»

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру ответил на вопрос о своем будущем в сборной Франции.

– Может ли этот Евро стать вашим последним турниром со сборной Франции?

– Может. Да, такое возможно.

Как я сказал, сейчас я нахожусь ближе к концу, чем к началу пути. Нужно максимально наслаждаться каждым моментом, но я еще ни о чем не объявлял.

На Téléfoot меня часто называют «непотопляемым», это хорошо и круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, а в итоге затонул», – сказал смеясь француз в интервью Téléfoot.

В настоящий момент 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. На его счету 57 голов в 131 матче.

У Жиру и Льориса по 88 победных матчей за Францию, больше лишь у Тюрама – 93

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19 комментариев
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Уйдут Жиру и Гризман и Франции можно спокойно на кубок африканских наций заявляться
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+35
Самый позитивный человек в сборной Франции, один из её символов! Прекрасный работяга и оптимист, настоящий боец на поле)
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Ответ Иван Петров
африканизировали европу) кому это выгодно)хз)
Глобальщикам) Выходцами из Африки, львиная доля которых без образования сидит на пособиях и замешана криминалом не отличается критическим мышлением и желанием к саморазвитию, гораздо проще управлять. Размножаться и потреблять. Вот две главные ценности.

При этом коренному населению навязали догму одна семья - один ребенок, продвигают ЛГБТ и феминизм - главные убийцы института семьи.

Ну а дальше концовка сценария понятна.
+6
-1
+5
Ответ Итачи Учиха
Другое дело, что самих белых уже зазомбировали с этим воукизмом, что белые женщины спокойно заводят с ними семьи, а публичные лица становятся на колени, дабы "принести публичные извинения" за грехи предков.
Ну если от браков с белыми женщинами будут рождаться ментально европейские дети, то проблем нет. Проблема в том, что у белых мужчин и белых женщин рождаются совершенно чуждые европейской культуре люди, которые ненавидят ее, считают, что они должны страдать и каятся перед дикарями, за преступления, которые они не совершали.
+4
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+3
Значит надо хорошо зажечь на ЧЕ в Германии !
+2
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+2
Ответ Висита Эльмурзаев
Да, очень сложно, поэтому Месси укатил доигрывать а бургер лиге, а Модрич всё ещё в лучшем клубе мира играет.
С чем я лучшего игрока Реала в 21 веке и поздравляю
+4
-2
+2
Ответ Wekil
В этой догме нет ничего плохого, наоборот, только плюсы, если бы не было завоза дикарей, конечно, которые сами, в открытую говорят, что их оружие - матки их женщин. Но у белых есть оружие получше, самое безобидное, но эффективное из которых - закрытие границ и отказ в вэлфере) И для этого просто не нужно голосовать за леваков
Другое дело, что самих белых уже зазомбировали с этим воукизмом, что белые женщины спокойно заводят с ними семьи, а публичные лица становятся на колени, дабы "принести публичные извинения" за грехи предков.
+2
0
+2
У нас тоже футболистов называют непотопляемыми... Правда, там смысл немного в другом
+1
0
+1
Ответ Итачи Учиха
Уйдут Жиру и Гризман и Франции можно спокойно на кубок африканских наций заявляться
африканизировали европу) кому это выгодно)хз)
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Ну, во Франции нет центрфорварда намного лучше Жиру, тем более Оливье подходит тренеру, если будет также фанатично следить за формой и обойдется без травм, может лет до 40 играть, почему нет?
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Ответ AF007
С чем я лучшего игрока Реала в 21 веке и поздравляю
лучшего игрока ла лиги в 21 веке*, так правильнее будет.
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Ответ Итачи Учиха
Глобальщикам) Выходцами из Африки, львиная доля которых без образования сидит на пособиях и замешана криминалом не отличается критическим мышлением и желанием к саморазвитию, гораздо проще управлять. Размножаться и потреблять. Вот две главные ценности. При этом коренному населению навязали догму одна семья - один ребенок, продвигают ЛГБТ и феминизм - главные убийцы института семьи. Ну а дальше концовка сценария понятна.
В этой догме нет ничего плохого, наоборот, только плюсы, если бы не было завоза дикарей, конечно, которые сами, в открытую говорят, что их оружие - матки их женщин. Но у белых есть оружие получше, самое безобидное, но эффективное из которых - закрытие границ и отказ в вэлфере) И для этого просто не нужно голосовать за леваков
0
0
0
Ответ Wekil
Ну если от браков с белыми женщинами будут рождаться ментально европейские дети, то проблем нет. Проблема в том, что у белых мужчин и белых женщин рождаются совершенно чуждые европейской культуре люди, которые ненавидят ее, считают, что они должны страдать и каятся перед дикарями, за преступления, которые они не совершали.
сикоко хранция,нанглия и сэшэпэ,миллионов людей закопали,= гишпанцы сколько выкачали крови и золота из обеих америк,а ? так что не надо,за всё всем придется заплатить
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Ответ Wekil
Ну, во Франции нет центрфорварда намного лучше Жиру, тем более Оливье подходит тренеру, если будет также фанатично следить за формой и обойдется без травм, может лет до 40 играть, почему нет?
Это как его больная спина позволит. Проблема со спиной - серьёзнейшая проблема. Тем удивительней его вторая молодость
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