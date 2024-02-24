«Итуано» – «Ред Булл Брагантино». Смотрите матч на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского

«Итуано» играет с «Ред Булл Брагантино» в 10-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире. Игру комментирует Вадим Лукомский.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

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