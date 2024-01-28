Сборная Бахрейна – Сборная Японии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 31 января
В среду, 31 января, сыграют сборная Бахрейна и сборная Японии в 1/8 финала Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Аль-Тумама».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Бахрейна – сборная Японии
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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