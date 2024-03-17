Спортс ищет футбольного автора

Футбольный раздел Спортса открывает трансферное окно.

Мы готовы подписать нового игрока в команду авторов.

Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который поможет нам оперативно и качественно освещать главное из российского и мирового футбола. В первую очередь мы попросим вас выходить на смены (утром или вечером), чтобы лаконичными постами реагировать на события.

Что необходимо? Грамотность, достойный для беглого перевода английский, готовность адаптироваться к нашим форматам, умение воспринимать советы, правки и критику.

А что желательно? Инициативность, возможность работать в том числе до позднего вечера, выносливость – чтобы качество работы не падало к седьмому часу смены, особенно – в насыщенные вечера Лиги чемпионов.

Работа – полностью удаленная, вы можете жить в любом городе любой страны и находиться в каком угодно часовом поясе.

Главное – что делать? Напишите нам на football-writer@sports.ru.

А внутри:

• Расскажите о себе самое важное – почему вы хотите у нас работать

• Предложите пять тем для постов, которые могли бы выйти на главной странице Спортса – не связанных напрямую с результатами матчей и другими событиями, быстро теряющими актуальность

• Напишите сам пост на одну из этих тем – объемом не более 3000 знаков. Постарайтесь сделать его таким, чтобы он вписывался в стиль Спортса по языку, подаче и структуре внутри

В теме письма укажите «Футбольный автор на Спортс».

Удачи!