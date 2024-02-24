«Итуано» – «Ред Булл Брагантино». Смотрите матч на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского

Теги Итуано Ред Булл Брагантино чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Итуано» играет с «Ред Булл Брагантино» в 10-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире. Игру комментирует Вадим Лукомский.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

 

Итуано – Ред Булл Брагантино 0:1 (перерыв)
Дата проведения
24 февраля, 22.00, «Новелли Жуниор»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 27 Бруниньо.
ИтуаноЖефферсон, Оливейра, Виалле, Витан, Лео Дуарте, Янн, Алуисио, Микеяс, Пабло Диого, Винисиус Пайва, Зе Карлос.
Ред Булл БрагантиноЛукао, Уртадо, Реальпе, Мендес, Гильерме, Линкольн, Рамирес, Густавиньо, Лакинтана, Бруниньо, Борбас.

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1 комментарий
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Лукомскому, судя по фото, хорошо бы подошло начинать репортажи с фразы «Привет, мои маленькие любители тактики»
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