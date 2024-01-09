Переговоры «Баварии» и «ПСЖ» по Мукиеле на продвинутой стадии. Защитник хочет в Мюнхен

«Бавария» может подписать Норди Мукиеле в ближайшее время.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы и « » находятся на продвинутой стадии переговоров. Отмечается, что Кристоф Фройнд, спортивный директор чемпионов Германии, активно добивается заключения сделки.

Сам футболист тоже хочет присоединиться к «Баварии».

В текущем сезоне провел 7 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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