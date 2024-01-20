27 матчей «Байера» без поражений – вторая серия в истории Бундеслиги. Рекорд у «Баварии» – 32

«Байер» приближается к рекордной для Бундеслиги серии без поражений.

Команда Хаби Алонсо одолела « » (3:2) в 18-м туре чемпионата Германии.

В последний раз леверкузенцы проигрывали еще в прошлом сезоне – 27 мая. С тех пор они трижды сыграли вничью и 24 раза победили во всех турнирах.

Более продолжительная серия без поражений была только у одного клуба Бундеслиги – «Баварии». Мюнхенцы не уступали 32 игры в 2019-2020 гг.

27 января « » примет «Боруссию» Менхенгладбах.