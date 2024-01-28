Бахрейн – Япония, прогноз на матч 31 января 2024, Кубок Азии

Помимо Кубка африканских наций, сейчас проходит ещё один крупнейший континентальный турнир – Кубок Азии по футболу 2023 (да, именно так), в котором определяется лучшая команда Азии. И там также настала пора матчей плей-офф при участии 16 команд. Как и в Кубке Африки и чемпионате Европы, здесь участвуют 24 команды на групповом этапе, из которых 16 продолжают борьбу в плей-офф. Один из матчей 1/8 финала состоится 31 января с участием малоизвестной зрителю сборной Бахрейна и уже хорошо знакомой сборной Японии, умеющей показывать морально-волевые качества. Итак, как же проходит сейчас турнир для них? У кого больше шансов продолжить борьбу за титул лучшей команды Азии?

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Бахрейн

Любители футбольной статистики и знатоки азиатского футбола могут припомнить: Бахрейн был когда-то близок к тому, чтобы прорваться в финальную часть чемпионатов мира 2006 и 2010 годов. В обоих случаях он справился с серьёзным азиатским конкурентом (Узбекистаном и Саудовской Аравией соответственно), выбив его благодаря голу на чужом поле, но в межконтинентальных стыковых матчах он оба раза проиграл, уступив путёвку в 2005 году Тринидаду и Тобаго, а в 2009 году Новой Зеландии. В Кубке Азии бахрейнцы на регулярной основе участвуют именно с 2004 года (их дебют пришёлся на 1988 год, но следующего участия пришлось ждать как раз в 2004 году). Выступают они неровно: в том же 2004 году они заняли сенсационно 4-е место в розыгрыше, а вот в плей-офф вышли в следующий раз только в розыгрыше 2019 года.

В этом розыгрыше Кубка Азии 2023, проходящем в Катаре (ну а где бы ему ещё проходить?), Бахрейн свою группу E выиграл, хотя начал с поражения от Южной Кореи 1:3: пропустив гол от Хван Ин Бома, бахрейнцы сравняли счёт усилиями Абдуллы аль-Хашаша, но затем не сдержали Ли Кан Ина, оформившего дубль. В двух последующих матчах Бахрейн победил с одинаковым счётом 1:0: во втором матче против Малайзии только титаническими усилиями по типичному голливудскому сценарию на 5-й компенсированной минуте бахрейнцы вырвали победу благодаря Али Мадану. А в третьей игре против Иордании Абдулла Юсуф Хелаль принёс победу Бахрейну, забив опять единственный мяч в игре. Корейцы, сыгравшие 2:2 с Иорданией и 3:3 с Малайзией, недосчитались 4 очков и отправились в плей-офф со 2-го места. В данном случае можно сказать: стране ловцов жемчуга очень и очень повезло, что Сон Хын Мин и компания недооценили соседей по группе. Но сколько продлится их везение?

Япония

После катарского чемпионата мира ожидания от Японии выросли. «Синие самураи», которые одолели мощнейших (ну как минимум считавшихся таковыми) соперников Германии и Испании, но проиграли в упорнейшей схватке хорватам, как минимум должны были считаться претендентами на победу в Кубке и выйти из группы с 9 очками в активе и крупной разницей забитых и пропущенных мячей. Но всё-таки иногда настаёт та самая пора, когда по европейским меркам откровенно слабые команды способны дать сдачи и преподнести сенсацию. А если сказать коротко, то в группе D японцы заняли 2-е место, уступив лидерство Ираку.

В матче первого тура японцы одержали победу над Вьетнамом 4:2: у японцев дубль оформил Такуми Минамино, по голу забили Кэйто Накамура и Аясэ Уэда, а со стороны вьетнамцев отличились Нгуен Динь Бак и Фам Туан Хай. Во втором матче против Ирака прозвенел тревожный гонг, и японцы оказались уже в статусе побеждённых 1:2. Аюб Хуссейн оформил дубль, забив сначала быстрый гол, а потом ещё и гол в раздевалку, и только под занавес матча на 90-й минуте Ватару Эндо отквитал один гол, но на большее японцев не хватило.

В третьем туре японцы без особых сопротивлений разнесли Индонезию 3:1: дважды отличился Аясэ Уэда, плюс один автогол ещё на счету индонезийца по отцу Джастина Хюбнера из нидерландского Хертогенбоса. Сами индонезийцы смогли отыграть один гол благодаря индонезийцу по матери Сэнди Уолшу, который родом из Брюсселя. Впрочем, в тот вечер победителями оказались в итоге обе команды: в параллельном матче Ирак титаническими усилиями победил вьетнамцев 3:2, забив третий гол на 12-й (!) компенсированной минуте, что вывело в плей-офф ещё и Индонезию. Чудеса, да и только! Будут ли такие чудеса в матчах плей-офф, особенно с участием Японии?

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Южная Корея

Прогноз

Матч одной восьмой финала между Бахрейном и Японией пройдёт 31 января в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Здесь было сыграно восемь матчей чемпионата мира, в том числе три игры с участием сборной Марокко, которая все эти три матча выиграла, победив Бельгию, Канаду и Португалию. Уже доказательство того, что играть на этом стадионе будет честью и для японцев, и для бахрейнцев! Здесь же будет сыгран один из полуфиналов Кубка Азии. Задавшись в самом начале вопросом о том, у кого больше шансов, мы всё же вынуждены констатировать (как и букмекеры на примере BetBoom), что для Бахрейна выход из группы – скорее всего, потолок их собственных возможностей.

Если задавать вопрос в лоб «кто победит?», подразумевая любую победу (в основное время, в овертайме или в серии пенальти), то явный перевес в пользу Японии: 1.08 против 7.6. В основное время матча победителем также видят Японию с кэфом 1.21, ничья и переход в овертайм предлагается за 6.48. Ну а про 13.17 на победу Бахрейна за 90 минут и говорить не стоит: если какие-то аргументы в пользу победы в овертайме или по пенальти найти можно, то за 90 минут «ловцы жемчуга» просто не смогут победить «самураев». Коэффициенты на двойной шанс особо не выделяются: вообще бесполезный кэф 1.01 на победу Японии или ничью в основное время, 1.12 на победу любой из команд без овертайма и 4.2 на победу Бахрейна или ничью и переход в овертайм.

Следующим пунктом станет тотал. Букмекеры BetBoom, опираясь на недавние результаты сборных, предлагают тоталы больше 3 за 1.97 или меньше 3 за 1.83. Результаты матчей группового этапа у Бахрейна и Японии уже представлены выше: по одному поражению и по две победы. У Японии в этом году были сыграны ещё два товарищеских матча: 1 января она накидала пять безответных мячей Таиланду, а 9 января с такой же разницей разнесла Иорданию (счёт 6:1). Бахрейн же в этом году 6 января проиграл Австралии 0:2. В общем, крупный тотал во многом может определиться именно созидательной стороной игры Японии и разрушительной стороной игры Бахрейна.

Если проанализировать цифры, то у японцев на групповом этапе был один раз зафиксирован тотал больше 5.5, предлагаемый в настоящее время за 8.31. Всего японцы забили 8 мячей в группе (то есть точно больше 2.5 за матч в среднем). Огромный тотал они отгрузили не только Вьетнаму на Кубке Азии, но и Таиланду и Иордании в товарищеских играх. Конечно, можно было бы смело сказать, что этот тотал светит и в игре с Бахрейном, но всё-таки бахрейнцы вышли с первого места и пропустили куда меньше, всего три мяча (а не пять, как японцы при их смелой игре). Тотал больше 3.5 в этой игре предлагается с коэффициентом 2.55 и он более реалистичен. Вариант с тоталом меньше 1.5 предлагается за 4.81: такой тотал дважды сыграл у Бахрейна в группе. Хотя часто всего один гол решает исход матча плей-офф, в данном случае этот расклад ещё менее вероятен, чем тотал больше 3.5.

Линия на индивидуальный тотал Бахрейна в данном случае очень короткая. Букмекеры убеждены, что Бахрейну светит сухое поражение: тотал меньше 0.5 оценивается коэффициентом 1.63, тотал больше 0.5 предлагается за 2.24. Отсюда можно снимать вопрос о том, забьют ли обе команды (положительный ответ на этот вопрос предлагается с кэфом 2.22, отрицательный – с кэфом 1.62). У японцев наиболее вероятный тотал находится в районе или больше 2.25 за 1.75, или меньше 2.25 за 2.05. То есть счёт 2:0 или 3:0 в пользу японцев в данном случае более чем возможен. Коэффициенты меняются местами при смене цифры тотала на 2.5 и чуть-чуть отклоняются: 2.07 на тотал больше 2.5, 1.73 на тотал меньше 2.5.

В пользу индивидуального тотала Японии больше 2.25 или 2.5 говорит и фора (-2), предлагаемая на Японию: коэффициент 2.13 на то, что она сыграет. Коэффициент 1.71 предлагается на плюсовую фору (+2) у Бахрейна. Впрочем, такие форы в играх с Вьетнамом и Индонезией принесли японцам возврат, равно как и возврат мог быть в игре Бахрейна против Кореи. Можно выбрать скромную фору (-0.5) на Японию с кэфом 1.22, зато фора (+0.5) на Бахрейн в таком случае предлагается за 4.27 (кэф на такую фору пониже, чем кэф на ничью). Можно ограничиться форой (-1) и кэфом 1.28 на японцев (или плюсовой (+1) на Бахрейн с кэфом 3.65).

И наконец, об авторах голов. Наиболее вероятными претендентами на гол являются Аясэ Уэда, Мао Хосоя (на гол любого из этих двоих предлагается кэф 2.2) и Дайзен Маэда (2.3). В рейтинге BetBoom фаворитом у бахрейнцев является Ибрагим Аль-Хаталь с коэффициентом 7 на забитый им гол: выше него в рейтинге стоят 15 (!!!) японских игроков.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 за 1.97.

Почти нет шансов на то, что Бахрейн выстоит, забившись в глухую оборону, а букмекеры не оставляют ему шанса на хотя бы один забитый гол. До серии пенальти надо дотерпеть сначала 90 минут, иначе потом может и не быть смысла в овертайме. Конечно, интереснее было бы погадать, кто именно забьёт у японцев, потому что, как показал BetBoom, есть действительно не меньше 15 вариантов авторов голов. А может, кто-то и дублем разразится. Впрочем, попытаться определить тотал матча тоже хороший вариант: возможно, что мы увидим точно больше 3 забитых мячей. Японцы показали результативный футбол в группе: пусть у них есть одно поражение в группе, но мы знаем и тех, кто выигрывал чемпионаты и клубные турниры с поражениями на групповом этапе.

Где смотреть матч Бахрейн – Япония

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