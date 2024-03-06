Маслов о принципиальных соперниках «Спартака»: «Исторически – ЦСКА, но с «Зенитом» у нас дерби двух столиц. Можно поставить знак равенства между ними, думаю»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Павел Маслов Футбол

Павел Маслов рассказал, кого считает главными соперниками «Спартака».

– Какой соперник для тебя более принципиальный – «Зенит» или ЦСКА?

– Двоякий вопрос. Исторически это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства, – сказал Маслов.

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40 комментариев
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Ответ Michael Scott
Московское дерби ЦСКА - Спартак начало тухнуть тогда, когда команды перестали играть в Лужниках. Без Лужников дерби – не дерби. Стадионы ЦСКА и Спартака слишком малы, чтобы принять 55 - 60 тысяч человек
Дерби ЦСКА - Спартак начало тухнуть тогда, когда стухло то, что его породило - хулиганизм.
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+7
Ответ rarog
Кстати а кто мне пояснит причину дружбы фанов ЦСКА и Динамо, просто исторически это очень странно, учитывая то как по просьбе болельщика Динамо Берии в одно время ЦСКА (ну или ЦДКА) был буквально расформирован
Берия умер лет за 25 до появления фанатских движений ЦСКА и Динамо.
+6
0
+6
Смотря какую историю взять. С 1936 по середину 70-х это "Спартак"-"Динамо" (Москва), а с конца 70-х до развала Союза "Спартак"-"Динамо" (Киев).
+4
0
+4
Кстати а кто мне пояснит причину дружбы фанов ЦСКА и Динамо, просто исторически это очень странно, учитывая то как по просьбе болельщика Динамо Берии в одно время ЦСКА (ну или ЦДКА) был буквально расформирован
+5
-2
+3
ну вообще-то Спартак-Динамо, если именно исторически.
Спартак-Цска кмк это дерби больше хулиганическое причем только с конца 80-х
+3
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+3
Ответ I love Sports
Банамо Москва - это даже не команда: 47 лет без Чемпионств 29 лет в принципе без трофеев 0 участий в Лиге Чемпионов
Так horse это и имел ввиду, Спартак - Динамо - дерби неудачников.
+3
-1
+2
Его наверное публикуют , чтобы в аренду поскорее отдать..к основе то это дерево никакого отношения не имеет 🤷🏻‍♂️
+1
0
+1
Ответ rarog
Кстати а кто мне пояснит причину дружбы фанов ЦСКА и Динамо, просто исторически это очень странно, учитывая то как по просьбе болельщика Динамо Берии в одно время ЦСКА (ну или ЦДКА) был буквально расформирован
Спартак их сдружил
+1
0
+1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Интересная теория. Но столица у нас одна - величавый город Москва.
Ну да, есть такие люди, для которых всё до 1917 - чужое. В среде болельщиков популярного Спартака таких особенно много, учитывая его номенклатурные комсомольские корни и коммунистическое название.
Маслов, видимо, к таким не относится.
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Ответ vzi
В советские времена Динамо (Мск) и Динамо (К) были самыми принципиальными для Спартака. С ЦСКА, наверно, только на заре чемпионатов СССР и в конце 1980-х. Потом уже в постсоветскую эпоху ЦСКА стал самым принципиальным соперником. Якобы дерби с Зенитом — это какой-то новодел, который по-моему больше от питерских идет, чем от спартаковских.
"Дерби с Зенитом" Спартаку нужнее, чем Зениту. Он больше всего проиграет, если фокус сместится на противостояние Зенита и Краснодара, например(а такое вполне возможно, если Краснодар года три-четыре будет из тройки не выпадать)
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Интересная теория. Но столица у нас одна - величавый город Москва.
Ну Петербург - столица империи, Москва - ныне столица осколка империи. Помнится во времена империи, Москву называли старая столица.
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Ответ Owen_the_Simple
Ну да, есть такие люди, для которых всё до 1917 - чужое. В среде болельщиков популярного Спартака таких особенно много, учитывая его номенклатурные комсомольские корни и коммунистическое название. Маслов, видимо, к таким не относится.
Что ты, что ты, они теперь историю, то ли от гимнастов ведут, то ли от лыжников в общем с конца 17 века.
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Ответ rarog
Кстати а кто мне пояснит причину дружбы фанов ЦСКА и Динамо, просто исторически это очень странно, учитывая то как по просьбе болельщика Динамо Берии в одно время ЦСКА (ну или ЦДКА) был буквально расформирован
Антимясо
Про исторический контекст фанатье вряд ли заморачивается. За Динамо тогда получается вообще зашквар гонять)
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Ответ Michael Scott
Почему дерби не может сохраниться без хулиганизма? В Англии же хулиганы исчезли, а футбол остался
Я не говорю, что оно принципиально не может. Просто именно в случае со Спартаком и ЦСКА всё держалось на противостоянии околофутбольных движей, именно оно и порождало весь остальной ажиотаж вокруг этого события.
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Ответ Owen_the_Simple
Я не говорю, что оно принципиально не может. Просто именно в случае со Спартаком и ЦСКА всё держалось на противостоянии околофутбольных движей, именно оно и порождало весь остальной ажиотаж вокруг этого события.
А на чем тогда держалось и держится противостояние Спартака и Зенита?

Околофутбол же умер везде. Драки между фанатами Спартака и Зенита тоже не происходят, Fan ID всё это окончательно заполирует
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Ответ Alex1104
На моей памяти: сначала с Динамо Киев, затем - ЦСКА, теперь - Зенит.
Да. В Киев выезд бился за 2. Но это была совсем другая эпоха...
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исторически у вас принципиальный соперник в дерби с Динамо, бестолочь😁
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Ответ Owen_the_Simple
Видимо, Маслов не распивал спирт за гаражами вместо уроков истории в школе, в отличие от многих КБ.
Интересная теория. Но столица у нас одна - величавый город Москва.
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Ответ angry horse
исторически у вас принципиальный соперник в дерби с Динамо, бестолочь😁
Банамо Москва - это даже не команда:

47 лет без Чемпионств
29 лет в принципе без трофеев
0 участий в Лиге Чемпионов
+4
-4
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В советские времена принципиальным соперником "Спартака" было московское "Торпедо".
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В советские времена Динамо (Мск) и Динамо (К) были самыми принципиальными для Спартака.

С ЦСКА, наверно, только на заре чемпионатов СССР и в конце 1980-х.

Потом уже в постсоветскую эпоху ЦСКА стал самым принципиальным соперником.

Якобы дерби с Зенитом — это какой-то новодел, который по-моему больше от питерских идет, чем от спартаковских.
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Спартак-Динамо это самая классика, Спартак -ЦСКА были самые принципиальное дерби, ну а Зенитом это виток времи, пока шумиха есть вокруг этой игры
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На моей памяти: сначала с Динамо Киев, затем - ЦСКА, теперь - Зенит.
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ИМХО для Спартака матч с ЦСКА был главным в нулевые и в первой половине 10 годов. Потом постепенно значимость его стала снижаться. И сейчас матчи с Зенитом уже стали важнее чем с ЦСКА.
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Какое дерби Чернокожие не слухом не духом
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Зачем равнять ЦСКА с каким то колхозом? Игра с зинкой никакое не дерби.
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С ЦСКА круче.
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