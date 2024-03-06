Маслов о принципиальных соперниках «Спартака»: «Исторически – ЦСКА, но с «Зенитом» у нас дерби двух столиц. Можно поставить знак равенства между ними, думаю»
Павел Маслов рассказал, кого считает главными соперниками «Спартака».
– Какой соперник для тебя более принципиальный – «Зенит» или ЦСКА?
– Двоякий вопрос. Исторически это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства, – сказал Маслов.
Спартак-Цска кмк это дерби больше хулиганическое причем только с конца 80-х
Маслов, видимо, к таким не относится.
Про исторический контекст фанатье вряд ли заморачивается. За Динамо тогда получается вообще зашквар гонять)
Околофутбол же умер везде. Драки между фанатами Спартака и Зенита тоже не происходят, Fan ID всё это окончательно заполирует
47 лет без Чемпионств
29 лет в принципе без трофеев
0 участий в Лиге Чемпионов
С ЦСКА, наверно, только на заре чемпионатов СССР и в конце 1980-х.
Потом уже в постсоветскую эпоху ЦСКА стал самым принципиальным соперником.
Якобы дерби с Зенитом — это какой-то новодел, который по-моему больше от питерских идет, чем от спартаковских.
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