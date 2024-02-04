«Ливерпуль» 15 матчей не проигрывает в АПЛ – «Арсенал» прервет серию? Заряжайте на игру тура со страховкой 3000 рублей в БЕТСИТИ

«Ливерпуль» играет на выезде с «Арсеналом» в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа лидирует в АПЛ с 51 очком, «канониры» отстают на 5 баллов и идут третьими. В первом круге на «Энфилде» соперники сыграли вничью (1:1) и были некоторые вопросы к ВАР, а 7 января мерсисайдцы выбили подопечных Микеля Артеты из Кубка Англии. Кроме того, «Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате с сентября, выдав серию из 15 матчей без поражений.

Тем не менее, в предстоящем матче «Арсенал» выступает небольшим фаворитом: коэффициент на победу лондонцев составляет 2.25, а на «красных» – 3.10. За 3.90 можно поставить на ничью, «тотал больше 2,5» дают за 1.68. Есть и оригинальные линии, например, «Дарвин Нуньес забьет и «Ливерпуль» победит» за 5.50. С «Челси» уругваец 4 раза попал в каркас ворот и не реализовал пенальти – возможно, черная полоса позади.

БЕТСИТИ предлагает интересную акцию, страхуя ставку 3000 рублей, так что можно заряжать от души!