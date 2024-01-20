27 матчей «Байера» без поражений – вторая серия в истории Бундеслиги. Рекорд у «Баварии» – 32

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

«Байер» приближается к рекордной для Бундеслиги серии без поражений.

Команда Хаби Алонсо одолела «Лейпциг» (3:2) в 18-м туре чемпионата Германии.

В последний раз леверкузенцы проигрывали еще в прошлом сезоне – 27 мая. С тех пор они трижды сыграли вничью и 24 раза победили во всех турнирах.

Более продолжительная серия без поражений была только у одного клуба Бундеслиги – «Баварии». Мюнхенцы не уступали 32 игры в 2019-2020 гг.

27 января «Байер» примет «Боруссию» Менхенгладбах.

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36 комментариев
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Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат
Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
+99
-5
+94
Красавцы! Пусть попробуют обновить рекорд!
+68
0
+68
Кейн конечно элитный форвард, но тут что-то назревает...
+50
0
+50
Какой же бриллиант это Виртц. Одно удовольствие наблюдать за ним. Смешно когда всякие Бальде и Ямалы были выше в голосовании за лучшего молодого игрока
+49
-8
+41
Ответ JohnnyMulka
Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
он в любом случае возьмёт салатницу, не в этом, так в слудующем
+30
-1
+29
Ответ JohnnyMulka
Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
Дайер тоже подвезет этого духа Баварии)
+29
-3
+26
А ведь этот Байер легчайшим образом взял бы Бундеслигу в условиях прошлого сезона! Вот он яркий пример того, в какое время и в каком месте появляется созвездие команды. Кто бы что ни говорил о Баварии Тухеля, но и эта команда идёт с одним из лучших графиков в истории Бундеслиги и поэтому Байеру будет очень сложно. Всего один сезон разницы!!!
+20
0
+20
Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
Точно три месяца?
он в январе прошлого года уже вышел на поле.
для тебя отрезок с января по декабрь где он сыграл почти 50матчей это 3месяца?
+20
0
+20
Чумачечая команда
+17
0
+17
В ближайшие 5 матчей Штутгарт и Бавария, будет сложно, но удачи им
+10
-1
+9
Просто желаю этой команде, что бы у них все случилось.
И я не про рекорд, черт с ним. В этой жизни должны происходить победы андердогов над топами. Мы застали недавно чудо Лестера. Когда мне было 8 , я застал чудо Депортиво. Хотелось бы увидеть первое чемпионство и немецкого клуба. И пусть оно будет не таким ярким как у Лестера, но обязательно напомнит, что труд и самоотдача бьет порядок
+9
0
+9
Ответ kellhus
Кейн конечно элитный форвард, но тут что-то назревает...
Чтоб точно что-то вызрело, боссы Баварии привезли ещё и Дайера🤓
+12
-3
+9
надо брать салатницу, по другому уже никак
+7
0
+7
Молодцы. Лейпциг, даже не много жаль, не заслужил проигрыша
+5
0
+5
Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
Переходим по тегу в новости "Байер", выбираем из игроков Вирца.

Переходим во вкладку сезона 22/23 и видим, что первый матч он провёл 22 января, а последний 27 мая. Уже 4 месяца, а не 3, как вы заявили.

В следующий раз проверяйте статистику, перед тем как писать, умнее покажетесь.
+5
0
+5
Ответ AstaAsta
А ведь этот Байер легчайшим образом взял бы Бундеслигу в условиях прошлого сезона! Вот он яркий пример того, в какое время и в каком месте появляется созвездие команды. Кто бы что ни говорил о Баварии Тухеля, но и эта команда идёт с одним из лучших графиков в истории Бундеслиги и поэтому Байеру будет очень сложно. Всего один сезон разницы!!!
В прошлом сезоне по моему сама Бавария не хотела,но Боруссия не хотела больше.....А тут Кейн выжимает все соки а по факту могут и продуть..
+3
0
+3
Ответ JohnnyMulka
Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
Будет умора если Байер сольет чемпионат в последнем туре)
+3
0
+3
Ответ Senator_rz
Просто желаю этой команде, что бы у них все случилось. И я не про рекорд, черт с ним. В этой жизни должны происходить победы андердогов над топами. Мы застали недавно чудо Лестера. Когда мне было 8 , я застал чудо Депортиво. Хотелось бы увидеть первое чемпионство и немецкого клуба. И пусть оно будет не таким ярким как у Лестера, но обязательно напомнит, что труд и самоотдача бьет порядок
Тут скорее порядок
Который может побить класс
+3
0
+3
Все решится в матче с Баварией. Одолеют вполне могут взять чемпионство как раз вернутся 2 важнейших защитника
+3
0
+3
Ответ циник
он в любом случае возьмёт салатницу, не в этом, так в слудующем
с бутсой и Покалом путаешь
+1
0
+1
Ответ JohnnyMulka
Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
Самое забавное,что в прошлом сеззоне Бавария чуть ли не хотела становится чемпионом,но стала,а тут реально Кейн очень хочет,но будет правда очень смешно,если они оступятся.
+1
0
+1
Эх, Кейна жалко…
+1
0
+1
Сейчас Тоттенхэм возьмет АПЛ и кубок Англии, а Баварии уступить байеру в бундеслиги, (кубок и Суперкубок Бавария уже проиграла)

И всё из за одного англичанина, который захотел поиграть в Германии😅
+2
-1
+1
👍👏
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0
0
они играют с Баварией может прерваться серия
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Ответ циник
он в любом случае возьмёт салатницу, не в этом, так в слудующем
Он так в Лондоне думал хоть про кубок Лиги
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Дортмунд в прошлом году показал Баварии, что у них большие проблемы, но боссы этого не поняли, так что чемпионство Байера будет не такой уж сенсацией, если смотреть на прошлый сезон, который показал что Баварии крупно повезло с чемпионством (спасибо Дортмунду), когда после увольнения Нагельсманна (2 поражения всего лишь то у него было и 100% побед в ЛЧ), Бавария полетела вниз при Тухеле...

А так Байер сейчас напоминает Баварию Хайнкеса, когда в сезоне 2012/2013 они шли без единого поражения, но был лишь отскок Байера (1:2, когда судьи натворили дел и получилось тогда, что у Баварии 1 поражение за весь сезон Бундеслиги)
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Ответ JohnnyMulka
Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
умора будет если Байер проиграет Баварии через 3 тура и потом уступит чемпионство в 1-2 очка
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Ответ JohnnyMulka
Вот будет умора, если Байер выиграет чемпионат Кейн привез в Баварию дух ТТХ выходит
Комедия будет если Байер выиграет,и Тоттенхэм еще трофей возьмет)))вчера комментатор юморил))
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через 3 матча сыграют с Баварией и есть шанс продлить серию до этой игры
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