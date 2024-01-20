27 матчей «Байера» без поражений – вторая серия в истории Бундеслиги. Рекорд у «Баварии» – 32
«Байер» приближается к рекордной для Бундеслиги серии без поражений.
Команда Хаби Алонсо одолела «Лейпциг» (3:2) в 18-м туре чемпионата Германии.
В последний раз леверкузенцы проигрывали еще в прошлом сезоне – 27 мая. С тех пор они трижды сыграли вничью и 24 раза победили во всех турнирах.
Более продолжительная серия без поражений была только у одного клуба Бундеслиги – «Баварии». Мюнхенцы не уступали 32 игры в 2019-2020 гг.
27 января «Байер» примет «Боруссию» Менхенгладбах.
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Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
он в январе прошлого года уже вышел на поле.
для тебя отрезок с января по декабрь где он сыграл почти 50матчей это 3месяца?
И я не про рекорд, черт с ним. В этой жизни должны происходить победы андердогов над топами. Мы застали недавно чудо Лестера. Когда мне было 8 , я застал чудо Депортиво. Хотелось бы увидеть первое чемпионство и немецкого клуба. И пусть оно будет не таким ярким как у Лестера, но обязательно напомнит, что труд и самоотдача бьет порядок
Переходим во вкладку сезона 22/23 и видим, что первый матч он провёл 22 января, а последний 27 мая. Уже 4 месяца, а не 3, как вы заявили.
В следующий раз проверяйте статистику, перед тем как писать, умнее покажетесь.
Который может побить класс
И всё из за одного англичанина, который захотел поиграть в Германии😅
А так Байер сейчас напоминает Баварию Хайнкеса, когда в сезоне 2012/2013 они шли без единого поражения, но был лишь отскок Байера (1:2, когда судьи натворили дел и получилось тогда, что у Баварии 1 поражение за весь сезон Бундеслиги)