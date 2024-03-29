Директор «Баварии»: «Мусиала не продается, он должен стать лицом клуба в будущем. Киммих хочет знать, кто будет тренером – посмотрим захочет ли он остаться»

Макс Эберль рассказал о планах «Баварии» по Джамалу Мусиале и Йозуа Киммиху.

«Джамал Мусиала не продается. Он должен стать лицом «Баварии» в будущем. Джамал – игрок, который приносит огромную радость.

Киммих? Он сказал нам очень четко: «Я хочу знать, кто будет новым тренером».

Посмотрим, захочет ли он остаться, захочет ли клуб этого, в конечном счете, решать », – сказал спортивный директор «Баварии» в интервью Sky Sport Deutschland.

Контракт Джамала Мусиалы с «Баварией» расчитан до 2026 года.

Соглашение Киммиха рассчитано до 2025 года. К нему проявляют интерес несколько топ-клубов Европы.

Недавно сообщалось, что Киммих готов уйти из «Баварии» только в «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселону». В «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» – нет.