Президент «Урала» о матче со «Спартаком»: «Ничья нас не устраивает, будем играть и биться. Нам некуда отступать»

Президент «Урала» высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Команды встретятся в 22-м туре Мир . Игра пройдет в Москве 30 марта.

– Ничья со « » будет хорошим результатом?

– Нет, ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу.

– Давит ли на команду неудачная серия?

– Конечно, давит. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают. Конечно, давит, а как иначе? Не можем выиграть, четыре игры кряду, опять проиграли.

Тренерский штаб старается вывести их из этого состояния, чтобы ребята как-то себя почувствовали [увереннее]. Сейчас они активно готовятся, потренировались, провели с пользой тренировочный процесс. Будем стараться! – сказал .