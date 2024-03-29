Директор «Баварии»: «Мусиала не продается, он должен стать лицом клуба в будущем. Киммих хочет знать, кто будет тренером – посмотрим захочет ли он остаться»

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Макс Эберль Йозуа Киммих Джамал Мусиала Футбол

Макс Эберль рассказал о планах «Баварии» по Джамалу Мусиале и Йозуа Киммиху.

«Джамал Мусиала не продается. Он должен стать лицом «Баварии» в будущем. Джамал – игрок, который приносит огромную радость.

Киммих? Он сказал нам очень четко: «Я хочу знать, кто будет новым тренером».

Посмотрим, захочет ли он остаться, захочет ли клуб этого, в конечном счете, решать Йозуа», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Sky Sport Deutschland.

Контракт Джамала Мусиалы с «Баварией» расчитан до 2026 года.

Соглашение Киммиха рассчитано до 2025 года. К нему проявляют интерес несколько топ-клубов Европы. 

Недавно сообщалось, что Киммих готов уйти из «Баварии» только в «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселону». В «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» – нет.

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10 комментариев
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Мусиала для Баварии - как Беллингем для Реала. Так что да, не стоит его продавать ни в коем случае.
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+20
Мусиалу Баварии надо обязательно удержать.
А Киммих заслужил право выбора.
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Ответ Jens Provgaard
Только Джуда покупали за 105 миллионов , а Мусиалу в разы дешевле)
а причём тут ценник?
+3
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+3
Мечтаю о Киммихе в Барсе, но Бавария его дешево не отпустит
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0
+1
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
а причём тут ценник?
При том, что кейс Мусиалы гораздо круче, так как его талант просмотрели гораздо раньше, чем Джуда, который уже стоил 100+ лямов. Так что разница между ними существенная есть в этом плане
+1
0
+1
Ответ Jens Provgaard
При том, что кейс Мусиалы гораздо круче, так как его талант просмотрели гораздо раньше, чем Джуда, который уже стоил 100+ лямов. Так что разница между ними существенная есть в этом плане
Это понятно, но это уже другой разговор
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