Президент «Урала» о матче со «Спартаком»: «Ничья нас не устраивает, будем играть и биться. Нам некуда отступать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Футбол

Президент «Урала» высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Команды встретятся в 22-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в Москве 30 марта. 

– Ничья со «Спартаком» будет хорошим результатом?

– Нет, ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу.

– Давит ли на команду неудачная серия?

– Конечно, давит. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают. Конечно, давит, а как иначе? Не можем выиграть, четыре игры кряду, опять проиграли.

Тренерский штаб старается вывести их из этого состояния, чтобы ребята как-то себя почувствовали [увереннее]. Сейчас они активно готовятся, потренировались, провели с пользой тренировочный процесс. Будем стараться! – сказал Григорий Иванов.

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13 комментариев
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Как бы то ни было Спартаку уже тоже нечего терять кроме Абаскаля...
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А как Иванов собирается побеждать, не покупая игроков? Списанными из других команд ломанными - переломанными пенсионерами и свободными агентами? На сегодня у Урала самый возрастной состав в лиге и стоимостью на уровне Факела. Только "факелоны" - лет на 5 моложе.
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А Спратаку есть что терять?
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Ответ Леонид Вилькин
У Спартака бюджет больше Уральского раз в 5,свое поле,полкоманды различные сборники,высокие задачи на сезон,надежды болельщиков и любой исход кроме победы будет очень болезненен....
За правду-матку всегда гонения-минусования ! ))
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