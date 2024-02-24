«Итуано» – «Ред Булл Брагантино». Смотрите матч на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского
«Итуано» играет с «Ред Булл Брагантино» в 10-м туре Лиги Паулиста.
Sports.ru показывает матч в прямом эфире. Игру комментирует Вадим Лукомский.
Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.00, «Новелли Жуниор»
- Гол:
- 0:1 – 27 Бруниньо.
-
Итуано –
Жефферсон, Оливейра, Виалле, Витан, Лео Дуарте, Янн, Алуисио, Микеяс, Пабло Диого, Винисиус Пайва, Зе Карлос.
Статистика Чемпионата Паулиста
Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС». Erid: 2SDnjenkn5W