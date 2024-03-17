Спортс ищет футбольного автора

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Работа в Спортсе Футбол

Футбольный раздел Спортса открывает трансферное окно.

Мы готовы подписать нового игрока в команду авторов.

Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который поможет нам оперативно и качественно освещать главное из российского и мирового футбола. В первую очередь мы попросим вас выходить на смены (утром или вечером), чтобы лаконичными постами реагировать на события.

Что необходимо? Грамотность, достойный для беглого перевода английский, готовность адаптироваться к нашим форматам, умение воспринимать советы, правки и критику.

А что желательно? Инициативность, возможность работать в том числе до позднего вечера, выносливость – чтобы качество работы не падало к седьмому часу смены, особенно – в насыщенные вечера Лиги чемпионов.

Работа – полностью удаленная, вы можете жить в любом городе любой страны и находиться в каком угодно часовом поясе.

Главное – что делать? Напишите нам на football-writer@sports.ru.

А внутри:

• Расскажите о себе самое важное – почему вы хотите у нас работать

• Предложите пять тем для постов, которые могли бы выйти на главной странице Спортса – не связанных напрямую с результатами матчей и другими событиями, быстро теряющими актуальность

• Напишите сам пост на одну из этих тем – объемом не более 3000 знаков. Постарайтесь сделать его таким, чтобы он вписывался в стиль Спортса по языку, подаче и структуре внутри

В теме письма укажите «Футбольный автор на Спортс».

Удачи!

Опубликовал Sports

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    16 комментариев
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    +15
    -1
    +14
    За сколько тугриков все это?
    +7
    0
    +7
    Ответ Александр Константинович
    Спортс,какой смысл вам писать и оставлять заявку, если вы даже не отвечаете на сообщения на почте? Отвратительное отношения к потенциальным авторам
    Автор всякой желтухи или нормальный футбольный автор?
    Тут ищут первого
    +5
    -1
    +4
    Обратитесь к маэстро Понасенкову. Он вам все объяснит, вы закроете этот никчемный разделишко и автор будет не нужен.
    +3
    0
    +3
    Ответ trick00
    За что ты так с нами?
    Это будет чертовски весело и интересно
    +2
    0
    +2
    Чернявский хоть по одному пункту проходит? Если нет, то за какие заслуги его шиза постоянно на главной?
    +1
    0
    +1
    Ответ разноцветный логотип
    > достойный для беглого перевода английский на русский можно писать на тот же уровень
    На русским
    +1
    0
    +1
    Я тут
    0
    0
    0
    Спортс,какой смысл вам писать и оставлять заявку, если вы даже не отвечаете на сообщения на почте?
    Отвратительное отношения к потенциальным авторам
    +1
    -1
    0
    Лукомский уже не вывозит ?
    0
    0
    0
    > достойный для беглого перевода английский
    на русский можно писать на тот же уровень
    0
    0
    0
    Ответ Дядя ТУРА
    Возьмите Пожалуйста ригоберку или Алешку терминатора
    За что ты так с нами?
    0
    0
    0
    Ответ Дядя ТУРА
    Возьмите Пожалуйста ригоберку или Алешку терминатора
    .. Есть ещё Hell,, Lost.
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    0
    Ответ Дядя ТУРА
    Возьмите Пожалуйста ригоберку или Алешку терминатора
    Алешке вряд ли разрешат совмещать.
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    Ответ Александр Константинович
    Спортс,какой смысл вам писать и оставлять заявку, если вы даже не отвечаете на сообщения на почте? Отвратительное отношения к потенциальным авторам
    Нигде не написано, что на эти сообщения кто-то будет отвечать...
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