Переговоры «Баварии» и «ПСЖ» по Мукиеле на продвинутой стадии. Защитник хочет в Мюнхен

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Норди Мукиеле Кристоф Фройнд Футбол

«Бавария» может подписать Норди Мукиеле в ближайшее время.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы и «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии переговоров. Отмечается, что Кристоф Фройнд, спортивный директор чемпионов Германии, активно добивается заключения сделки.

Сам футболист тоже хочет присоединиться к «Баварии».

В текущем сезоне Мукиеле провел 7 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Покажите мне того кто не хочет в Мюнхен?)
+8
-2
+6
Топ усиления для Баварии. Тухель получит дополнительную опцию в защите, а у самого Мукиеле в Мюнхене точно будет больше шансов играть в основе при схеме с 3 цз
+4
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+4
Ответ Зелёный гопник
Покажите мне того кто не хочет в Мюнхен?)
Мбаппе
+2
-1
+1
Ответ Зелёный гопник
Покажите мне того кто не хочет в Мюнхен?)
Да много кто. Хорошо когда есть выбор
0
0
0
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