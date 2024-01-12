ФИФА оштрафовала Бразилию и Аргентину за беспорядки перед матчем на «Маракане»

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ФИФА оштрафовала сборные Бразилии и Аргентины за беспорядки перед матчем.

22 ноября матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (0:1) начался с задержкой на 27 минут из-за беспорядков на «Маракане». Во время исполнения гимнов на одной из трибун, где присутствовали как бразильские, так и аргентинские болельщики, началась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Футболисты Аргентины уходили в подтрибунное помещение.

Международная федерация футбола оштрафовала Бразильскую конфедерацию футбола на 50 000 швейцарских франков (58,8 тысячи долларов) за «неспособность поддерживать порядок на стадионе».

Ассоциация футбола Аргентины получила штраф 20 000 швейцарских франков (23,5 тысячи долларов) за «беспорядки на стадионе и за его пределами».

Кроме того, Аргентина наказана за дискриминирующее поведение болельщиков на домашних играх с Эквадором (1:0) и Уругваем (0:2).

AFA должна инвестировать 50 000 швейцарских франков (58,8 тысячи долларов) в программу по борьбе с дискриминацией. А в ближайшем домашнем матче отборочного турнира – в сентябре с Чили – аргентинцы смогут заполнить стадион только на 50%.

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6 комментариев
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Подрались Бразилец с Аргентинцем, а деньги забрал Швейцарец)))
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Аргентина плохо организовала матч в Бразилии, по делом им)
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Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Подрались Бразилец с Аргентинцем, а деньги забрал Швейцарец)))
Вообще самые крутые бойцы у Бразилии, среди фанатских группировок. Там лучше не рисковать.
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