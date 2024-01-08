Гордон Стракан: «Проблема «МЮ» – в полузащите. Игроки хорошие, но у них нет воображения. «Юнайтед» нужен тот, кто делает разницу»

Теги Манчестер Юнайтед Гордон Стракан премьер-лига Англия Хави Андрес Иньеста Лука Модрич Бернарду Силва Футбол

Гордон Стракан указал на проблемы «Манчестер Юнайтед» с центральной линией.

«Проблема «МЮ» – в его полузащите. Игроки хорошие сами по себе, но у них нет воображения. Там нет никого, кто мог бы убрать соперников в центре поля, протащив мяч между линиями.

Если посмотреть на лучших хавбеков за последние 20 лет, вроде Иньесты, Хави, Модрича, Бернарду Силвы, то все они способны справиться с прессингом с мячом в ногах.

И я не думаю, что у «МЮ» есть такие хавбеки. Там хорошие игроки, но нужен тот, кто делает разницу», – сказал экс-хавбек «Юнайтед».

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6 комментариев
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Это он так фернандеша решил опустить?
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Ответ deadjoker
Это он так фернандеша решил опустить?
Если прочитать подробнее, то с ним сложно поспорить. Он раскрывает, что он имеет в виду под воображением: "Там нет никого, кто мог бы убрать соперников в центре поля, протащив мяч между линиями".

Бруну не очень хорош под прессингом, у него нет дрибблинга и продвигать он может только передачами (что делает хорошо, когда не мимо). Каземиро тоже тот еще дрибблер. Майну довольно хорошо себя чувствует под прессингом, но пока играет очень осторожно (чего можно ожидать). Мактоминей, Маунт, Амрабат... даже говорить не о чем.
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Только он забывает одну немаловажную деталь! Игрок, который, «сможет делать разницу» в мю очень вряд ли пойдет)
Во первых, такого игрока еще найти надо. А чем ты его завлечешь? Зарплатой ? Да найдутся те, кто дадут больше…. Былым величием ? Сейчас там больше похоже на руины былой славы.
Может быть, эффект тренера смог бы повлиять. Типо, когда игроки мечтают поработать с великим тренером.
Ну это уже другой вопрос )
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Ответ deadjoker
Это он так фернандеша решил опустить?
Опустить в центр поля ??
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