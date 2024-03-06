Маслов о принципиальных соперниках «Спартака»: «Исторически – ЦСКА, но с «Зенитом» у нас дерби двух столиц. Можно поставить знак равенства между ними, думаю»

Павел Маслов рассказал, кого считает главными соперниками «Спартака».

– Какой соперник для тебя более принципиальный – « » или ?

– Двоякий вопрос. Исторически это ЦСКА. Но в текущих реалиях у нас с «Зенитом» дерби двух столиц. Тяжелый вопрос. Думаю, между этими соперниками можно поставить знак равенства, – сказал .