Гордон Стракан: «Проблема «МЮ» – в полузащите. Игроки хорошие, но у них нет воображения. «Юнайтед» нужен тот, кто делает разницу»

Гордон Стракан указал на проблемы «Манчестер Юнайтед» с центральной линией.

«Проблема « » – в его полузащите. Игроки хорошие сами по себе, но у них нет воображения. Там нет никого, кто мог бы убрать соперников в центре поля, протащив мяч между линиями.

Если посмотреть на лучших хавбеков за последние 20 лет, вроде , , , , то все они способны справиться с прессингом с мячом в ногах.

И я не думаю, что у «МЮ» есть такие хавбеки. Там хорошие игроки, но нужен тот, кто делает разницу», – сказал экс-хавбек «Юнайтед».

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